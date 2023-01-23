«Счастлив, что Роналду в Саудовской Аравии. Сыграть против него – привилегия, хоть он еще не на 100% готов». Тренер «Аль-Иттифака» Картерон о дебюте Криштиану
Тренер «Аль-Иттифака» Патрис Картерон высказался о дебюте Криштиану Роналду за «Аль-Наср».
Вчера 37-летний нападающий впервые сыграл за «Аль-Наср» в официальном матче. Он вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (1:0), отыграл 90 минут и не отметился результативными действиями.
«Я очень счастлив, что Роналду приехал в Саудовскую Аравию. Каждая его игра будет воодушевлять, «Аль-Наср» – это большой клуб. Это прекрасная новость для местного футбола. Все будут получать удовольствие. Каждый стадион будет заполнен.
Роналду – невероятный игрок. Все мы счастливы сыграть против такого футболиста. Он провел хороший матч – не забил, но был очень опасен.
Видно, что он готов еще не на 100 процентов, но сыграть против него – это привилегия. Мы желаем ему всего наилучшего», – сказал Картерон.
Дебют Роналду в «Аль-Насре»: не забил, выиграл, почувствовал любовь
Остальные 3 миллиарда уродливые люди.
Очень рады.
Интриг и истерии в европейском футболе меньше стало сразу.
Пусть живет и творит там.
Стенка, мяч, и воробьи.
чтобы во время ЧМ все говорили не про ЧМ, а про твоё интервью.
чтобы месяц спустя после ЧМ все уже забыли, кто там вообще его выиграл, зато помнили, куда ты перешёл и с каким аль-Бабахом ты играешь.
как бы ни старались аргентинцы с их идиотизмом, нелепыми татуировками, гопническим поведением и идолопоклонничеством перед Месси - прошел месяц, и всё. уже и не вспомнить этих мартинесов и деполей.
зато все помнят про CR7. смакуют театрализованные матчи с его участием. ради которых, посреди сезона и перед стартом плей-офф ЛЧ, к тебе на другой конец мира приезжают топовые клубы в топовом составе. включая этого самого Месси, который ради тебя играет на 1%.
только вдумайтесь в это. это уровень.
кто-то говорит, что Марадона и Месси - это футбол. тогда Роналду - это другое измерение футбола.
Зато активность в инстаграмме повысилась раза в три)
хейтеры, что с лицом? SiiiiiiUUUUUUUUUUUUUU GOAT