Тренер «Ариса» о Кокорине: «Саша – футболист большого класса, суперклассный игрок. Хочется сохранить его в команде»

высказался об .

– Как думаете, в такой форме Александр смог бы помочь топ-клубам ?

– Не знаю, какой сейчас уровень в чемпионате России и интересно ли ему самому туда возвращаться. Это не мне оценивать. Я могу сказать, что сам лично очень хочу его сохранить в команде. Мы оказываем ему поддержку, он помогает нам, так что это выгодно обеим сторонам. Надеюсь, мы еще надолго продолжим сотрудничество.

– Вы хотите подписать с ним полноценный контракт, а не арендный?

– Да, конечно. Пока он у нас временно. Но хотелось бы, чтобы он был здесь на постоянной основе.

– Как думаете, он пригодился бы сборной России?

– Это не мне судить. Тренер сборной должен смотреть, какие у него есть варианты. Могу сказать только то, что, если Саша мотивирован и выкладывается на все 100 процентов, как вчера, хотя он может еще лучше, то это 100 процентов футболист большого класса. Это суперклассный игрок, – сказал тренер «Ариса».

Кокорин выступает за кипрский « » на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне на его счету 6 голов в 14 матчах в чемпионате Кипра. Подробная статистика нападающего – здесь.