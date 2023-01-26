«Реал» опроверг информацию Marca о запрете фанатам «Атлетико» приходить на матч Кубка в клубной атрибутике. Газета обвинила клуб во лжи

« » выступил с заявлением о допуске фанатов « » на матч Кубка короля.

В среду на обложке газеты Marca появилась информация о том, что болельщикам «Атлетико» в футболках своей команды проход на матч Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу» будет запрещен.

В ответ клуб выпустил официальное заявление, опровергающее эту информацию.

«Эта информация – абсолютная ложь. «Реал» никогда не запрещал болельщикам в футболках команды гостей входить на «Сантьяго Бернабеу». Так было всегда, что видно по каждому матчу, проходящему на нашем стадионе, и так будет впредь.

Что касается количества билетов, которые «Реал» предоставил «Атлетико» на предстоящий матч, – их было столько же, сколько наш клуб получает при посещении стадиона «Метрополитано», что соответствует тому, что было согласовано обоими клубами.

Кроме того, « » официально заявляет, что продажа и передача билетов на «Сантьяго Бернабеу» всегда соответствуют правилам, действующим на каждом соревновании.

«Реал» надеется, что предстоящее дерби станет футбольным праздником, который ничто и никто не запятнает ложной информацией», – говорится в заявлении клуба.

Marca ответила на заявление «Реала», обвинив клуб во лжи. Газета сослалась на то, что речь в статье шла не о запрете, а об «оставлении клубом права отказать во входе на стадион» болельщикам, чьи билеты были приобретены не через гостевую команду и чьи места расположены за пределами гостевого сектора, о чем клуб сообщает на официальном сайте. Также издание отмечает, что единственным способом опознать болельщика команды-соперника, находящегося за пределами гостевого сектора, является клубная атрибутика.

«Реал» сыграет с « » в мтаче 1/4 финала Кубка короля. Матч пройдет в четверг, 26 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.