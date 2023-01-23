«Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча», один из лучших в истории. Хочу, чтобы он наслаждался». Тренер «Аль-Насра» Гарсия после дебюта Криштиану
Руди Гарсия высказался о дебюте Криштиану Роналду в «Аль-Насре».
Вчера 37-летний нападающий впервые сыграл за «Аль-Наср» в официальном матче. Он вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (1:0), отыграл 90 минут и не отметился результативными действиями.
Благодаря этой победе «Аль-Наср» вернулся на 1-е место таблицы чемпионата. Вторым идет «Аль-Хилаль», который набрал на одно очко меньше, проведя на одну игру больше.
«Все знают Криштиану. Это пятикратный обладатель «Золотого мяча», один из лучших игроков в истории футбола. Мы должны сделать так, чтобы он был в наилучшем состоянии.
Хочу, чтобы Роналду наслаждался игрой здесь. Он был счастлив сыграть здесь впервые», – сказал тренер «Аль-Насра».
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«Он будет подавать Роналду завтрак, если потребуется». Кто тренирует Криша в «Аль-Насре»?
Учитывая тенденцию, без голов, скоро полетят головы.
1. Талиско
2. Сам Гарсия
"Человек забил 2 гола против мировых звезд, играя в команде с игроками, собранными из мечети"
Убило)
Поле не видит, навыки плеймейкера на примитивном уровне стремящимся к 0, развитие атаки не дает, кроме своего тупого забега , стыка с защитником, потери мяча.