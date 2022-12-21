Хави о вылете в Лигу Европы: «В тот день мы как зомби вышли против «Баварии». Бесит участие в турнире, в котором не хотим играть»

высказался о вылете «Барселоны» в .

«Мы с энтузиазмом ждем Лигу Европы. Мне не нравится не слышать гимн Лиги чемпионов, но это зависит от того, где мы играем. Может быть, нам нужно погрузиться чуть глубже, чтобы расти. Нам это не нравится, нас это злит. Это большое разочарование. В тот день, когда мы уже вылетели, мы вышли против «Баварии» как зомби. Нас бесит участие в турнире, в котором мы не хотим участвовать. Что ж, если мы дойдем до полуфинала и, возможно, до финала...

Прямо сейчас мы сосредоточены на Лиге Европы и . Нужно стремиться выиграть все. Я отдаю себе отчет в усилиях клуба. Я думаю, что у нас очень сильная команда. Талантливая молодежь, прогресс Левандовского. Я ощущаю давление, и мне это нравится», – сказал главный тренер «Барселоны».

« » сыграет с «Манчестер Юнайтед» в стыковых матчах Лиги Европы. Первый матч пройдет 16 февраля, ответный – 23 февраля.