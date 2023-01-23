«Счастлив, что Роналду в Саудовской Аравии. Сыграть против него – привилегия, хоть он еще не на 100% готов». Тренер «Аль-Иттифака» Картерон о дебюте Криштиану

Тренер «Аль-Иттифака» Патрис Картерон высказался о дебюте за «Аль-Наср».

Вчера 37-летний нападающий впервые сыграл за «Аль-Наср» в официальном матче. Он вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Саудовской Аравии против « » (1:0), отыграл 90 минут и не отметился результативными действиями.

«Я очень счастлив, что Роналду приехал в Саудовскую Аравию. Каждая его игра будет воодушевлять, «Аль-Наср» – это большой клуб. Это прекрасная новость для местного футбола. Все будут получать удовольствие. Каждый стадион будет заполнен.

Роналду – невероятный игрок. Все мы счастливы сыграть против такого футболиста. Он провел хороший матч – не забил, но был очень опасен.

Видно, что он готов еще не на 100 процентов, но сыграть против него – это привилегия. Мы желаем ему всего наилучшего», – сказал Картерон.

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