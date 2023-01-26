«Мама говорила, что не может быть, чтобы все учителя ненавидели меня, – я тоже могу поступать плохо. Здесь примерно то же самое». Защитник «Мальорки» Маффео о фолах на Винисиусе

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Пабло Маффео Винисиус Жуниор Футбол

Пабло Маффео считает, что часть вины за частые фолы на Винисиусе лежит на нем самом.  

«Когда я ходил в школу и плохо себя вел, моя мама говорила, что не может быть такого, чтобы все учителя ненавидели меня. Она говорила, что я тоже могу поступать плохо. Я отвечал, что они все меня ненавидят, и я думаю, что здесь происходит в какой-то мере то же самое.

Дело не в том, что у нас всех есть мания к Винисиусу. Я ничего не имею против Винисиуса, он кажется мне выдающимся игроком, но когда ты разгорячен и играешь, чтобы не вылететь в Сегунду, а он говорит, что вы вылетите, это ранит. В конце концов, все мы люди», – сказал защитник «Мальорки». 

«Бейте его, сломайте его». Тренер «Мальорки» – игрокам о Винисиусе во время матча с «Реалом»

Винисиус провоцировал игроков «Мальорки», спрашивая: «Как думаете, вы выиграете?» Игроки «Реала» уже много раз просили бразильца перестать так себя вести

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30 комментариев

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Mikel Dominator Arteta
Ответ GuruFutbola
Повторяй это перед зеркалом каждый день и может внушишь себе это 🤣
Увы, это реальность.
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GuruFutbola
Ответ Mikel Dominator Arteta
Один сезон Вини > карьера дембеля, да и в принципе вся барбилона последних лет.
Повторяй это перед зеркалом каждый день и может внушишь себе это 🤣
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Mikel Dominator Arteta
Ответ GuruFutbola
Маэстро Хави прекрасно справился с Дембеле, но согласен, что винисиус это не исправимый случай)
Один сезон Вини > карьера дембеля, да и в принципе вся барбилона последних лет.
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M93
Ах бедняжки, аж плакать хочется. Жертв они из себя строят. Т.е. когда твой тренер перед матчем говорит бить Винисиуса - это все в порядке. Когда Винисиуса после множества из их фолов такие костоломы выводят на слова о себе, то им вдруг становится обидно.

Этот Маффео, Алехо и множество других. Яркий момент в матче с Райо, где игрок Райо прыгает на Винисиуса сзади и лупит его по голове. Как обычно судьи ноль реакции.

По моему здесь любой бы как минимум хотел бы возмущаться, не молчать. Но почему-то вместо чтобы наказывать самих виновников, из них же еще делают видите ли жертв. Так еще свои же клеймят Винисиуса.
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TheCreator
Ответ Михаил Сафонов
Это ранит настолько, что тренер кричит: «Бейте его, ломайте!» ну-ну
Хах, ты хоть когда то играл в футбол?
Раскрываю тайну, там кричат слова намного грубее этих.
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Данияр Жумабекович
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Леди и джентльмены, есть те, кто верит в Винисиуса?
Сезон 21/22, 40 с лишним очков по гол+пас, ЛаЛига, ЛЧ, Суперкубок Испании и УЕФА. Ключевой игрок Реала. Как бы уже поверили
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Игорь Новиков
Можно подумать, что он просто так, без причины, говорит вам, что вы вылетите. Вы сперва его по ногам лупите, а потом он уже начинает чушь говорить на эмоциях.

А рассуждения похожи на те, когда начинают писать, что жертва насилия сама виновата - пила, кутила, носила короткие юбки и так далее. Как будет это оправдывает насильников.
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Белые штаны Хави
Красиво сравнил винисиуса по уровню развития со школьником)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Щас зарема тебе расскажет, кто ты такой, чтобы его критиковать
Я Спартак и Лёню Федуна не задевал
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Станислав Л
точно - ведет себя высокомерно этот вини
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белошип
Ответ инок
У Винисиуса есть всё, чтобы стать одним из великих игроков поколения, кроме мозгов. Жаль что нет никого рядом, кто может справится с тем, чтобы ему их вправить.
Ты это в любой теме с Винисиусом будешь постить,чтобы плюсики собрать? 🤡
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Артём Степанов
Ответ Михаил Сафонов
Жаль твою подругу
Сомневаюсь, что она у него есть.
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Леди и джентльмены, есть те, кто верит в Винисиуса?
Щас зарема тебе расскажет, кто ты такой, чтобы его критиковать
+1
-3
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ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий скрыт
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И все же, почему?
Почему ответил только одному? Хочешь дольше со мной общаться? Не потянешь, сынок
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ZA.RMA
Ответ ЛысыйСый
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Наитупейшее сравнение.
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Можно его обменять на того же Беллингема. Да и вообще он будет регрессировать. Прошлый сезон - вспышка
Зря ты так, щас прийдут твои братки и скажут, что ты не прав
Теряешь уважение цыганского глорья
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Пользователь заблокирован
Ответ Михаил Сафонов
Это ранит настолько, что тренер кричит: «Бейте его, ломайте!» ну-ну
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Не понял? Мне написало 4 глора одно и тоже как боты и я ответил только одному из них
И все же, почему?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ инок
У Винисиуса есть всё, чтобы стать одним из великих игроков поколения, кроме мозгов. Жаль что нет никого рядом, кто может справится с тем, чтобы ему их вправить.
Можно его обменять на того же Беллингема. Да и вообще он будет регрессировать. Прошлый сезон - вспышка
+1
-6
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Гурудубиду, а чего ты на ветке про Зидана слился?
Не понял? Мне написало 4 глора одно и тоже как боты и я ответил только одному из них
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Нигрисиус меньше, чем человек Кстати, его кто-то видел после того как тот попал в карман Араухо?)
Гурудубиду, а чего ты на ветке про Зидана слился?
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GuruFutbola
Ответ инок
У Винисиуса есть всё, чтобы стать одним из великих игроков поколения, кроме мозгов. Жаль что нет никого рядом, кто может справится с тем, чтобы ему их вправить.
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+2
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Михаил Сафонов
Это ранит настолько, что тренер кричит: «Бейте его, ломайте!» ну-ну
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-12
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Михаил Сафонов
Ответ ЛысыйСый
Комментарий удален
Жаль твою подругу
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0
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