Энди Коул: «Осимхен может стать долгосрочным вариантом для «МЮ». Он габаритный, хорошо принимает мяч и забивает»

считает, что идеально подойдет « ».

«Думаю, что Виктор Осимхен в « » очень хорош и может стать долгосрочным вариантом для «МЮ». Вопрос в том, готов ли «Наполи» отпустить его.

Он подвижный, у него хороший прием мяча, он забивает и имеет приличные габариты. Я видел его игру против «Ливерпуля», где он здорово связывал игру и забегал за спины защитникам», – заявил экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал 4 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.