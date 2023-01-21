Подписание Дзюбы и Глушакова рассматривает «Пари НН» (Иван Карпов)

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Пари НН Футбол

Артем Дзюба и Денис Глушаков могут продолжить карьеру в одном клубе Мир РПЛ.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, вариант с подписанием игроков рассматривает «Пари НН». В клубе считают, что присутствие опытных футболистов в составе поможет в развитии молодежи. 

Препятствием для перехода Дзюбы и Глушакова в нижегородский клуб могут стать их высокие запросы по зарплате. Им придется снизить требования, чтобы перейти в «Пари НН». 

В настоящее время оба игрока находятся в статусе свободных агентов. Статистику Дзюбы можно найти здесь, а Глушакова – здесь

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68 комментариев

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edik-burimov2@mail.ru
Два ондона в одной команде перебор
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Зиганша
Да не хватает только Мамаева и кокорина ,оооочень сильная молодежь вырастит,такую чепуху за деньги пишут скорее всего,кого ещё можно добавить, их у нас много,даже нормально на ЧМ не могут попасть
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Kyancey
Ответ Ростовский
Наравне боролись с хорватами весь отбор к чм-22. А 1/4 ЧМ, где только по пенальти уступил лучший результат сборной в истории.
«Наравне боролись с хорватами» - звучит как «достойное поражение «Зенита» в ЛЧ, когда он ещё там играл ))) А по поводу 1/4 финала ЧМ я уже сказал выше. Лучшая сборная была в 2008. В 2018 - на две головы ниже
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Ростовский
Ответ Kyancey
Лучших результатов? За последнее десятилетие есть только один хороший результат - это четвертьфинал на домашнем ЧМ при слабейшей группе и сопернике без тренера в 1/8 финала, но и там Дзюбы был не самым-самым игроком в сборной. А какие ещё результаты у сборной были? Не могу вспомнить?!
Наравне боролись с хорватами весь отбор к чм-22. А 1/4 ЧМ, где только по пенальти уступил лучший результат сборной в истории.
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Kyancey
Ответ Ростовский
Именно футболу. Он главный герой лучших результатов сборной последнего десятилетия
Лучших результатов? За последнее десятилетие есть только один хороший результат - это четвертьфинал на домашнем ЧМ при слабейшей группе и сопернике без тренера в 1/8 финала, но и там Дзюбы был не самым-самым игроком в сборной. А какие ещё результаты у сборной были? Не могу вспомнить?!
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Ростовский
Ответ Kyancey
Печально, что самый знаменитый игрок сборной России знаменит благодаря далеко не футболу
Именно футболу. Он главный герой лучших результатов сборной последнего десятилетия
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Matador
Ещё нужно Кокорина и Мамаева подписать!
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Mixos Demid
За сколько дрочер и глушак уничтожат клуб? Неделя ? Две ?
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Valentin Kompaneytsev
Развитие или разложение (развращение). Уверен, что, если у Пари НН есть шансы остаться в РПЛ, то с приходом Дзюбы их не останется.
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Kyancey
Ответ Ростовский
А я думаю. Дзюба самый известный российский игрок из ныне играющих.
Печально, что самый знаменитый игрок сборной России знаменит благодаря далеко не футболу
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Нехоботов
>> В клубе считают, что присутствие опытных футболистов в составе поможет в развитии молодежи.

взоржал чот
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korobokchekhova
Снизить требования, чтобы перейти в Пари нн это уже за гранью звучит)) Они их уже до плинтуса снизили, если здесь есть хоть доля правды.
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Сергей Галынский
Симпатичный был клуб
А ударился в сторону Химок
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Сим Сим
Очень рискованное мероприятие.
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Pok_Toholo
Была идея. Собрать в один отряд группу необыкновенных людей, чтобы вместе они стали чем-то большим. И когда понадобится, могли сразиться там, где другие бессильны.
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Pok_Toholo
Ответ Никита Самарин
Пари НН они вообще не нужны, на позиции Глушакова играют Майга и Михайлов, а в нападении Сулейманов, Кротов, + взяли Яковлева у ЦСКА.
На них народ будет ходить, а кому интересны ваши Михайловы и Кротовы?))
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Shuller18
Ответ Ростовский
А я думаю. Дзюба самый известный российский игрок из ныне играющих.
Ну Дзюба ещё куда не шло, а вот Глушак...
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Алексей Ильин
Зря вы так Нижний. Зря-зря-зря. Ставка на списанных паспортистов ещё пользы не приносила. Кубань и Волга не дадут соврать
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max0129
Скоро и Кокорин подтянется
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Ростовский
Ответ Shuller18
Я просто не думаю, что это прямо те личности, которые заставят город на них ходить.
А я думаю. Дзюба самый известный российский игрок из ныне играющих.
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eduarde
Волга из Нижнего уже брала в свое время Сычева и Булыкина. Ничего хорошего не произошло
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Shuller18
Ответ Ростовский
Зачем? И так известна психология болельщика. Чем больше звёзд, тем им интереснее.
Я просто не думаю, что это прямо те личности, которые заставят город на них ходить.
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Ростовский
Ответ Shuller18
Это надо у Нижнего спросить.
Зачем? И так известна психология болельщика. Чем больше звёзд, тем им интереснее.
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Гекдениз Кардениз
Пари НН как Волга НН решили купить древний на данный момент уже не ликвид как Волга покупала Булыкина с Сычевым которые уже все были
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Shuller18
Ответ Ростовский
Конечно. Это может для зажравшихся москвичей не интересно, а для Нижнего это звезды и интерес огромный.
Это надо у Нижнего спросить.
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