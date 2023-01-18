«Барселона» обсуждает с «Атлетико» аренду Карраско с правом выкупа. Янник хочет перейти
Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы клуб подписал замену Мемфису Депаю.
Как сообщалось ранее, форвард близок к переходу в «Атлетико».
По данным Diario Sport, идеальным кандидатом «блауграна» считает вингера Янника Карраско, играющего за мадридцев.
Столичный клуб отказался обменивать бельгийца на Депая, и теперь «Барселона» ведет переговоры о его аренде с опцией выкупа. Также возможен переход летом.
Сам Карраско уже сообщил «Атлетико», что хочет уйти в каталонскую команду, однако клуб не хочет его терять.
У него необычная ориентация)
Кстати, Феликс согласен))