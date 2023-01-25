Симеоне о «Реале»: «Очень сильная команда с тренером, которым я восхищаюсь»

Главный тренер «Атлетико» высказался накануне мадридского дерби.

Матч с « » в четвертьфинале Кубка Испании состоится 26 января, начало – в 23:00 по московскому времени.

« » стал играть лучше после ЧМ-2022, создает в атаке больше моментов. Команда сосредоточена на деле и работает с энтузиазмом.

Нас ждет важный матч против очень сильной команды под руководством тренера, которым я восхищаюсь.

Говорить, что у нас с Анчелотти потрясающие отношения, – это слишком. Я могу говорить только о его тренерских качествах, с другими я не знаком, но хотел бы узнать получше, поскольку он очень умный человек. Я к нему очень хорошо отношусь, он кажется мне хорошим человеком», – сказал Симеоне.