«Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча», один из лучших в истории. Хочу, чтобы он наслаждался». Тренер «Аль-Насра» Гарсия после дебюта Криштиану

высказался о дебюте Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

Вчера 37-летний нападающий впервые сыграл за «Аль-Наср» в официальном матче. Он вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Саудовской Аравии против « » (1:0), отыграл 90 минут и не отметился результативными действиями.

Благодаря этой победе «Аль-Наср» вернулся на 1-е место таблицы чемпионата. Вторым идет «Аль-Хилаль», который набрал на одно очко меньше, проведя на одну игру больше.

«Все знают Криштиану. Это пятикратный обладатель «Золотого мяча», один из лучших игроков в истории футбола. Мы должны сделать так, чтобы он был в наилучшем состоянии.

Хочу, чтобы Роналду наслаждался игрой здесь. Он был счастлив сыграть здесь впервые», – сказал тренер «Аль-Насра».

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