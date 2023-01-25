Кокорин не вернется в сборную ради товарищеских игр: «Официальных не будет до 2025-го минимум. Не хочу играть при таких условиях»

Теги Сборная России по футболу высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Политика Футбол

Форвард «Ариса» Александр Кокорин не планирует возвращаться в сборную России.

– Надеетесь ли вы на вызов в национальную команду?

– Я буду реалистом: на сегодняшний день, учитывая контекст, сборная вряд ли сможет провести официальный матч в ближайшее время. Ситуация в таком виде сохранится как минимум до 2025 года, наверное. При таких условиях я не хочу играть за сборную.

Конечно, если мне позвонят, я поговорю с тренером, чтобы понять, зачем меня вызывают. Если просто на товарищеский матч, то лучше взять молодого футболиста. Если на официальный – тогда, конечно, я хочу вернуться. Носить футболку сборной России – это нечто особенное, но не в текущей ситуации, – сказал Кокорин Foot Mercato.

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79 комментариев

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naspartaks ru
Ответ 2vdhrvmmzf
Ладно бы если только футбол
Назови, что ещё? Пустобрёх!!!
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Rasan
Ответ Евгений Семенченко
можно тебя слегка поправить? ))) ехай к мамай ))))
Точняк!:))))
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revo
Ответ Уставший Фергюсон
Даже в фифе
в фифе её нет))
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AMS
Ты нам не прикаких условиях не нужен.
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Snafu
Ответ Роман Кириченко
Вот, кто инсайдами по всей ситуации в мире по-настоящему владеет. Ну, ждём 2025
А где тут инсайд-то? Из отбора на ЧЕ-24 Россия уже исключена, так что ближайшие официальные матчи - отбор на ЧМ-26, не раньше.
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OldRedWhite
Ответ Человек1991
Коко очнись) твой курортно деревенский Чемп Кипра даже не в топ 50 по уровню .) 6 голов за 15 игр, 3 с пеналей, 2 в пустые, 0 голевых) Даже я бы больше там забил) всё таки мастерство не пропьёшь) 1000 голов за юношескую школьную карьеру))
Фанат Кокорина ?
Глубоко погружены в тему )))
Пусть Саша радует русскую диаспору на Кипре - там их достаточно много сейчас !
И всегда было много
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ta-tosha
Ответ One 717
Пригожин тоже тренер , в своём роде)
А знающие люди говорят, что он на зоне обитал не на лавке, а под ней :) тот ещё тренер походу :)
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brace
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Когда Кокорин перестал быть молодым и перспективным?
Да он не перестал, он как раз "находится сейчас на экваторе молодого и перспективного".!
Просто сам немножко капризничает и не хочет.)
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Дмитрий Караваев
Ответ Slavnov
хочешь покричи,я не против
Сразу по окончании перезагрузки 😆
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Ирина Лазерева
А Кокорина позвали в сборную? Он ничего не перепутал? Может, Пригожин в свою сборную позвал?
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Slavnov
Ответ Дмитрий Караваев
Троекратное ура ??
хочешь покричи,я не против
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Уставший Фергюсон
Смотреть тоже не хочется
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Уставший Фергюсон
Ответ Михаил Хромаков
я пожалуй тоже пока за сборную играть не буду
Даже в фифе
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Sekor
Какая тебе сборная, пижон? Карпин тебя на километр не подпустит. Иди загорай дальше.
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Mbest77
Ответ Михаил Хромаков
я пожалуй тоже пока за сборную играть не буду
А я не буду тренировать
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Alex0405
Как будто его туда зовут
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Капитан.
Тебя и никто не звал в сборную. А к 25-му году играть давно закончишь. Юморист
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Arfist
Кокорин — самый неуловимый игрок сборной!
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ brace
Так Валера уже говорил, что будет брать в основном молодых игроков, он здесь прочитал его интервью и теперь своё даёт? ))
Когда Кокорин перестал быть молодым и перспективным?
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Shuller18
Ответ Redmurza
Ровно год назад у нас было 2 клуба в плей-офф ЛЕ и стыковой матч с поляками. Какое дно?
Самое настоящее. С домашнего ЧМ наш футбол серьезно деградировал
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adamxx
Ответ Redmurza
Ровно год назад у нас было 2 клуба в плей-офф ЛЕ и стыковой матч с поляками. Какое дно?
Это был последний год с двумя клубами в лч.
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Aberdinus
"...но не в текущей ситуации", Саша, мы тебя услышали, скажем, да, было!
+2
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гилберт
Ответ Н.Ф.
Кокорин 2025
!
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Валерий Питерский
Сашка умный, он сидел. Гыы) Шутка. Да он отдает себе отчёт... И что касается сборной и всего остального. Нормальные ответы.
0
-2
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Александр Никифоров
Не планирует... А его кто-то позвал бы?)
+3
0
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