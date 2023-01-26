Спортдиректор «Пари НН» опроверг переход Дзюбы: «Информация не соответствует действительности»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Игорь Кудряшов Пари НН Футбол

Спортивный директор «Пари НН» опроверг информацию о скором переходе Артема Дзюбы в клуб.

Вчера появилась информация о том, что «Пари НН» станет следующим клубом 34-летнего форварда. Сообщалось, что решение о его трансфере принял губернатор Нижегородской области.

Игорь Кудряшов опроверг эти сведения.

– Дзюба – игрок «Нижнего Новгорода»?

– Нет. Информация о подписании Артема Дзюбы не соответствует действительности, – сказал Кудряшов.

Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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36 комментариев

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Максим Пантелеев
Ответ LOG MEG
Удивительно. Он явно не так уж и плох, чтобы не быть нужным командам 2-й восьмёрки в качестве основного нападающего, командам 1-й пригодился бы как функция для навала в конце матчей. И не может найти команду. Хейтеры, конечно, заминусуют, но это объективно - Дзюба вряд-ли хуже того же Погребняка, который до 40 играл за Урал
вы практически год не видели его на поле.откуда знать вообще можете. аналитика из попы
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Максим Пантелеев
Ответ вовочка6762
Так может его губернатор купил чтоб огород копал на даче ?
чтобы дрочил гостям на даче
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Максим Пантелеев
Ответ FC KARHU
Так инфу о подписании кинул Карпов, а он ещё тот п******л
друг Дзюбы. Все они там ....
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Максим Пантелеев
Спортивный директор «Пари НН» опроверг и перекрестилсся.
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LOG MEG
Удивительно. Он явно не так уж и плох, чтобы не быть нужным командам 2-й восьмёрки в качестве основного нападающего, командам 1-й пригодился бы как функция для навала в конце матчей. И не может найти команду. Хейтеры, конечно, заминусуют, но это объективно - Дзюба вряд-ли хуже того же Погребняка, который до 40 играл за Урал
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Xameleon1992
Ответ вовочка6762
Так может его губернатор купил чтоб огород копал на даче ?
Снова шутка про "поработал руками"?)
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Никому_никабельный
Тьфу ты блин! Радость нижегородских домохозяек была не долгой
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Bot Vinnik
Ответ FC KARHU
Так инфу о подписании кинул Карпов, а он ещё тот п******л
И закон о фейках над ним не властен
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Pelerin
Ответ Виталий Желтоусов
Да когда уже закончится это шоу с трудоустройством Артема? Возьмите его уже куда-нибудь!
Если только дворником...
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KOTOV71
Что-то Спортс задержался с опровержением.обычно утром " закинут", а вечером уже " информация не соответствует действительности".
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Mark Safaniev
Кто ставит Минусы? Неужели фанаты Дзюбы
Я вас услышал.
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Андрей Андреев
Ответ Северный болельщик
Вокруг Месси и ПСЖ такой интриги нет, как у Дзюбы и Пари.
Да кто такой Месси против Дзюбиньо? Игрочишка 😁
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Romeo Yankovich
Ответ Mark Safaniev
Реал дрочирд
Известная команда на чемпионатах по рукопашному сексу, кстати
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Valentin Kompaneytsev
Заколебали с этой информацией о Дзюбе.
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RSI
Значит, решенное дело))
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FC KARHU
Так инфу о подписании кинул Карпов, а он ещё тот п******л
+14
-1
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Алексей Ильин
Ответ Mark Safaniev
Кто ставит Минусы? Неужели фанаты Дзюбы
Дзюбе фанаты не нужны. Его руки настолько быстры, что он и один заминусует всех
+6
-5
+1
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Mark Safaniev
Кто ставит Минусы? Неужели фанаты Дзюбы
+2
-4
-2
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benjamin92
Значит, контракт уже подписан
0
-5
-5
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Андрей-ДК
По мне, так чемп от этого как минимум стал бы интереснее, как на поле так и за его пределами
+1
-4
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Тимофей Кушнир
Ну что? Поиграл за границей? Заработал на безбедную пенсию? Тебя теперь даже Рубин не купит.
0
-4
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вовочка6762
Так может его губернатор купил чтоб огород копал на даче ?
+7
-3
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Mark Safaniev
Ответ Osodj Djhshs
Уже даже жалко дзюбу, зачем он позволил так над собой издеваться
Самообладания нет((
0
-3
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Виталий Желтоусов
Да когда уже закончится это шоу с трудоустройством Артема? Возьмите его уже куда-нибудь!
+5
-4
+1
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-= Masteryuga =-
т.е. у клуба есть еще совесть? осталось Пари убрать из названия, правда клуб загнется
0
-3
-3
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