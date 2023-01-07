Шмидт об Энцо: «Теперь он снова может сконцентрироваться на «Бенфике» и футболе. Он нужен нам для чемпионства»

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия Портимоненсе Рогер Шмидт Энцо Фернандес Футбол

Тренер «Бенфики» Рогер Шмидт высказался об Энцо Фернандесе.

Полузащитник не попал в заявку «Бенфики» на вчерашний матч с «Портимоненсе» (1:0) в чемпионате Португалии. При этом Энцо присутствовал на стадионе – в сторис инстаграма он выложил фото с трибун.

«Очевидно, то, что он сделал, было неправильно (вероятно, речь идет об отъезде игрока в Аргентину без разрешения – Sports.ru). Вот почему его не было в заявке.

Но я счастлив рассказать, что мы с ним увидимся на тренировке. Это наш игрок, мы рассчитываем на него. Он нам нужен, чтобы выиграть чемпионат. Счастливы, что он выступает за нас. И теперь он снова может сконцентрироваться на «Бенфике» и футболе», – сказал Шмидт.

Напомним, купить Энцо хотел «Челси», однако переговоры между клубами зашли в тупик.

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3 комментария

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Alex Legend
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Ответ Бекболот Жолборсов
Очень хорошо что Челси отказал от этой сделки Бенфика слишком обнаглел 120 млн это абсурд
Скорее Бенфика спасла парню карьеру, отказались от денег чтобы у парня было будущее.
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Hella black
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Как бы парню не вскружило голову,вся эта суета вокруг синих и 100 плюс лямов зелени в придачу.
Да Бенфика немного спуститься с небес на землю.
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Бекболот Жолборсов
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Очень хорошо что Челси отказал от этой сделки Бенфика слишком обнаглел 120 млн это абсурд
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