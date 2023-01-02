Поведение Энцо после победы на ЧМ произвело плохое впечатление на «Бенфику». Он уехал в Аргентину без разрешения тренера

Теги высшая лига Португалия Бенфика Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Рогер Шмидт Энцо Фернандес Футбол

Отношения Энцо Фернандеса с «Бенфикой» испортились.

Поведение полузащитника после победы на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины произвело отрицательное впечатление на представителей «Бенфики».

Как сообщает Record, после чемпионата мира Энцо нарушил распоряжение тренера «Бенфики» Рогера Шмидта и улетел в Буэнос-Айрес на частном самолете. Там он провел конец года.

Из-за того, что Фернандес провел в Аргентине конец года без разрешения тренера, его отношения с «Бенфикой» стали хуже.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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Григоренко Виталий
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Абсолютно посредственный средний игрок, про которого до чм никто не слышал.
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Tony_Adams
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Зазвездился, малой)))
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Under
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Ответ Vinnipukh Vinni
Ну пусть посадит в запас, а потом продаст подешевле ))
Да в любом случае чел только себе хуже делает.
Бенфика своё урвет за него, а вот как новый работодатель к этому отнесётся, не знаю.
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Дядя ТУРА
Есть в ютубе видео, как он после третьего года Месси, подбежал к Мбаппе и проорал в лицо ему) феерический
Правильно сделал.
Когда Мбаппе побеждал, он сообщил Альбе, что убьёт его на улице.
Значит и сам должен быть готов что-нибудь выслушать от соперника.

https://www.sports.ru/football/1094034372-na-ulicze-ya-ubyu-tebya-mbappe-zhordi-albe-v-1-m-tajme-matcha-barsa-ps.html?ysclid=lcen3yjrw2654254256
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Under
У него контракт с Бенфикой, которая ему зарплату платит.
Ну пусть посадит в запас, а потом продаст подешевле ))
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граф Якунин
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Ответ Jordan95
Пора лучшему хаву латинской Америки переходить в величайший клуб Англии - Челси. По кайфу же выносить Каземиру будет)
Челси и величайший это откуда-то из разных вселенных
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Jordan95
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Пора лучшему хаву латинской Америки переходить в величайший клуб Англии - Челси.
По кайфу же выносить Каземиру будет)
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Виталий Мучаев
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Фигня какая-то если не ошибаюсь после ЧМ положен отпуск по правилам ФИФА.
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Under
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Ответ Дмитрий Яруллин
Чувак , они ЧМ выиграли , имеют право в кое то веке подумать только о себе и оторваться по полной
У него контракт с Бенфикой, которая ему зарплату платит.
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Уэмбли Стедиум
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да ,один идиот по имени Мартинес ,до сих пор плачет ,что его вышвырнули из основы АВ.Говорят ,раскаивается за свои поступки,но Эмери категоричен
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jbnhbp8w5h
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Ответ Nuraly Amirov
Почему это никого не удивляет?
Почему никого не удивляет, что казахи никогда не болеют за казахские команды?))
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Константин Кв
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Ответ Милчик
Ну что, так и будем всем миром защищать «добродушных» аргов. Я сразу сказал, что они диковатые. Голландцы всегда с примерным поведением, Арги постоянно косяки, но почему в их конфликте виноваты европейцы
А это аргентинский игрок подходил к собирающимся бить пенальти или голландский?
+23
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atomio
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Ответ Nuraly Amirov
Почему это никого не удивляет?
Потому что это тупой наброс от журналиста
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vzi
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Он скоро уйдёт из Бенфики. Так что, пофиг.
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Vahe Sardaryan
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Ответ Vahe Sardaryan
Да и в целом поведение всей сборной (за которую я болел ), оставил не самое приятное впечетление после победы
А про вратаря ( который достойно взял приз лучшему вратарю ЧМ ), так вообще молчу
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Дмитрий Яруллин
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Ответ Милчик
Ну что, так и будем всем миром защищать «добродушных» аргов. Я сразу сказал, что они диковатые. Голландцы всегда с примерным поведением, Арги постоянно косяки, но почему в их конфликте виноваты европейцы
Чувак , они ЧМ выиграли , имеют право в кое то веке подумать только о себе и оторваться по полной
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Кукич
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Энцо за полгода в Европе звезду поймал. Очередная аргентинская недозвезда
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Vahe Sardaryan
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Да и в целом поведение всей сборной (за которую я болел ), оставил не самое приятное впечетление после победы
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белошип
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Зазнался похоже брусок)
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Милчик
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Ну что, так и будем всем миром защищать «добродушных» аргов. Я сразу сказал, что они диковатые. Голландцы всегда с примерным поведением, Арги постоянно косяки, но почему в их конфликте виноваты европейцы
+9
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Zis91
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Да поэтому недавний матч Бенфики он играл в основе
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Konstantine Morgenstern
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Тренеру не с кем было НГ встречать?)
P.S. Могли бы парню отпуск после ЧМ выдать до конца года
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Экспертное мнение
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Энцо должен одуматься, переход из Бенфики в Челси в настоящее время это значительное понижение
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Олег910
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Как могут через сми сбивают цену на игрока покупатели.
+26
-2
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Геннадий Тимченко
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Перейдет в ПСЖ на замену Мбаппе, делов-то
+3
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