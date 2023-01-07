Шмидт об Энцо: «Теперь он снова может сконцентрироваться на «Бенфике» и футболе. Он нужен нам для чемпионства»

Тренер «Бенфики» высказался об .

Полузащитник не попал в заявку «Бенфики» на вчерашний матч с « » (1:0) в чемпионате Португалии. При этом Энцо присутствовал на стадионе – в сторис инстаграма он выложил фото с трибун.

«Очевидно, то, что он сделал, было неправильно (вероятно, речь идет об отъезде игрока в Аргентину без разрешения – Sports.ru). Вот почему его не было в заявке.

Но я счастлив рассказать, что мы с ним увидимся на тренировке. Это наш игрок, мы рассчитываем на него. Он нам нужен, чтобы выиграть чемпионат. Счастливы, что он выступает за нас. И теперь он снова может сконцентрироваться на «Бенфике» и футболе», – сказал Шмидт.

Напомним, купить Энцо хотел « », однако переговоры между клубами зашли в тупик.