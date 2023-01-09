У Лукаку 3-е повреждение в этом сезоне. Он не сыграет за «Интер» в Кубке

Нападающий « » получил очередную травму в этом сезоне.

Как сообщает Sky Sport Italia, из-за небольшого воспаления подколенных сухожилий на левой ноге бельгиец пропустит завтрашний матч Кубка Италии против «Пармы».

На протяжении нескольких дней Лукаку будет работать индивидуально. Перед субботней игрой с «Вероной» его состояние вновь оценят, чтобы понять, сможет ли он выйти на поле.

Это уже третье повреждение Лукаку в этом сезоне. Ранее он пропустил 12 матчей «Интера» из-за травмы подколенного сухожилия (он не выходил на поле с августа по октябрь), а конце октября-начале ноября Ромелу пропустил 4 игры «Интера» из-за травмы бицепса бедра.

В этом сезоне у 29-летнего форварда 2 гола в 7 матчах за «Интер» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.