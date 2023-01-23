Анчелотти о Винисиусе: «Все давят на него: соперники, фанаты соперников, иногда даже судьи. Хотим, чтобы все уважали его»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетик Ла Лига судьи болельщики Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти рассказал о давлении на Винисиуса Жуниора со стороны соперников.

22-летний вингер «Реала» заработал желтую карточку за грубую игру в матче 18-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (2:0).

«Я сказал ему говорить со мной. Вини играл в свой футбол. Он отличный игрок и очень чувствительный парень.

Это правда, что все давят на него: соперники, фанаты соперников, иногда даже судьи.

Ему, как всегда, много раз досталось по ногам. Он постарается стать лучше в этом, чтобы не жаловаться. Но все давят на него. Думаю, в этом нет смысла.

Вини любит играть в футбол. Порой он теряет концентрацию, но он очень молод. Я его очень люблю, и мы хотим, чтобы его все уважали», – сказал главный тренер «Реала».

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53 комментария

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Нефанатик
Ответ Jon Snow
Жопу свою ставишь на то, что у него нередкие симуляции?
Ты видимо свою устал ставить
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Иван Куянец
Вини
Канавец
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ каток Третьяка
Конечно дичь как Марио не делает, я про другое. Про игру на поле, очевидно он может играть лучше, если перестанет тянуть одеяло на себя и будет отрабатывать. Технически он очень силен в футбольном плане, тактически ну просто ужасно слаб.
Ну в этом плане да, согласен с вами, но думаю со временем он исправится
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FantasticFede
Ответ mootoo
вот ни на кого не давят, только на него
Именно, весь такой бедный и не счастный, хотя когда не обращал на это внимание был хорош.
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Ray_F
Ответ miguel_diaz
Хоть Карло его и защищает в прессе,но надеюсь наедине он вправит ему мозги. Тенденции стрёмная,Винни много болтает и ведёт себя не правильно. Камавинга в этом аспекте должен стать примером для Винни,как бы его не ломали молча встаёт и играет дальше
Как и Родриго, в основном парень очень спокойный и хладнокровный (по крайней мере так было до матча с Вилльяреалом)…По моему мнению поведение Винисуса напрямую связано с отсутствием в команде очевидного лидера в раздевалке, ни чуть не сомневаюсь в лидерских качествах Бензема, Кроса и Модрича, но тяжело представить что после очередной выходки Вини, Рамос стал бы просто возмущенно качать головой.
В основном Вини парень хороший, вспомните прошлые сезоны когда он обходил флаг Реала чтобы не наступить на него, он сильно любит наш клуб, но как и любому молодому пареньку который сильно в себя поверил нужен отцовский подзатыльник чтобы лишнюю дурь выбить. Думаю с третим приходом Зидана, вопрос бы решился.
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chouchou
Ответ dilshod
После прошлогодного супер прогреса, клубы Ла лиги как бы научились с ним вот так справляться. Его бют, провоцируют, на трибунах обзывают обезяной. На пяти ведущих лигах, он на первом месте на ком фолят больще. Почему в ЛЧ токой фигни нету? Там просто играют футбол.
Он шестой в этом списке..
1.Уилфрид Заа из «Кристал Пэлас» (99 фолов).
2.Маттиа Дзакканьи из «Лацио» (98 фолов)
3. Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» (92 фола)
4.Неймар "ПСЖ" (90 фолов)
5.Бруно Гимарайэс " Ньюкасл" (80 фолов)
6.Винисиус "Реал Мадрид" (79 фола)
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Геннадий Чеботарев
Ответ Badinoko
Его поведение напоминает Неймара. Как бы он хорош небыл- с таким поведением тяжело будет получить уважение!
Так у него кумир Неймар!!!! Он так себя и ведёт,правда технически он гораздо слабее кумира .
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Lavinka
Бедный Вини , все на него давят ! А ведь он чёрный ! Не давите на него пожалуйста .
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каток Третьяка
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Ну вы из Винисиуса не делайте Балотелли, у того реально мозги отсутствовали, то болт забивал на тренера и тренировки, то еще какую то дичь исполнял)) а за Вини вроде такого не замечалось..
Конечно дичь как Марио не делает, я про другое. Про игру на поле, очевидно он может играть лучше, если перестанет тянуть одеяло на себя и будет отрабатывать. Технически он очень силен в футбольном плане, тактически ну просто ужасно слаб.
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Farid Green
«Тот кто хочет уважения , уважает сам»
Тони Сопрано
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ каток Третьяка
У винниусиуса есть всё, чтобы стать одним из топов поколения, кроме мозгов... Даже Анчелотти трудно справляется с тем, чтобы ему их вправить... Условный Моуриньо или Гвардиола даже не стали бы с ним работать, и избавились бы после пары тупейших фейлов
Ну вы из Винисиуса не делайте Балотелли, у того реально мозги отсутствовали, то болт забивал на тренера и тренировки, то еще какую то дичь исполнял)) а за Вини вроде такого не замечалось..
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yusupov_kazbek@icloud.com
Игру сделали другие,но поговорим о вини.все там рвались доказать,что они готовы стать ключевыми игроками .и на греть лавки .Себальяс хорошая замена Модричу,уже готовый игрок.почему Асенсио не основной.пусть Радриго тоже пройдет тот путь.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ каток Третьяка
У винниусиуса есть всё, чтобы стать одним из топов поколения, кроме мозгов... Даже Анчелотти трудно справляется с тем, чтобы ему их вправить... Условный Моуриньо или Гвардиола даже не стали бы с ним работать, и избавились бы после пары тупейших фейлов
Ну вы из Вини Н
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dilshod
После прошлогодного супер прогреса, клубы Ла лиги как бы научились с ним вот так справляться. Его бют, провоцируют, на трибунах обзывают обезяной.
На пяти ведущих лигах, он на первом месте на ком фолят больще. Почему в ЛЧ токой фигни нету? Там просто играют футбол.
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Кино Музыка
Что значит бразилец. Эдегору с гораздо лучшими данными даже шанса не дали.
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Ka4iTop
Сам своим поведением заставляет неуважать его.
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Badinoko
Его поведение напоминает Неймара. Как бы он хорош небыл- с таким поведением тяжело будет получить уважение!
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Pavelaznaurov
Яркий игрок,может из любого защитника сделать дурака,таких и бьют постоянно по ногам,посмотрите на Хвичу—- пошли травмы….но говорить конечно надо поменьше…
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Brigande
Ответ miguel_diaz
Хоть Карло его и защищает в прессе,но надеюсь наедине он вправит ему мозги. Тенденции стрёмная,Винни много болтает и ведёт себя не правильно. Камавинга в этом аспекте должен стать примером для Винни,как бы его не ломали молча встаёт и играет дальше
Так у Камы мозги есть , а это великовозрастное чудо было награждено природой физическими способностями к быстром бегу , но уравновешенное отсутствием этих самых мозгов .
Жду когда его сплавят за сумму из трансфермаркета в ПСЖ , а в обратном направлении отправить Мбаппе .
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Vlad
Может от того, что в 18 лет стал чемпионом ЛЧ и ЛЛ голова закружилась.
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mootoo
вот ни на кого не давят, только на него
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Влад161
Ответ Анвар Масимов
Он звезду поймал просто. И думает что теперь все ему можно, а соперникам нельзя на него дышать даже. В сухом остатке Вини просто уже даже не тупой бегунок. Вини просто плачущая мартышка ( и ассоциация не про цвет кожи )
100%.
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Анвар Масимов
Ответ corazón blanco
Винисиусу в первую очередь нужно проявлять самому уважение. Уж слишком часто он вызывает к судьям, вступает в словестную перепалку с игроками соперника. Играть нужно, тогда ничего того, что вокруг него сейчас происходит не будет.
Он звезду поймал просто. И думает что теперь все ему можно, а соперникам нельзя на него дышать даже. В сухом остатке Вини просто уже даже не тупой бегунок. Вини просто плачущая мартышка ( и ассоциация не про цвет кожи )
+5
-3
+2
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Bigbadaboom
Когда он поймет,что он имба и нерфится только таким странным судейством против него,чтобы соперники не играли в меньшинстве с 1 тайма, тогда и успокоится.
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Bigbadaboom
Самый прикол в том,что стоило Вини сыграть так как играют против него постоянно, он сразу получил жк. Как это может не бесить?
+2
-3
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