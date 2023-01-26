Спортдиректор «Пари НН» опроверг переход Дзюбы: «Информация не соответствует действительности»

Спортивный директор « » опроверг информацию о скором переходе Артема Дзюбы в клуб.

Вчера появилась информация о том, что «Пари НН» станет следующим клубом 34-летнего форварда. Сообщалось, что решение о его трансфере принял губернатор Нижегородской области.

опроверг эти сведения.

– Дзюба – игрок «Нижнего Новгорода»?

– Нет. Информация о подписании Артема Дзюбы не соответствует действительности, – сказал Кудряшов.

Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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