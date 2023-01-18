Главный тренер «Барселоны» хочет, чтобы клуб подписал замену Мемфису Депаю.

Как сообщалось ранее, форвард близок к переходу в « ».

По данным Diario Sport, идеальным кандидатом «блауграна» считает вингера , играющего за мадридцев.

Столичный клуб отказался обменивать бельгийца на Депая, и теперь « » ведет переговоры о его аренде с опцией выкупа. Также возможен переход летом.

Сам Карраско уже сообщил «Атлетико», что хочет уйти в каталонскую команду, однако клуб не хочет его терять.