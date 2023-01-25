Тренер «Ариса» о Кокорине: «Саша – футболист большого класса, суперклассный игрок. Хочется сохранить его в команде»

Теги Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия Сборная России по футболу высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Алексей Шпилевский Футбол

Алексей Шпилевский высказался об Александре Кокорине.

– Как думаете, в такой форме Александр смог бы помочь топ-клубам РПЛ?

– Не знаю, какой сейчас уровень в чемпионате России и интересно ли ему самому туда возвращаться. Это не мне оценивать. Я могу сказать, что сам лично очень хочу его сохранить в команде. Мы оказываем ему поддержку, он помогает нам, так что это выгодно обеим сторонам. Надеюсь, мы еще надолго продолжим сотрудничество.

– Вы хотите подписать с ним полноценный контракт, а не арендный?

– Да, конечно. Пока он у нас временно. Но хотелось бы, чтобы он был здесь на постоянной основе.

– Как думаете, он пригодился бы сборной России?

– Это не мне судить. Тренер сборной должен смотреть, какие у него есть варианты. Могу сказать только то, что, если Саша мотивирован и выкладывается на все 100 процентов, как вчера, хотя он может еще лучше, то это 100 процентов футболист большого класса. Это суперклассный игрок, – сказал тренер «Ариса».

Кокорин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне на его счету 6 голов в 14 матчах в чемпионате Кипра. Подробная статистика нападающего – здесь.

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10 комментариев

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ёкарный бабай
супер игрок на Кипре бы не играл, а играл бы в топ клубе....
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Владимир Молявин
Если ему нравится, то пускай подписывают.
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Ковид 07.10.52
Пользуйтесь, у нас такого добра навалом...устали деньги им платить государственные...
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Кокич
Уникальный игрокк.
Его всегда и везде хвалят!
+3
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Sevuska
Если заменить Арис на ПСЖ , а Кокорина на Мбаппе, то остальная часть заголовка вообще не изменится.
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инок
Хорошо, что Кокорин наконец-то нашёл теплый Кипр и
свою команду, где заботятся о нём)
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ТрактоПоктер
Ответ alexsem69
Так в чем же дело? Сохраняйте! Или за ним очередь выстроилась???
Боссы Фиорентины ползут на коленях, Правда они в самом начале пути ....
+3
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Великий Алонсо
Ответ alexsem69
Так в чем же дело? Сохраняйте! Или за ним очередь выстроилась???
Реал, ПСЖ, Ман Сити в очереди за ним
+7
-1
+6
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Splin
Ну для Кипра супер, а так, не смешите
+4
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alexsem69
Так в чем же дело?
Сохраняйте!
Или за ним очередь выстроилась???
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