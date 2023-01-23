Анчелотти о Винисиусе: «Все давят на него: соперники, фанаты соперников, иногда даже судьи. Хотим, чтобы все уважали его»
Карло Анчелотти рассказал о давлении на Винисиуса Жуниора со стороны соперников.
22-летний вингер «Реала» заработал желтую карточку за грубую игру в матче 18-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (2:0).
«Я сказал ему говорить со мной. Вини играл в свой футбол. Он отличный игрок и очень чувствительный парень.
Это правда, что все давят на него: соперники, фанаты соперников, иногда даже судьи.
Ему, как всегда, много раз досталось по ногам. Он постарается стать лучше в этом, чтобы не жаловаться. Но все давят на него. Думаю, в этом нет смысла.
Вини любит играть в футбол. Порой он теряет концентрацию, но он очень молод. Я его очень люблю, и мы хотим, чтобы его все уважали», – сказал главный тренер «Реала».
Канавец
В основном Вини парень хороший, вспомните прошлые сезоны когда он обходил флаг Реала чтобы не наступить на него, он сильно любит наш клуб, но как и любому молодому пареньку который сильно в себя поверил нужен отцовский подзатыльник чтобы лишнюю дурь выбить. Думаю с третим приходом Зидана, вопрос бы решился.
1.Уилфрид Заа из «Кристал Пэлас» (99 фолов).
2.Маттиа Дзакканьи из «Лацио» (98 фолов)
3. Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» (92 фола)
4.Неймар "ПСЖ" (90 фолов)
5.Бруно Гимарайэс " Ньюкасл" (80 фолов)
6.Винисиус "Реал Мадрид" (79 фола)
Тони Сопрано
На пяти ведущих лигах, он на первом месте на ком фолят больще. Почему в ЛЧ токой фигни нету? Там просто играют футбол.
Жду когда его сплавят за сумму из трансфермаркета в ПСЖ , а в обратном направлении отправить Мбаппе .