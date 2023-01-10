Джузеппе Бергоми: «Игра Лукаку с «Монцей» – позор. Возможно, дело и в психологии – словно ЧМ-2022 еще давит на него»

Теги Интер серия А Италия Сборная Бельгии по футболу Джузеппе Бергоми ЧМ-2022 Монца Ромелу Лукаку Футбол

Бывший защитник «Интера» Джузеппе Бергоми раскритиковал форварда Ромелу Лукаку.

«Я обманывал себя первым таймом матча с «Наполи», но, выйдя против «Монцы», Лукаку показал просто позорную игру.

Он не мог сохранить мяч, он словно боялся мяча. Я уже не знаю, в чем дело – только в его физическом состоянии или еще и в психологическом.

Такое ощущение, что на него все еще давит случившееся на ЧМ-2022», – сказал Бергоми в эфире Radio 24.

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6 комментариев

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v6vngyr2dh
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Дядька ерунды не скажет
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Sekor
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Ну здесь, видимо, доктор Конте нужен.
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Акира_1
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Ответ Pitkin
Во-время Челси сбрил его.
Так он же летом вернётся опять с его никакой игрой. 😬
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Pitkin
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Во-время Челси сбрил его.
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Direct free kick
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Лукаку как Лукаку, всегда подводил свои коллективы
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Пирс Морган
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Да, матч против Хорватии Лукаку еще долго не забудет
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