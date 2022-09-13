Винисиус провоцировал игроков «Мальорки», спрашивая: «Как думаете, вы выиграете?» Игроки «Реала» уже много раз просили бразильца перестать так себя вести

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Стали известны подробности о конфликте Винисиуса Жуниора с «Мальоркой».

Как сообщает журналист Альберто Эрнандо для El Larguero, в раздевалке «Мальорки» говорят о том, что вингер «Реала» провоцировал их, постоянно спрашивая: «Как думаете, вы выиграете?»

Игроки «Реала» сказали футболистам «Мальорки», что поговорили с бразильцем и попросили его перестать так себя вести, потому что ему могут нанести травму.

В «Реале» утверждают, что члены тренерского штаба «Мальорки» призывали игроков «сломать» Винисиуса. «Мальорка» же утверждает, что это бразилец провоцировал футболистов команды.

Отмечается, что игроки «Реала» призывали Винисиуса изменить отношение к делу «уже тысячу раз».

«Бейте его, сломайте его». Тренер «Мальорки» – игрокам о Винисиусе во время матча с «Реалом»

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