«Мама говорила, что не может быть, чтобы все учителя ненавидели меня, – я тоже могу поступать плохо. Здесь примерно то же самое». Защитник «Мальорки» Маффео о фолах на Винисиусе

считает, что часть вины за частые фолы на Винисиусе лежит на нем самом.

«Когда я ходил в школу и плохо себя вел, моя мама говорила, что не может быть такого, чтобы все учителя ненавидели меня. Она говорила, что я тоже могу поступать плохо. Я отвечал, что они все меня ненавидят, и я думаю, что здесь происходит в какой-то мере то же самое.

Дело не в том, что у нас всех есть мания к Винисиусу. Я ничего не имею против , он кажется мне выдающимся игроком, но когда ты разгорячен и играешь, чтобы не вылететь в Сегунду, а он говорит, что вы вылетите, это ранит. В конце концов, все мы люди», – сказал защитник «Мальорки».

«Бейте его, сломайте его». Тренер «Мальорки» – игрокам о Винисиусе во время матча с «Реалом»

Винисиус провоцировал игроков «Мальорки», спрашивая: «Как думаете, вы выиграете?» Игроки «Реала» уже много раз просили бразильца перестать так себя вести