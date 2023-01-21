Подписание Дзюбы и Глушакова рассматривает «Пари НН» (Иван Карпов)

и могут продолжить карьеру в одном клубе Мир .

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, вариант с подписанием игроков рассматривает « ». В клубе считают, что присутствие опытных футболистов в составе поможет в развитии молодежи.

Препятствием для перехода Дзюбы и Глушакова в нижегородский клуб могут стать их высокие запросы по зарплате. Им придется снизить требования, чтобы перейти в «Пари НН».

В настоящее время оба игрока находятся в статусе свободных агентов. Статистику Дзюбы можно найти здесь, а Глушакова – здесь.