Джузеппе Бергоми: «Игра Лукаку с «Монцей» – позор. Возможно, дело и в психологии – словно ЧМ-2022 еще давит на него»

Бывший защитник « » раскритиковал форварда .

«Я обманывал себя первым таймом матча с «Наполи», но, выйдя против «Монцы», Лукаку показал просто позорную игру.

Он не мог сохранить мяч, он словно боялся мяча. Я уже не знаю, в чем дело – только в его физическом состоянии или еще и в психологическом.

Такое ощущение, что на него все еще давит случившееся на », – сказал Бергоми в эфире Radio 24.