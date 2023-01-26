«Мама говорила, что не может быть, чтобы все учителя ненавидели меня, – я тоже могу поступать плохо. Здесь примерно то же самое». Защитник «Мальорки» Маффео о фолах на Винисиусе
Пабло Маффео считает, что часть вины за частые фолы на Винисиусе лежит на нем самом.
«Когда я ходил в школу и плохо себя вел, моя мама говорила, что не может быть такого, чтобы все учителя ненавидели меня. Она говорила, что я тоже могу поступать плохо. Я отвечал, что они все меня ненавидят, и я думаю, что здесь происходит в какой-то мере то же самое.
Дело не в том, что у нас всех есть мания к Винисиусу. Я ничего не имею против Винисиуса, он кажется мне выдающимся игроком, но когда ты разгорячен и играешь, чтобы не вылететь в Сегунду, а он говорит, что вы вылетите, это ранит. В конце концов, все мы люди», – сказал защитник «Мальорки».
«Бейте его, сломайте его». Тренер «Мальорки» – игрокам о Винисиусе во время матча с «Реалом»
Винисиус провоцировал игроков «Мальорки», спрашивая: «Как думаете, вы выиграете?» Игроки «Реала» уже много раз просили бразильца перестать так себя вести
Этот Маффео, Алехо и множество других. Яркий момент в матче с Райо, где игрок Райо прыгает на Винисиуса сзади и лупит его по голове. Как обычно судьи ноль реакции.
По моему здесь любой бы как минимум хотел бы возмущаться, не молчать. Но почему-то вместо чтобы наказывать самих виновников, из них же еще делают видите ли жертв. Так еще свои же клеймят Винисиуса.
Раскрываю тайну, там кричат слова намного грубее этих.
А рассуждения похожи на те, когда начинают писать, что жертва насилия сама виновата - пила, кутила, носила короткие юбки и так далее. Как будет это оправдывает насильников.
Теряешь уважение цыганского глорья