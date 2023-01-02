Поведение Энцо после победы на ЧМ произвело плохое впечатление на «Бенфику». Он уехал в Аргентину без разрешения тренера
Отношения Энцо Фернандеса с «Бенфикой» испортились.
Поведение полузащитника после победы на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины произвело отрицательное впечатление на представителей «Бенфики».
Как сообщает Record, после чемпионата мира Энцо нарушил распоряжение тренера «Бенфики» Рогера Шмидта и улетел в Буэнос-Айрес на частном самолете. Там он провел конец года.
Из-за того, что Фернандес провел в Аргентине конец года без разрешения тренера, его отношения с «Бенфикой» стали хуже.
В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.
Бенфика своё урвет за него, а вот как новый работодатель к этому отнесётся, не знаю.
Когда Мбаппе побеждал, он сообщил Альбе, что убьёт его на улице.
Значит и сам должен быть готов что-нибудь выслушать от соперника.
https://www.sports.ru/football/1094034372-na-ulicze-ya-ubyu-tebya-mbappe-zhordi-albe-v-1-m-tajme-matcha-barsa-ps.html?ysclid=lcen3yjrw2654254256
По кайфу же выносить Каземиру будет)
P.S. Могли бы парню отпуск после ЧМ выдать до конца года