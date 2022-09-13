«Бейте его, сломайте его». Тренер «Мальорки» – игрокам о Винисиусе во время матча с «Реалом»

Тренер «Мальорки» Хавьер Агирре просил своих игроков бить по ногам.

В ходе матча 5-го тура между «Реалом» и «Мальоркой» (4:1) между Агирре и Винисиусом случился конфликт. В программе El Día Después на Movistar Plus+ сообщили, что причиной недовольства бразильца стали слова тренера, обращенные к игрокам «Мальорки».

После выяснения отношений Винисиус подошел к защитнику Начо Фернандесу и сказал: «Их тренер говорил: «Бейте его, бейте его».

Также камеры El Día Después зафиксировали такие слова вингера «Реала», сказанные в ходе игры: «Они не дают мне играть. Фол, фол, фол». На это защитник «Мальорки» Жауме Коста ответил Винисиусу: «Да, это все, что мы можем».

Кроме того, как пишет Marca, камеры зафиксировали, что Агирре сказал игрокам: «Сломайте его». Именно после этих слов Винисиус прибежал к скамейке «Мальорки», чтобы выяснить отношения с тренером соперника. Остановить бразильца смог лишь .

В раздевалке «Реала» считают очевидным тот факт, что игроки «Мальорки» пытались спровоцировать Винисиуса с самого начала матча. В обеспокоены тем, что подобное поведение со стороны соперников может приобрести системный характер.

Многим игрокам соперников «Реала» не нравится, что Винисиус танцует после забитых голов. Вингер сказал руководству клуба, что не хочет кого-либо задеть, празднуя голы таким образом, его цель – лишь победы «Реала» и радость фанатов клуба.