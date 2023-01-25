Карло Анчелотти: «Мы должны поддерживать Винисиуса, потому что он нужен «Реалу» и футболу»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Карло Анчелотти высказался в поддержку Винисиуса Жуниора.

Главный тренер «Реала» сделал это на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетико», который состоится 26 января.

В сентябре бразилец подвергся расистским оскорблениям во время гостевого матча Ла Лиги с «Атлетико» (2:1) – фанаты «матрасников» называли его обезьяной.

«У него впечатляющие физические данные, но психологический аспект также очень важен. Мы должны поддерживать его, потому что он нужен нам, и он нужен футболу. Я вижу его очень мотивированным и сосредоточенным, он не жалуется», – заявил главный тренер «Реала».

Винисиус стал суперзвездой и настоящим профи. Помогли Анчелотти, Бензема и безумная работа над собой

Анчелотти о Винисиусе: «Все давят на него: соперники, фанаты соперников, иногда даже судьи. Хотим, чтобы все уважали его»

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12 комментариев

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Yuri Ten
Нужен футболу? 😂Его даже Бенз непереносил (т)
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Что скажешь?
Губа игрок провокатор!
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Всем мир
Ответ А. Мостовой
Правильно, поддержите Винисиуса, дайте ему банан, пусть покушает.
Конченный) даже твой ник не оправдывает уровня твоего невежества.
+1
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-1
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Геннадий Чеботарев
Он сам правоцирует и болельщиков и игроков-соперников и теперь с судьями уже начал спорить.
+4
0
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Klaus
Реалу возможно. Футболу? не очень и важно
+1
-3
-2
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инок
У Виниусиуса есть всё, чтобы стать одним из топов поколения, кроме мозгов. Даже Анчелотти трудно справляется с тем, чтобы ему их вправить.
+7
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corazón blanco
Винисиус должен начать работу прежде всего с себя, меньше общаться с судьями, спорить с соперником, вестись на провокации и самому провоцировать. После прошлого сезона и отличного начала этого поймал звезду. И последние пару месяцев играет просто отвратительно, только во втором тайме в матче Кубка Короля с Вильярреалом сыграл так, как и должен.
+13
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+11
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nobrainnopain
Как ему 🍌 задонатить?
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-1
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Макс Шева
Ответ А. Мостовой
Правильно, поддержите Винисиуса, дайте ему банан, пусть покушает.
Чисто случайно вышло,но как раз во время того как зашёл в новости кушал бананасы,но когда зашёл в эту новость ,деликатно отложил их в сторону .
+2
-3
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Совесть Черданцева
Реалу он может быть и нужен, но вот футболу?
+4
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Макс Шева
Поддержите Винисиуса ему скоро в Париж ,а в обратную Киллиан.
+4
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А. Мостовой
Правильно, поддержите Винисиуса, дайте ему банан, пусть покушает.
+6
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