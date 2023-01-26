Роналду перед полуфиналом Суперкубка Саудовской Аравии: «С нетерпением жду большого матча!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда соцсети Футбол

Криштиану Роналду поделился мыслями перед игрой «Аль-Насра».

Сегодня «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Иттихадом» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Начало – в 21:00 по московскому времени.

«С нетерпением жду большого матча! Вперед, команда!» – написал нападающий в твиттере.

22 января Роналду дебютировал в составе «Аль-Насра» в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (1:0). Он отыграл 90 минут, но не отметился результативными действиями.

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Ответ Игорь Климов
После интервью Моргану, этот Кринж7 уже стал зав.хозом)
Мне знаете, что не понравился?
Роналду сошел и начал плакаттся американскому журналисту с сомнительной репутацией.
В итоге этот журналюга его и закопал.
Он стал звездой подобного шоу.
Дальше журналист не остановился, и начал выдавать идиотские перлы, и показал всему миру свою неадекватность.

То есть, еще более усугубил ситуацию.
Но и Роналду тоже был в ударе, и убил всё уважение к себе, что комичным героем, и вызывал только жалость, и улыбку.

Не ожидал от Рона, который долго и упорно работал, при всех своих позоров, нырков, пакости, работал и ума не хватило принять ситуацию, вести себя достойно.
Как он плохо действовал на команду на чемпионате мира, сыграл роль подрывника.
Ради Родины мог бы и свое эго убрать на время.
Чемпионат мира не для него проводился.

Грустное зрелище.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Бухгалтер2021
мяч тв покажет?как раз перед кубком испании
Скоро этот Кринж7 перейдёт в чемпионат Северной Кореи, и ты тоже будешь смотреть на его кривляния с мячом, и породию на футбол?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ А.Э.РАСИМ
Роналду скоро станет не только лучшим футболистом Саудовской Аравии, но и лучшим блогером, журналистом, и даже лучшим специалистом по бассейнам.
После интервью Моргану, этот Кринж7 уже стал зав.хозом)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Пусть ему кто-нибудь уже скажет, что а Саудовской Аравии нет, и не будет больших матчей, а то Кринж7 находится в наведении.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
moldfan
Ну можно понять, Реал : Атлетико - довольно большой матч.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Атаев
Крыжовник:
С нетерпением жду больного матча
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Матч с Марокко тоже ждал, пур роналдо?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frog19
Ответ Совесть Черданцева
До чего докатился Роналду.. От победы в ЛЧ до кубка Саудовской Аравии
Докатился это условный Иван Саенко, который спился уже в 27, завершил, а потом вообще за решётку сел.
А Роналду молодец, продолжает играть в свои 40 и зарабатывать огромные деньгию
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Совесть Черданцева
До чего докатился Роналду.. От победы в ЛЧ до кубка Саудовской Аравии
Я не фан Роналду, но что значит докатился? Много кто до 38 в футболе доживает? Пыхтит в Аравии, ну и ладно. Златан в этом возрасте в млс играл.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Football poet
Мне кажется, что все таки Роналду по взрослому наконец-то смирился с тем, как сейчас у него обстоят дела и уже не пытается вылезать из кожи вон, мол выиграть чм в 26ом и.т.д
Не думаю. Он и в МЮ писал посты в стиле "ещё одна победа, вперёд дьяволы". Чуть ли не накануне или на следующий день после интервью.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ oukf
Интересно, он имена одноклубников выучил уже?))
Главное, чтобы название своего клуба не забыл.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Роналду скоро станет не только лучшим футболистом Саудовской Аравии, но и лучшим блогером, журналистом, и даже лучшим специалистом по бассейнам.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanonir152
Передайте Роналду что матчи ЛЧ возвращаются 14.02
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
"С нетерпением жду большого матча " - это он видимо про сегодняшнее мадридское дерби, а "вперёд команда" - это притопил за Реал
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Ответ Бухгалтер2021
дворовой это кубок гампера
А ты знаешь, что любой клуб из кубка гампера, вынесет вперёд ногами клубы из СА.
Вчера Зенит выиграл 9:0 один из клубов катара.
В СА нет футбола.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Дорн
Ответ oukf
Интересно, он имена одноклубников выучил уже?))
Хертамплавал - очень сложная фамилия
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
Ответ бесдомный понь
Дворовый кубок
дворовой это кубок гампера
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
мяч тв покажет?как раз перед кубком испании
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Мартынов
Ответ nicknametoyou
какой бездарный у него контент и смм маркетолог, ну и копирайтер - туши свет. очень слабенькую фантазию и тривиальные креативы штампуют, ваще как так.. наверное, здесь история с наймом персонала в поместье идентична с наймом штатных сотрудников в отдел рекламы. и там ищут повара с умением готовить все блюда мира, так и здесь - какой-то чувак генерирует ему контент, но лексикон ограничен. может он вэб дизайнер классный, но с формулировками испытывает сложности. мда уж..
Стандартная соц сеть любого футболиста, все пишут одинаковую шляпу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad Emelin
Ещё бы, ведь Торпедо и Мастер Сатурн Егорьевск не каждый день играют
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я
Ответ Football poet
Мне кажется, что все таки Роналду по взрослому наконец-то смирился с тем, как сейчас у него обстоят дела и уже не пытается вылезать из кожи вон, мол выиграть чм в 26ом и.т.д
Возможно,две стадии отрицание и гнев уже пройдены, сейчас стадия принятие, потом уныние, будет Месси звонить приглашать на долгожданный ужин😭
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nicknametoyou
какой бездарный у него контент и смм маркетолог, ну и копирайтер - туши свет.

очень слабенькую фантазию и тривиальные креативы штампуют, ваще как так..
наверное, здесь история с наймом персонала в поместье идентична с наймом штатных сотрудников в отдел рекламы.

и там ищут повара с умением готовить все блюда мира, так и здесь - какой-то чувак генерирует ему контент, но лексикон ограничен. может он вэб дизайнер классный, но с формулировками испытывает сложности.
мда уж..
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Совесть Черданцева
Ответ Direct free kick
До чего сионисты довели Роналду. Кубок Саудовский Аравии. Надеюсь их однажды разгонят и разгромят за все их преступления против человечества
Ты бредишь что-ли?
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Universal1000
Ееее, за победой!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Совесть Черданцева
До чего докатился Роналду..
От победы в ЛЧ до кубка Саудовской Аравии
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий