Симеоне о «Реале»: «Очень сильная команда с тренером, которым я восхищаюсь»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Диего Симеоне Футбол

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался накануне мадридского дерби.

Матч с «Реалом» в четвертьфинале Кубка Испании состоится 26 января, начало – в 23:00 по московскому времени.

«Атлетико» стал играть лучше после ЧМ-2022, создает в атаке больше моментов. Команда сосредоточена на деле и работает с энтузиазмом.

Нас ждет важный матч против очень сильной команды под руководством тренера, которым я восхищаюсь.

Говорить, что у нас с Анчелотти потрясающие отношения, – это слишком. Я могу говорить только о его тренерских качествах, с другими я не знаком, но хотел бы узнать получше, поскольку он очень умный человек. Я к нему очень хорошо отношусь, он кажется мне хорошим человеком», – сказал Симеоне.

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15 комментариев

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Raul14
Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
Мне сильно запомнился момент из позапрошлого розыгрыша Суперкубка Испании. Когда к концу второго экстра тайма Мората убегал в контратаку на рандеву с Куртуа, это казалось неизбежным голом, но Вальверде завалил его ценой красной карточки и спас Реал от поражения. Игроки Атлетико сразу накинулись на него, Вальверде, конечно, рассроился, потолкался с ними, но сразу ушел в раздевалку без лишних разговоров – он знал, на что шел. Когда он проходил мимо Симеоне, он похлопал по плечу и, кажется, даже поддержал словами. Если и не говорил ни слова, было видно уважение по выражению его лица. Тогда и я зауважал Симеоне. Он мог если не накинуться, накричать, но хотя бы просто игнорировать его, так как он только что не дал отомстить столь заклятому врагу за два проигранных финала ЛЧ. Но он нашел в себе силы проявить свою признательность сопернику за достойную игру и достойное удаление. Настоящий мужчина
Потом после матча сказал что и он сделал бы так же...
+7
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+7
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ Madrid_Real
Симеоне всегда отличался адекватными комментариями,хотя всегда кажется иным.
Мне сильно запомнился момент из позапрошлого розыгрыша Суперкубка Испании. Когда к концу второго экстра тайма Мората убегал в контратаку на рандеву с Куртуа, это казалось неизбежным голом, но Вальверде завалил его ценой красной карточки и спас Реал от поражения. Игроки Атлетико сразу накинулись на него, Вальверде, конечно, рассроился, потолкался с ними, но сразу ушел в раздевалку без лишних разговоров – он знал, на что шел. Когда он проходил мимо Симеоне, он похлопал по плечу и, кажется, даже поддержал словами. Если и не говорил ни слова, было видно уважение по выражению его лица. Тогда и я зауважал Симеоне. Он мог если не накинуться, накричать, но хотя бы просто игнорировать его, так как он только что не дал отомстить столь заклятому врагу за два проигранных финала ЛЧ. Но он нашел в себе силы проявить свою признательность сопернику за достойную игру и достойное удаление. Настоящий мужчина
+12
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+12
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GuruFutbola
Ответ Руслан Мамедрзаев
Так они не с барсой играют сегодня,зачем ему так говорить 😆🤡
Помолчи
0
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Руслан Мамедрзаев
Ответ GuruFutbola
Мог бы просто сказать: меньше чем клуб)
Так они не с барсой играют сегодня,зачем ему так говорить 😆🤡
+2
0
+2
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FantasticFede
Ответ Музаффар Орипов
Атлетико вперед. нужно разграмит реала
Кому нужно, Музаффар? Мир вокруг тебя не вертится, поэтому не говори за всех.
+3
-2
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Golos Razuma
Анчи один из немногих уважаемых абсолютно всеми тренеров. Не помню ни одного негатива в его адрес. Неважно какие команды тренировал, всегда вел себя достойно. Топ во всех смыслах.
+10
-1
+9
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corazón blanco
Симеоне всегда адекватно отзывается о соперниках, надеюсь, что завтра будем смотреть огненное дерби.
+5
-1
+4
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& Co1366
Чоло молодец! Хорошо сказал. Флорентино в долгу не останется.
+2
0
+2
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Музаффар Орипов
Атлетико вперед. нужно разграмит реала
+5
-8
-3
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Оливер Кан удаляет Роберту
Сеня научен уже жизнью, селфи больше делать не будет))
+3
-3
0
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GuruFutbola
Мог бы просто сказать: меньше чем клуб)
0
-8
-8
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Музаффар Орипов
Нужно победит. атлетико вперед
+3
-3
0
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Zorro
Ох старый добрый лис 😁
+5
-4
+1
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Что скажешь?
Хитрый, тонкий подкаст от Симеоне
+7
-2
+5
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Madrid_Real
Симеоне всегда отличался адекватными комментариями,хотя всегда кажется иным.
+31
-5
+26
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