Карло Анчелотти: «Мы должны поддерживать Винисиуса, потому что он нужен «Реалу» и футболу»

высказался в поддержку .

Главный тренер «Реала» сделал это на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала Кубка Испании с « », который состоится 26 января.

В сентябре бразилец подвергся расистским оскорблениям во время гостевого матча с «Атлетико» (2:1) – фанаты «матрасников» называли его обезьяной.

«У него впечатляющие физические данные, но психологический аспект также очень важен. Мы должны поддерживать его, потому что он нужен нам, и он нужен футболу. Я вижу его очень мотивированным и сосредоточенным, он не жалуется», – заявил главный тренер « ».

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