Шмидт об Энцо: «Теперь он снова может сконцентрироваться на «Бенфике» и футболе. Он нужен нам для чемпионства»
Тренер «Бенфики» Рогер Шмидт высказался об Энцо Фернандесе.
Полузащитник не попал в заявку «Бенфики» на вчерашний матч с «Портимоненсе» (1:0) в чемпионате Португалии. При этом Энцо присутствовал на стадионе – в сторис инстаграма он выложил фото с трибун.
«Очевидно, то, что он сделал, было неправильно (вероятно, речь идет об отъезде игрока в Аргентину без разрешения – Sports.ru). Вот почему его не было в заявке.
Но я счастлив рассказать, что мы с ним увидимся на тренировке. Это наш игрок, мы рассчитываем на него. Он нам нужен, чтобы выиграть чемпионат. Счастливы, что он выступает за нас. И теперь он снова может сконцентрироваться на «Бенфике» и футболе», – сказал Шмидт.
Напомним, купить Энцо хотел «Челси», однако переговоры между клубами зашли в тупик.
Да Бенфика немного спуститься с небес на землю.