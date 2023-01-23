«Счастлив, что Роналду в Саудовской Аравии. Сыграть против него – привилегия, хоть он еще не на 100% готов». Тренер «Аль-Иттифака» Картерон о дебюте Криштиану

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Патрис Картерон Футбол

Тренер «Аль-Иттифака» Патрис Картерон высказался о дебюте Криштиану Роналду за «Аль-Наср».

Вчера 37-летний нападающий впервые сыграл за «Аль-Наср» в официальном матче. Он вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (1:0), отыграл 90 минут и не отметился результативными действиями.

«Я очень счастлив, что Роналду приехал в Саудовскую Аравию. Каждая его игра будет воодушевлять, «Аль-Наср» – это большой клуб. Это прекрасная новость для местного футбола. Все будут получать удовольствие. Каждый стадион будет заполнен.

Роналду – невероятный игрок. Все мы счастливы сыграть против такого футболиста. Он провел хороший матч – не забил, но был очень опасен.

Видно, что он готов еще не на 100 процентов, но сыграть против него – это привилегия. Мы желаем ему всего наилучшего», – сказал Картерон.

Дебют Роналду в «Аль-Насре»: не забил, выиграл, почувствовал любовь

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26 комментариев

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Семен Войнов
Когда подарят ему верблюда ? Ранальду заслужил личного верблюда .
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Ignazio DE Alter
Ответ Sobachkin
Дуть в задницу? Там ж это запрещено
Для него сделают исключение
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А.Э.РАСИМ
4 миллиарда людей смотрели матч.
Остальные 3 миллиарда уродливые люди.
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А.Э.РАСИМ
Да мы все рады, что Роналду в Саудовской Аравии.
Очень рады.

Интриг и истерии в европейском футболе меньше стало сразу.

Пусть живет и творит там.
Стенка, мяч, и воробьи.
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Sobachkin
Ответ Denis242424
Будут все в задницу ему дуть, как младенцу. И ждать каких-то голов. Даже интересно, сколько ему удастся забить в этом арабском чемпионате.
Дуть в задницу? Там ж это запрещено
+1
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Denis242424
Ответ Sobachkin
Все Роналду нашёл свой чемпионат, где в е игроки, тренеры, да и прочие будут вылизывать его.... а не критиковать. Причём даже за АльНаср и то фигнёй занимался, но не... он ж крут
Будут все в задницу ему дуть, как младенцу. И ждать каких-то голов. Даже интересно, сколько ему удастся забить в этом арабском чемпионате.
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Дженнифер Коннелли
Криштиану самый влиятельный человек в Аравии!
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Slavnov
рональда и в саудовской лиге никакой
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Sobachkin
Все Роналду нашёл свой чемпионат, где в е игроки, тренеры, да и прочие будут вылизывать его.... а не критиковать. Причём даже за АльНаср и то фигнёй занимался, но не... он ж крут
+3
0
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banchik1
Ответ qiqe
https://www.youtube.com/shorts/rSc1l685ojg хейтеры, что с лицом? SiiiiiiUUUUUUUUUUUUUU GOAT
Рукалицо
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BeastI666I
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
он уже всем все доказал, потому ленив в последнее время. сложно найти мотивацию, когда выиграл все на свете и стал величайшим. 7 ЗМ это навсегда рекорд. навсегда!
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BeastI666I
как долго нужно готовить фрукт, чтобы он был на 100% готов?
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OneMind
Ответ Tollie
жизнь надо прожить так, чтобы о твоём переходе в чемпионат водокачки говорил весь мир. чтобы во время ЧМ все говорили не про ЧМ, а про твоё интервью. чтобы месяц спустя после ЧМ все уже забыли, кто там вообще его выиграл, зато помнили, куда ты перешёл и с каким аль-Бабахом ты играешь. как бы ни старались аргентинцы с их идиотизмом, нелепыми татуировками, гопническим поведением и идолопоклонничеством перед Месси - прошел месяц, и всё. уже и не вспомнить этих мартинесов и деполей. зато все помнят про CR7. смакуют театрализованные матчи с его участием. ради которых, посреди сезона и перед стартом плей-офф ЛЧ, к тебе на другой конец мира приезжают топовые клубы в топовом составе. включая этого самого Месси, который ради тебя играет на 1%. только вдумайтесь в это. это уровень. кто-то говорит, что Марадона и Месси - это футбол. тогда Роналду - это другое измерение футбола.
На курсы Пирса Моргана сходил?
+6
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Рука Ноги
Ответ Tollie
жизнь надо прожить так, чтобы о твоём переходе в чемпионат водокачки говорил весь мир. чтобы во время ЧМ все говорили не про ЧМ, а про твоё интервью. чтобы месяц спустя после ЧМ все уже забыли, кто там вообще его выиграл, зато помнили, куда ты перешёл и с каким аль-Бабахом ты играешь. как бы ни старались аргентинцы с их идиотизмом, нелепыми татуировками, гопническим поведением и идолопоклонничеством перед Месси - прошел месяц, и всё. уже и не вспомнить этих мартинесов и деполей. зато все помнят про CR7. смакуют театрализованные матчи с его участием. ради которых, посреди сезона и перед стартом плей-офф ЛЧ, к тебе на другой конец мира приезжают топовые клубы в топовом составе. включая этого самого Месси, который ради тебя играет на 1%. только вдумайтесь в это. это уровень. кто-то говорит, что Марадона и Месси - это футбол. тогда Роналду - это другое измерение футбола.
Любовь зла, полюбишь и goat.
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Экспертное мнение
Ответ Tollie
жизнь надо прожить так, чтобы о твоём переходе в чемпионат водокачки говорил весь мир. чтобы во время ЧМ все говорили не про ЧМ, а про твоё интервью. чтобы месяц спустя после ЧМ все уже забыли, кто там вообще его выиграл, зато помнили, куда ты перешёл и с каким аль-Бабахом ты играешь. как бы ни старались аргентинцы с их идиотизмом, нелепыми татуировками, гопническим поведением и идолопоклонничеством перед Месси - прошел месяц, и всё. уже и не вспомнить этих мартинесов и деполей. зато все помнят про CR7. смакуют театрализованные матчи с его участием. ради которых, посреди сезона и перед стартом плей-офф ЛЧ, к тебе на другой конец мира приезжают топовые клубы в топовом составе. включая этого самого Месси, который ради тебя играет на 1%. только вдумайтесь в это. это уровень. кто-то говорит, что Марадона и Месси - это футбол. тогда Роналду - это другое измерение футбола.
Точнее, Роналду - это про инстаграм, а не про измерение футбола. У условной Инстасамки подписчиков больше, чем у Ханса Циммера. Но кто делает более качественную музыку, говорить надеюсь не надо? Всё что ты описал, это больше про пиар. Если тебе это фруктовое интервью интереснее, чем футбол, то тут больше вопросы к твоим предпочтениям.
+18
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Sevuska
Ответ Tollie
жизнь надо прожить так, чтобы о твоём переходе в чемпионат водокачки говорил весь мир. чтобы во время ЧМ все говорили не про ЧМ, а про твоё интервью. чтобы месяц спустя после ЧМ все уже забыли, кто там вообще его выиграл, зато помнили, куда ты перешёл и с каким аль-Бабахом ты играешь. как бы ни старались аргентинцы с их идиотизмом, нелепыми татуировками, гопническим поведением и идолопоклонничеством перед Месси - прошел месяц, и всё. уже и не вспомнить этих мартинесов и деполей. зато все помнят про CR7. смакуют театрализованные матчи с его участием. ради которых, посреди сезона и перед стартом плей-офф ЛЧ, к тебе на другой конец мира приезжают топовые клубы в топовом составе. включая этого самого Месси, который ради тебя играет на 1%. только вдумайтесь в это. это уровень. кто-то говорит, что Марадона и Месси - это футбол. тогда Роналду - это другое измерение футбола.
Местный кружок пепсе внёс тебя в чёрный список 😂
+5
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Tollie
жизнь надо прожить так, чтобы о твоём переходе в чемпионат водокачки говорил весь мир.

чтобы во время ЧМ все говорили не про ЧМ, а про твоё интервью.

чтобы месяц спустя после ЧМ все уже забыли, кто там вообще его выиграл, зато помнили, куда ты перешёл и с каким аль-Бабахом ты играешь.

как бы ни старались аргентинцы с их идиотизмом, нелепыми татуировками, гопническим поведением и идолопоклонничеством перед Месси - прошел месяц, и всё. уже и не вспомнить этих мартинесов и деполей.

зато все помнят про CR7. смакуют театрализованные матчи с его участием. ради которых, посреди сезона и перед стартом плей-офф ЛЧ, к тебе на другой конец мира приезжают топовые клубы в топовом составе. включая этого самого Месси, который ради тебя играет на 1%.

только вдумайтесь в это. это уровень.

кто-то говорит, что Марадона и Месси - это футбол. тогда Роналду - это другое измерение футбола.
+6
-11
-5
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red hikkikomori
Ответ Великий Алонсо
То чувство, когда соперники даже не против проиграть, лишь бы вживую увидеть Криштиану.
Криштиану, спасибо что живой)
+1
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Goofts
Тренер соперника: "рад что Роналдо играет против, минус один игрок, в большинстве проще выйграть"
+6
-1
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Экспертное мнение
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален
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Barca, Liverpool_forever
Он уже год как не готов играть в футбол.
Зато активность в инстаграмме повысилась раза в три)
+4
-3
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Sevuska
Ответ Экспертное мнение
Тактика Аль-Насра очевидна, красивый Роналду отвлекает собой игроков соперника, позирует, а лучший игрок клуба Талиска решает на поле по футбольной части
Комментарий удален
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Владислав Ярлыков
Как это не готов? А как же его суперпрофессионализм, первым приходит, последним уходит и это в 38 лет!
+8
-2
+6
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Экспертное мнение
Тактика Аль-Насра очевидна, красивый Роналду отвлекает собой игроков соперника, позирует, а лучший игрок клуба Талиска решает на поле по футбольной части
+49
-11
+38
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qiqe
https://www.youtube.com/shorts/rSc1l685ojg
хейтеры, что с лицом? SiiiiiiUUUUUUUUUUUUUU GOAT
+4
-5
-1
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