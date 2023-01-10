Джузеппе Бергоми: «Игра Лукаку с «Монцей» – позор. Возможно, дело и в психологии – словно ЧМ-2022 еще давит на него»
Бывший защитник «Интера» Джузеппе Бергоми раскритиковал форварда Ромелу Лукаку.
«Я обманывал себя первым таймом матча с «Наполи», но, выйдя против «Монцы», Лукаку показал просто позорную игру.
Он не мог сохранить мяч, он словно боялся мяча. Я уже не знаю, в чем дело – только в его физическом состоянии или еще и в психологическом.
Такое ощущение, что на него все еще давит случившееся на ЧМ-2022», – сказал Бергоми в эфире Radio 24.
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