Тренер «Ариса» о Кокорине: «Саша – футболист большого класса, суперклассный игрок. Хочется сохранить его в команде»
Алексей Шпилевский высказался об Александре Кокорине.
– Как думаете, в такой форме Александр смог бы помочь топ-клубам РПЛ?
– Не знаю, какой сейчас уровень в чемпионате России и интересно ли ему самому туда возвращаться. Это не мне оценивать. Я могу сказать, что сам лично очень хочу его сохранить в команде. Мы оказываем ему поддержку, он помогает нам, так что это выгодно обеим сторонам. Надеюсь, мы еще надолго продолжим сотрудничество.
– Вы хотите подписать с ним полноценный контракт, а не арендный?
– Да, конечно. Пока он у нас временно. Но хотелось бы, чтобы он был здесь на постоянной основе.
– Как думаете, он пригодился бы сборной России?
– Это не мне судить. Тренер сборной должен смотреть, какие у него есть варианты. Могу сказать только то, что, если Саша мотивирован и выкладывается на все 100 процентов, как вчера, хотя он может еще лучше, то это 100 процентов футболист большого класса. Это суперклассный игрок, – сказал тренер «Ариса».
Кокорин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне на его счету 6 голов в 14 матчах в чемпионате Кипра. Подробная статистика нападающего – здесь.
Его всегда и везде хвалят!
свою команду, где заботятся о нём)
Сохраняйте!
Или за ним очередь выстроилась???