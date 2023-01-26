Роналду перед полуфиналом Суперкубка Саудовской Аравии: «С нетерпением жду большого матча!»
Криштиану Роналду поделился мыслями перед игрой «Аль-Насра».
Сегодня «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Иттихадом» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Начало – в 21:00 по московскому времени.
«С нетерпением жду большого матча! Вперед, команда!» – написал нападающий в твиттере.
22 января Роналду дебютировал в составе «Аль-Насра» в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (1:0). Он отыграл 90 минут, но не отметился результативными действиями.
Роналду сошел и начал плакаттся американскому журналисту с сомнительной репутацией.
В итоге этот журналюга его и закопал.
Он стал звездой подобного шоу.
Дальше журналист не остановился, и начал выдавать идиотские перлы, и показал всему миру свою неадекватность.
То есть, еще более усугубил ситуацию.
Но и Роналду тоже был в ударе, и убил всё уважение к себе, что комичным героем, и вызывал только жалость, и улыбку.
Не ожидал от Рона, который долго и упорно работал, при всех своих позоров, нырков, пакости, работал и ума не хватило принять ситуацию, вести себя достойно.
Как он плохо действовал на команду на чемпионате мира, сыграл роль подрывника.
Ради Родины мог бы и свое эго убрать на время.
Чемпионат мира не для него проводился.
Грустное зрелище.
С нетерпением жду больного матча
А Роналду молодец, продолжает играть в свои 40 и зарабатывать огромные деньгию
Вчера Зенит выиграл 9:0 один из клубов катара.
В СА нет футбола.
очень слабенькую фантазию и тривиальные креативы штампуют, ваще как так..
наверное, здесь история с наймом персонала в поместье идентична с наймом штатных сотрудников в отдел рекламы.
и там ищут повара с умением готовить все блюда мира, так и здесь - какой-то чувак генерирует ему контент, но лексикон ограничен. может он вэб дизайнер классный, но с формулировками испытывает сложности.
мда уж..
От победы в ЛЧ до кубка Саудовской Аравии