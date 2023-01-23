«Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча», один из лучших в истории. Хочу, чтобы он наслаждался». Тренер «Аль-Насра» Гарсия после дебюта Криштиану

Теги Криштиану Роналду Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Аль-Иттифак Футбол

Руди Гарсия высказался о дебюте Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

Вчера 37-летний нападающий впервые сыграл за «Аль-Наср» в официальном матче. Он вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (1:0), отыграл 90 минут и не отметился результативными действиями.

Благодаря этой победе «Аль-Наср» вернулся на 1-е место таблицы чемпионата. Вторым идет «Аль-Хилаль», который набрал на одно очко меньше, проведя на одну игру больше.

«Все знают Криштиану. Это пятикратный обладатель «Золотого мяча», один из лучших игроков в истории футбола. Мы должны сделать так, чтобы он был в наилучшем состоянии.

Хочу, чтобы Роналду наслаждался игрой здесь. Он был счастлив сыграть здесь впервые», – сказал тренер «Аль-Насра».

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31 комментарий

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Терминатор///Айлбибекович
Если бы это сказала девушка с пониженой социальной ответственностью,я бы не удивился.А вот тренер))...
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Алексей Власов
Роналду конечно подарил много мучительных снов здесь собравшимся его хейтерам ))
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Юрий Кечко
Ответ Дженнифер Коннелли
Это только первый матч для Криштиану, в любой лиге нужно адаптироваться даже в Саудовской Аравии. Вспомним как Месси мучился в лиге фермеров ( несмотря на в окружении супер партнёров) в первом сезоне, он вовсе за сезон забил где то 5-6 мячей в лиге!
Да ведь чемпионат Франции где клубы за последние годы регулярно играют в финалах и полуфиналах лч и ле, и чемпионат Аравии очень сравнимы)))
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Юрий Кечко
Роналду стал Киркоровым от мира футбола))
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Дженнифер Коннелли
Это только первый матч для Криштиану, в любой лиге нужно адаптироваться даже в Саудовской Аравии. Вспомним как Месси мучился в лиге фермеров ( несмотря на в окружении супер партнёров) в первом сезоне, он вовсе за сезон забил где то 5-6 мячей в лиге!
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Уэмбли Стедиум
Наслаждался жизнью
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Sobachkin
Поэтому буду ставить в старт даже полумертвого, а Талиска забьет
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UrNext
Наслаждался чем?
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Denchik 1980 23
В Пту...шной лиге чего бы и не пофеерить с пешеходами
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Адепт Суперлиги
Я ставлю, что после таких слов (не лучший, "один из лучших") Гарсию поменяют в конце сезона. Ну и к тому же у Роналду традиция увольнять каждого тренера.
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Goofts
КриРо сможет наслаждаться игрой только когда забивает, ему без разницы на все остальное.
Учитывая тенденцию, без голов, скоро полетят головы.
1. Талиско
2. Сам Гарсия
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Tolya P-59
Ответ уличный иуда
Заметили вчера, кто смотрел матч, сколько навесов на Роналду было? Весь матч, одни навесы🤣🤣🤣 Навесов 20 сделали точно, и ни один из них не реализован до конца
Скоро и «Аль-Наср» развалит...
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Imax161
Я думаю играть он будет редко, самому будет не интересно играть в СА. Просто будет числится и заниматься своими делами, ездить на мероприятия хозяина и тд, зарабатывать бабло.
+1
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А.Э.РАСИМ
Роналду пятикратный обладатель Золотого мяча но тащит нас Талишка-сказал тренер.
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уличный иуда
Заметили вчера, кто смотрел матч, сколько навесов на Роналду было? Весь матч, одни навесы🤣🤣🤣 Навесов 20 сделали точно, и ни один из них не реализован до конца
+4
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уличный иуда
Ответ qiqe
https://www.youtube.com/shorts/rSc1l685ojg мега финт в исполнении Величайшего, вся общественность была шокирована , а Месси признал наконец, что он хуже Рона
Зашел по ссылке, открыл комментарии, и вот что пишет один господин:
"Человек забил 2 гола против мировых звезд, играя в команде с игроками, собранными из мечети"
Убило)
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уличный иуда
Ответ Sergio Grullo
Новости недели: Рональду дал пас, Криштиану ударил выше ворот, тренер Аль-Наср умеет считать! До пяти - точно! А до шести - это большой вопрос... А уж если семь будет...
А если ему сказать про 8…
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QWertY
Ответ Misha Ivankov
Комментарий удален модератором
Возьми с полки пирожок, ваня, заслужил)
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Misha Ivankov
Ответ QWertY
Вчера Талиска был лучшим на поле. Кришти даже не в тройке. И это в 37 лет в чемпионате Аравии)
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АРТУР АЛИЕВ
В соревновании кто лучше лизнет, Гарсия уступает Моргану. Назвал Роналду "одним из лучших в истории". Пирс таких косяков не допускает. для него Роналду лучший
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Игорь Климов
Гарсия глубже)
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Футбол_это_жизнь
Ответ QWertY
Вчера Талиска был лучшим на поле. Кришти даже не в тройке. И это в 37 лет в чемпионате Аравии)
А что это значит? Это значит что через неделю он будет вынужден подавать мячи для Роналду иначе его выгонят из команды если он продолжит затмевать своими голами «рывки, старания, быть неплох» от Роналду
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Sergio Grullo
Новости недели: Рональду дал пас, Криштиану ударил выше ворот, тренер Аль-Наср умеет считать! До пяти - точно! А до шести - это большой вопрос... А уж если семь будет...
+2
-1
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Oleg
Ответ qiqe
https://www.youtube.com/shorts/rSc1l685ojg мега финт в исполнении Величайшего, вся общественность была шокирована , а Месси признал наконец, что он хуже Рона
Какой же он безмозглый, как вообще его додумались пиарить как конкурента Лео?
Поле не видит, навыки плеймейкера на примитивном уровне стремящимся к 0, развитие атаки не дает, кроме своего тупого забега , стыка с защитником, потери мяча.
+17
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Александра Александрова
Ответ qiqe
https://www.youtube.com/shorts/rSc1l685ojg мега финт в исполнении Величайшего, вся общественность была шокирована , а Месси признал наконец, что он хуже Рона
Это шедевр какого то космического уровня ))) в дрыганьях на месте ногами в этом ему равных нет )) только пользы жалко от этого 0 ))
+14
-4
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