«Реал» опроверг информацию Marca о запрете фанатам «Атлетико» приходить на матч Кубка в клубной атрибутике. Газета обвинила клуб во лжи

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании болельщики Футбол

«Реал Мадрид» выступил с заявлением о допуске фанатов «Атлетико» на матч Кубка короля.

В среду на обложке газеты Marca появилась информация о том, что болельщикам «Атлетико» в футболках своей команды проход на матч Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу» будет запрещен.

В ответ клуб выпустил официальное заявление, опровергающее эту информацию.

«Эта информация – абсолютная ложь. «Реал» никогда не запрещал болельщикам в футболках команды гостей входить на «Сантьяго Бернабеу». Так было всегда, что видно по каждому матчу, проходящему на нашем стадионе, и так будет впредь.

Что касается количества билетов, которые «Реал» предоставил «Атлетико» на предстоящий матч, – их было столько же, сколько наш клуб получает при посещении стадиона «Метрополитано», что соответствует тому, что было согласовано обоими клубами.

Кроме того, «Реал Мадрид» официально заявляет, что продажа и передача билетов на «Сантьяго Бернабеу» всегда соответствуют правилам, действующим на каждом соревновании.

«Реал» надеется, что предстоящее дерби станет футбольным праздником, который ничто и никто не запятнает ложной информацией», – говорится в заявлении клуба.

Marca ответила на заявление «Реала», обвинив клуб во лжи. Газета сослалась на то, что речь в статье шла не о запрете, а об «оставлении клубом права отказать во входе на стадион» болельщикам, чьи билеты были приобретены не через гостевую команду и чьи места расположены за пределами гостевого сектора, о чем клуб сообщает на официальном сайте. Также издание отмечает, что единственным способом опознать болельщика команды-соперника, находящегося за пределами гостевого сектора, является клубная атрибутика.

«Реал» сыграет с «Атлетико» в мтаче 1/4 финала Кубка короля. Матч пройдет в четверг, 26 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.

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20 комментариев

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Remix
Реал на такое не пойдет.
+1
0
+1
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Valex182
Новость про две мадридские команды, а комментарии только от болельщиков Барселоны. Что же вам все покоя не дает?)
дык второсортные всегда тявкают на Короля))
+2
0
+2
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Алексей Ненахов
Барсучки рухнула ваша легенда ,что Marca Реаловская газетёнка
0
0
0
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3fz64j5nvq
Ответ Valex182
Новость про две мадридские команды, а комментарии только от болельщиков Барселоны. Что же вам все покоя не дает?)
Вся их шайка помешана на Реале 😅
Начиная от президента и заканчивая болельщиками
+3
0
+3
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Олжас Айкенов
Марке не верил особо никогда. А по такому поводу — тем более. За интересный футбол без грязи и скандалов
0
0
0
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sheri_24
Ответ corazón blanco
Как вообще можно было додуматься журналисту написать такую ересь? Ну и молодцы, что оперативно отреагировали и сразу же развеяли все эти мифы и "труды" журналиста.
"Газета сослалась на то, что речь в статье шла не о запрете, а об «оставлении клубом права отказать во входе на стадион» болельщикам, чьи билеты были приобретены не через гостевую команду и чьи места расположены за пределами гостевого сектора, о чем клуб сообщает на официальном сайте. Также издание отмечает, что единственным способом опознать болельщика команды-соперника, находящегося за пределами гостевого сектора, является клубная атрибутика"

Ты про это в том числе?
+2
-1
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Что скажешь?
Руководство Реала не способны на это.
+3
-2
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Zorro
Я тоже не поверил
+3
-2
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Антимосковский
Ответ Valex182
Новость про две мадридские команды, а комментарии только от болельщиков Барселоны. Что же вам все покоя не дает?)
болельщики мадридских команд из усть залупинска запрещают болельщикам барселоны из нижних мухосраней комментировать на их ветке)
+2
-9
-7
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corazón blanco
Как вообще можно было додуматься журналисту написать такую ересь? Ну и молодцы, что оперативно отреагировали и сразу же развеяли все эти мифы и "труды" журналиста.
+13
-5
+8
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андрэ
Ответ Valex182
Новость про две мадридские команды, а комментарии только от болельщиков Барселоны. Что же вам все покоя не дает?)
До твоего комментария ни одного не было)))) типа - первый позвонил и сказал чтобы больше не звонили, да??
+4
-11
-7
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Эдуард Чернышёв
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Какая же противная команда у Мадрида....
В этом показателе ты любую команду из Мадрида переплюнешь.
+7
-2
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Неоновый Демон
Кто знает сколько билетов на гостевую выделили клубы друг другу ? Это количество одинаковое для всех клубов. И каждый с каждым договариваются
+1
0
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Пако
Страсти вокруг дерби уже кипят.
+3
0
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Valex182
Новость про две мадридские команды, а комментарии только от болельщиков Барселоны. Что же вам все покоя не дает?)
+54
-13
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Barsa! bolshe chem klub
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+4
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белошип
Ответ Burel
опять какие-то подленькие акции меньше, чем клуба
Там твой кабинет в очередной раз отскочил,иди празднуй)
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Dexter Dallas
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Burel
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Burel
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