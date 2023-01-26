«Реал» опроверг информацию Marca о запрете фанатам «Атлетико» приходить на матч Кубка в клубной атрибутике. Газета обвинила клуб во лжи
«Реал Мадрид» выступил с заявлением о допуске фанатов «Атлетико» на матч Кубка короля.
В среду на обложке газеты Marca появилась информация о том, что болельщикам «Атлетико» в футболках своей команды проход на матч Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу» будет запрещен.
В ответ клуб выпустил официальное заявление, опровергающее эту информацию.
«Эта информация – абсолютная ложь. «Реал» никогда не запрещал болельщикам в футболках команды гостей входить на «Сантьяго Бернабеу». Так было всегда, что видно по каждому матчу, проходящему на нашем стадионе, и так будет впредь.
Что касается количества билетов, которые «Реал» предоставил «Атлетико» на предстоящий матч, – их было столько же, сколько наш клуб получает при посещении стадиона «Метрополитано», что соответствует тому, что было согласовано обоими клубами.
Кроме того, «Реал Мадрид» официально заявляет, что продажа и передача билетов на «Сантьяго Бернабеу» всегда соответствуют правилам, действующим на каждом соревновании.
«Реал» надеется, что предстоящее дерби станет футбольным праздником, который ничто и никто не запятнает ложной информацией», – говорится в заявлении клуба.
Marca ответила на заявление «Реала», обвинив клуб во лжи. Газета сослалась на то, что речь в статье шла не о запрете, а об «оставлении клубом права отказать во входе на стадион» болельщикам, чьи билеты были приобретены не через гостевую команду и чьи места расположены за пределами гостевого сектора, о чем клуб сообщает на официальном сайте. Также издание отмечает, что единственным способом опознать болельщика команды-соперника, находящегося за пределами гостевого сектора, является клубная атрибутика.
«Реал» сыграет с «Атлетико» в мтаче 1/4 финала Кубка короля. Матч пройдет в четверг, 26 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.
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