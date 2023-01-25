Кокорин не вернется в сборную ради товарищеских игр: «Официальных не будет до 2025-го минимум. Не хочу играть при таких условиях»

Форвард « » не планирует возвращаться в сборную России.

– Надеетесь ли вы на вызов в национальную команду?

– Я буду реалистом: на сегодняшний день, учитывая контекст, сборная вряд ли сможет провести официальный матч в ближайшее время. Ситуация в таком виде сохранится как минимум до 2025 года, наверное. При таких условиях я не хочу играть за сборную.

Конечно, если мне позвонят, я поговорю с тренером, чтобы понять, зачем меня вызывают. Если просто на товарищеский матч, то лучше взять молодого футболиста. Если на официальный – тогда, конечно, я хочу вернуться. Носить футболку сборной России – это нечто особенное, но не в текущей ситуации, – сказал Кокорин Foot Mercato.