Карло Анчелотти: «Мы должны поддерживать Винисиуса, потому что он нужен «Реалу» и футболу»
Карло Анчелотти высказался в поддержку Винисиуса Жуниора.
Главный тренер «Реала» сделал это на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетико», который состоится 26 января.
В сентябре бразилец подвергся расистским оскорблениям во время гостевого матча Ла Лиги с «Атлетико» (2:1) – фанаты «матрасников» называли его обезьяной.
«У него впечатляющие физические данные, но психологический аспект также очень важен. Мы должны поддерживать его, потому что он нужен нам, и он нужен футболу. Я вижу его очень мотивированным и сосредоточенным, он не жалуется», – заявил главный тренер «Реала».
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