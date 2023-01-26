Дзюба перейдет в «Пари НН». Решение принято губернатором Нижегородской области (Иван Карпов)

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Политика Пари НН Глеб Никитин Футбол

Нападающий Артем Дзюба станет футболистом «Пари НН».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, решение о заключении контракта с 34-летним форвардом принято губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным – он «изыскал ресурсы на подписание статусного форварда».

Утверждается, что с высокой вероятностью к команде присоединится и хавбек Денис Глушаков.

Ранее сообщалось, что Дзюба хотел получить за полгода в «Пари НН» 500 тысяч евро.

Материалы по теме

82 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
29f4dmp7qw
Наконец, и Неуловимый Джо стал кому-то нужен!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Демидов
Ответ Мосгорсуд
Ожидание Европа, деньги, слава....реальность Нижний, скромный гонорар и позор))
Скромный?... Ахаха лям в год за пиеание хуев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yossarian23
Ответ Жорег Борщофф
Хозяйствующий субъект и политика это разные вещи.
Каким образом губернатор - не политик?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илнур Кара
Ответ заляпут
В цивилизованных странах трансферы это целая наука, а у нас в России губернатор принимает решение о подписании игрока, эта страна непобедима 🤣
А трансфер/переподписание Мбаппе по какой науке? Сам президент уговаривать спустился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Гарин
Дорогие жители Нижнего Новгорода: Вам оно надо платить этому шуту 500 к евро из соих кровных?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Новиков
Ответ Slavnov
позорище,губернаторы,кривоногих одобряют...
Лучший бомбардир в истории чемпионата России
Как бы кто его не называл , он легенда !!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ okkervil
С чем мы и поздравляем всю Нижегородскую юбласть.
Погодите пока !
Они ещё Володьку Быстрова возьмут помощником тренера по воспитательной работе .
Вот уж тогда будет полный комплект !
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Montreal
Холопы, дворяне , феодалы, шуты , проститутки все сохранилось только лексусы с мерседесами добавились
Лексусы с мерседесами убавились как раз )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Ответ Cap Rooney
Далеко не факт. Возможно, местный бизнес постарался. Знаю как минимум одну такую историю про бывшего лучшего бомбардира сборной России.
Не портьте людям нарратив.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мосгорсуд
Ожидание Европа, деньги, слава....реальность Нижний, скромный гонорар и позор))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ cahes
Там где об этом сообщает инсайдер Иван Карпов, а пользователь Юрий Кечко воспринимает это на чистую веру и задается извечным вопрос, где же такое ещё может случится?
Если он таки перейдёт , готов тут прилюдно сказать что ты балабол?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nadert@
Ответ Фантом
Владелец. Точнее, управляющий у владельца. Главный спонсор-то - регион, так что в этом плане все как раз нормально. Другой вопрос, зачем им все это. Турнирное положение хуже, чем при Кержакове, но терпимое, прямой вылет (пока) не грозит. Логичнее было бы подбирать игроков с перспективой на будущее, чем тратить деньги на перемещение с 12-го места на 10-е.
Скорее с 12 на 14
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montreal
Холопы, дворяне , феодалы, шуты , проститутки все сохранилось только лексусы с мерседесами добавились
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brigant
после этой новости коммунальные услуги в нижегородской области выросли!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cahes
Ответ Юрий Кечко
Какой позор Не сам трансфер , Дзюба конечно мёртв как года полтора , но классом все равно выше даже стоячий по сравнению с игроками Нино Но сам факт принятия решения губернатором ...вот где такое ещё может быть ? Просто стыд
Там где об этом сообщает инсайдер Иван Карпов, а пользователь Юрий Кечко воспринимает это на чистую веру и задается извечным вопрос, где же такое ещё может случится?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
naspartaks ru
Ответ Slavnov
позорище,губернаторы,кривоногих одобряют...
Красавчик Губернатор. Порадует ещё нас Артём, своей игрой!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ильин
Знатно попилят на этом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Phantom3000
Жителей славного города можно поздравить. Знайте на что еще теперь уходят ваши налоги 👍🏿
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
Секретарем губера будет?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
Газпром оформил, чтобы фарм звенита подписали это дерево
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avseenko
Ответ Беговой тренажер
Ну таких вот спартаковская академия производит
Пока был в Спартаке, только по шкафчикам шмонал. Мужелонство и рукоблудство это уже в Зените привили. Не даром клуб бледно-голубой.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ericssons
Пусть играет за респект и любовь к футболу, а не за деньги! Их у него достаточно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aslvowk@mail.ru
Как? Что сделал Дзюба этому губернатору? Я надеюсь, что его известная на весь интернет рука здесь не при чём))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavochkin12
Ответ Blue Monster
Интересный заголовок, Дзюба крепостной чтоли?)
ага, решили потестить пока возврат к этому замечательному режиму, посмотреть, как народ отреагирует. Да и Михалков что-то захворал, надо порадовать старика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Капитан.
Вопрос:- «за что ему из бюджета платить такие деньги???» Это же пешеход и за выступление в клубе он уже должен платить. Блат а нашем мире делает всё. Губернаторы должны совершено другими вопросами заниматься, но точно не как пристроить Дзюбу. В области эти средства точно есть куда пристроить.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий