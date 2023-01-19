Депутат Терюшков о Проворове: «Коричнево-шестицветную чуму должен останавливать каждый, считающий себя человеком. Мероприятия США превзошли ожидания мировых сатанистов»
Депутат Роман Терюшков отреагировал на отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Разминка в поддержку ЛГБТ, матч во имя войны, сбор денег на вооружение нацистов. Маркетинговые мероприятия Запада и США превзошли все самые смелые ожидания мировых сатанистов. Своей смелой изобретательностью и креативом.
Эту коричнево-шестицветную чуму может и должен останавливать каждый человек, считающий себя человеком. Проворов – пример человека чести с морально-нравственными принципами.
Свитер извращенцев добровольно на себя одевать может только глубоко нарушенный персонаж в попытке понравится радужным фрикам и, возможно, стать одним из них», – заявил депутат Госдумы РФ.
В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ
Терюшков этот вариант развития России предлагает?
Страну уже не спасти. Бандиты везде у власти
Детский мир уже убирает из коробок карандашей и фломастеров по 6 штук