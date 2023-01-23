Анчелотти о Винисиусе: «Все давят на него: соперники, фанаты соперников, иногда даже судьи. Хотим, чтобы все уважали его»

рассказал о давлении на Винисиуса Жуниора со стороны соперников.

22-летний вингер «Реала» заработал желтую карточку за грубую игру в матче 18-го тура с « » (2:0).

«Я сказал ему говорить со мной. играл в свой футбол. Он отличный игрок и очень чувствительный парень.

Это правда, что все давят на него: соперники, фанаты соперников, иногда даже судьи.

Ему, как всегда, много раз досталось по ногам. Он постарается стать лучше в этом, чтобы не жаловаться. Но все давят на него. Думаю, в этом нет смысла.

Вини любит играть в футбол. Порой он теряет концентрацию, но он очень молод. Я его очень люблю, и мы хотим, чтобы его все уважали», – сказал главный тренер « ».