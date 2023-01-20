Энди Коул: «Осимхен может стать долгосрочным вариантом для «МЮ». Он габаритный, хорошо принимает мяч и забивает»

Теги Манчестер Юнайтед Энди Коул премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Виктор Осимхен Футбол

Энди Коул считает, что Виктор Осимхен идеально подойдет «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, что Виктор Осимхен в «Наполи» очень хорош и может стать долгосрочным вариантом для «МЮ». Вопрос в том, готов ли «Наполи» отпустить его.

Он подвижный, у него хороший прием мяча, он забивает и имеет приличные габариты. Я видел его игру против «Ливерпуля», где он здорово связывал игру и забегал за спины защитникам», – заявил экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал 4 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

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1 комментарий

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Борис Энгельгардт
было бы круто но ценник будет 120+
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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