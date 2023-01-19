Депутат Терюшков о Проворове: «Коричнево-шестицветную чуму должен останавливать каждый, считающий себя человеком. Мероприятия США превзошли ожидания мировых сатанистов»

Теги Филадельфия НХЛ Государственная дума Иван Проворов ЛГБТ Политика Роман Терюшков Хоккей

Депутат Роман Терюшков отреагировал на отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Разминка в поддержку ЛГБТ, матч во имя войны, сбор денег на вооружение нацистов. Маркетинговые мероприятия Запада и США превзошли все самые смелые ожидания мировых сатанистов. Своей смелой изобретательностью и креативом.

Эту коричнево-шестицветную чуму может и должен останавливать каждый человек, считающий себя человеком. Проворов – пример человека чести с морально-нравственными принципами.

Свитер извращенцев добровольно на себя одевать может только глубоко нарушенный персонаж в попытке понравится радужным фрикам и, возможно, стать одним из них», – заявил депутат Госдумы РФ.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ми Ша
Коричневая чума растеклась по России
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Цветастенько Роман Игоревич выразился. Радужный флаг бледнеет на фоне.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дэн Селедкин
Ну сколько можнааа!!! Третьи сутки пошли! Ау спортс, ну окрастесь уже сами в эти самые цвета, или слабо?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Data Architector
В 21 веке бороться с сатанизмом... И ведь плебс это принимает под аплодисменты...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Больше этим типам беспокоиться не о чем...вот следят в лупу за соседскими коровами, а о своими заняться времени и ума не хватает....тьфу...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Невский
Абсолютно правильно сказал депутат, молодец нам ЛГБТ не нужно , пусть украинцы будут ЛГБТ
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eduard Rastryopin
ЛГБТ в нацисткой Германии преследовалось,вплоть до депортации в концлагеря,где над ними проводились бесчеловечные опыты.
Терюшков этот вариант развития России предлагает?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Unnamed80
Ответ memphis
Что уж удивляться уровню российской политоты, раз такие персонажи добираются до госдумы. Человек в своем уме такую чушь просто не сможет сформулировать и высказать.
Именно те, кто не в своем уме и добираются до госдумы. Нормальному, здравомыслящему человеку туда вход закрыт
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
memphis
Что уж удивляться уровню российской политоты, раз такие персонажи добираются до госдумы. Человек в своем уме такую чушь просто не сможет сформулировать и высказать.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Терешков - мерзавец от шишкановских бандитов

Страну уже не спасти. Бандиты везде у власти
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Надо запретить эти цвета на территории РФ

Детский мир уже убирает из коробок карандашей и фломастеров по 6 штук
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий