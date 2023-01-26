Дзюба перейдет в «Пари НН». Решение принято губернатором Нижегородской области (Иван Карпов)
Нападающий Артем Дзюба станет футболистом «Пари НН».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, решение о заключении контракта с 34-летним форвардом принято губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным – он «изыскал ресурсы на подписание статусного форварда».
Утверждается, что с высокой вероятностью к команде присоединится и хавбек Денис Глушаков.
Ранее сообщалось, что Дзюба хотел получить за полгода в «Пари НН» 500 тысяч евро.
Как бы кто его не называл , он легенда !!!
Они ещё Володьку Быстрова возьмут помощником тренера по воспитательной работе .
Вот уж тогда будет полный комплект !