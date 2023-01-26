Дзюба перейдет в «Пари НН». Решение принято губернатором Нижегородской области (Иван Карпов)

Нападающий Артем Дзюба станет футболистом «Пари НН».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, решение о заключении контракта с 34-летним форвардом принято губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным – он «изыскал ресурсы на подписание статусного форварда».

Утверждается, что с высокой вероятностью к команде присоединится и хавбек .

Ранее сообщалось, что Дзюба хотел получить за полгода в « » 500 тысяч евро.