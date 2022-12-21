Хави о Лиге чемпионов: «Жаль, что «Барса» вылетела. Мы были лучше «Баварии» в первом тайме, с «Интером» были шансы – не хватило зрелости»

поделился мнением о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов.

«Жаль, что мы вылетели из Лиги чемпионов, но надо верить и продолжать бороться. Наш состав позволяет сражаться за титулы, такова цель сезона. Считаю, мы на это способны, я настроен оптимистично. Мы приложили серьезные усилия, активировав знаменитые рычаги, в раздевалке собралась отличная семья.

Думаю, нам стоит быть самокритичными. С футбольной точки зрения Лига чемпионов повлияла на нас, была возможность убить игру, а мы не смогли. Следует критически оценить себя на футбольном уровне – групповую стадию мы должны были преодолевать.

Я бы сказал, что в Лиге чемпионов нам не хватило зрелости. Следовало быть эффективнее в нужный момент. Мы были гораздо лучше «Баварии» в первом тайме, а затем они нас прикончили. Дома с «Интером» у нас также были моменты. Даже на последних минутах в Милане мы могли сыграть вничью или победить. Это наша ошибка, следствие недостатка зрелости и эффективности» – отметил главный тренер «Барсы».

Каталонцы заняли 3-е место в группе с «Баварией», « » и «Викторией». Команда сыграет в стыковых матчах Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

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