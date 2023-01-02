Отношения Энцо Фернандеса с «Бенфикой» испортились.

Поведение полузащитника после победы на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины произвело отрицательное впечатление на представителей «Бенфики».

Как сообщает Record, после чемпионата мира Энцо нарушил распоряжение тренера «Бенфики» Рогера Шмидта и улетел в Буэнос-Айрес на частном самолете. Там он провел конец года.

Из-за того, что Фернандес провел в Аргентине конец года без разрешения тренера, его отношения с «Бенфикой» стали хуже.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом , можно ознакомиться здесь.