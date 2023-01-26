Роналду перед полуфиналом Суперкубка Саудовской Аравии: «С нетерпением жду большого матча!»

поделился мыслями перед игрой « ».

Сегодня «Аль-Наср» сыграет с « » в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Начало – в 21:00 по московскому времени.

«С нетерпением жду большого матча! Вперед, команда!» – написал нападающий в твиттере.

22 января Роналду дебютировал в составе «Аль-Насра» в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (1:0). Он отыграл 90 минут, но не отметился результативными действиями.