У Лукаку 3-е повреждение в этом сезоне. Он не сыграет за «Интер» в Кубке

Теги Интер Парма серия А Италия Кубок Италии травмы Д2 Италия Ромелу Лукаку Футбол

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку получил очередную травму в этом сезоне.

Как сообщает Sky Sport Italia, из-за небольшого воспаления подколенных сухожилий на левой ноге бельгиец пропустит завтрашний матч Кубка Италии против «Пармы».

На протяжении нескольких дней Лукаку будет работать индивидуально. Перед субботней игрой с «Вероной» его состояние вновь оценят, чтобы понять, сможет ли он выйти на поле.

Это уже третье повреждение Лукаку в этом сезоне. Ранее он пропустил 12 матчей «Интера» из-за травмы подколенного сухожилия (он не выходил на поле с августа по октябрь), а конце октября-начале ноября Ромелу пропустил 4 игры «Интера» из-за травмы бицепса бедра.

В этом сезоне у 29-летнего форварда 2 гола в 7 матчах за «Интер» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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16 комментариев

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Семён Жуйло
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Ответ Cantstoped
Он продемонстрировал свою Огромную Третью Ногу, не надо тут рассказывать сказки!
Ты не заметил, что уже четвертый, написавший тут про "третью ногу"? Глупость безгранична. Я тут уже выкладывал фотку, но еще раз, для тех, кто с пропустил, или с одного раза не понимает. Давайте, ищите третью ногу.
https://i2-prod.dailystar.co.uk/incoming/article28124773.ece/ALTERNATES/s615b/0_Screenshot-2022-09-30-at-154124.jpg
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Cantstoped
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Мне нравится "Индивидуальная работа" Лукаку, он хорошо разрабатывает Подачи на третьего!
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Cantstoped
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Ответ Семён Жуйло
Абсолютно бесполезный кадр. Никакого позитива ни в клубе, ни в сборной не продемонстрировал. Аренду не продлять ни в коем случае.
Он продемонстрировал свою Огромную Третью Ногу, не надо тут рассказывать сказки!
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mancunian82
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Ответ tackle by Moore
Как же макароны развели наш Челси на 150 миллионов, мама миа... Наш Челси так не разводили со времен Мораты за 80 лямов. Но ничего, скоро нас еще разведут Энцо Фернандесом, так что про Лукаку все забудут
Развод по итальянски)
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Logan Couture
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Ответ tackle by Moore
Как же макароны развели наш Челси на 150 миллионов, мама миа... Наш Челси так не разводили со времен Мораты за 80 лямов. Но ничего, скоро нас еще разведут Энцо Фернандесом, так что про Лукаку все забудут
Помню как МЮшок развели на 90 лямов за Лукаку, а потом еще на 100 за своего же бесплатного Погба
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Семён Жуйло
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Абсолютно бесполезный кадр. Никакого позитива ни в клубе, ни в сборной не продемонстрировал. Аренду не продлять ни в коем случае.
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tackle by Moore
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Как же макароны развели наш Челси на 150 миллионов, мама миа... Наш Челси так не разводили со времен Мораты за 80 лямов. Но ничего, скоро нас еще разведут Энцо Фернандесом, так что про Лукаку все забудут
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Великий Алонсо
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Бедный, наверное концом своей шпаги об газон задевает постоянно..... 🤭🤭😋😋
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GuruFutbola
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Возвращать в синебус, пусть наколдуют ему
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Кукич
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Все. Кончился Лукака
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Пирс Морган
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Лукаку всегда было трудно возвращать форму после травм, хотелось бы, чтобы он еще показал себя и реабилитировался после чм
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Direct free kick
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Ответ Leo
Самый переоцененный форвард в мире
Даже когда он якобы прибавил при Конте - продолжал топить команду фэйлами в больших матчах, что принтер, что сборную на ЕВРО против Италии
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Cantstoped
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Это все его ТРЕТЬЯ НОГА получает повреждения во время СЕКСА.
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Sanan1908
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Гнать его пора куда подальше!!! Джеко оказался намного важнее и профессиональнее его! От этого толку ноль
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СуперНегр228
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"Челси мой дом,у меня там незаконченные дела".
©Лакака,2023
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Leo
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Самый переоцененный форвард в мире
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