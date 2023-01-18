«Барселона» обсуждает с «Атлетико» аренду Карраско с правом выкупа. Янник хочет перейти

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай Янник Феррейра Карраско Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы клуб подписал замену Мемфису Депаю.

Как сообщалось ранее, форвард близок к переходу в «Атлетико».

По данным Diario Sport, идеальным кандидатом «блауграна» считает вингера Янника Карраско, играющего за мадридцев.

Столичный клуб отказался обменивать бельгийца на Депая, и теперь «Барселона» ведет переговоры о его аренде с опцией выкупа. Также возможен переход летом.

Сам Карраско уже сообщил «Атлетико», что хочет уйти в каталонскую команду, однако клуб не хочет его терять.

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37 комментариев

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Барса сила
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
У Боули возьмем,его и так все кому не лень разводят)
Спотифай премиумом
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Что скажешь?
Барселона мечта для многих
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gPk
Ответ Amalfitano
Какие-то непонятные трансферы между Атлетико и Барсой. Что Караско ничего не может дать Барсе, что Депай не может дать Атлетико. Смахивает на обмен Артура и Пьянича с доплатой. Всем футбольным людям было понятно, что ни тот, ни другой не смогут вписаться в новую для себя среду, но тот обмен всё же состоялся и стал провальным.
Барселоне он как раз таки может добавить креатива в атаку, потому что единственный левый вингер Барселоны - Фати
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gPk
Ответ Vladis2009
А нужен он барсе?у барсы и так очень много флангтвых игроков
Конечно нужен. У Барселоны может быть и куча вингеров, но единственным левым профильным вингером является Фати, который откровенно слаб
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Магомед Жабиев
Жалко , что Депай сдулся , а сколько надежд было
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Amalfitano
Ответ Тим Джонс
Хоть бы сделка состоялась, отлично впишется на левом фланге
Там еще днк у него надо проверить. Вдруг не тот днк?
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Amalfitano
Какие-то непонятные трансферы между Атлетико и Барсой. Что Караско ничего не может дать Барсе, что Депай не может дать Атлетико. Смахивает на обмен Артура и Пьянича с доплатой. Всем футбольным людям было понятно, что ни тот, ни другой не смогут вписаться в новую для себя среду, но тот обмен всё же состоялся и стал провальным.
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василий иванов
Ответ SCHOKKKK
Меня так смешит как секта сразу о Челси начинает говорить на ветке их цирка, словно Челси виноват в том, что они побираются, милостыню просят благодаря их президентам😂
да перестань. Он у нас тут местный, ручной хейтер. Он просто Барсу любит, но признать боится.
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Футбол_это_жизнь
Ответ SCHOKKKK
Чем платить будут, сигаретами?😂
Вообще ни стыда ни совести у тебя. Твой клуб позорится на всю Европу, ты сидишь на ветках Барсы пытаясь язвить, или ты так помощи ищешь? Ну ты признайся, мы тебя пожалеем всем спортс ру
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Валерий Якименко
Ответ SCHOKKKK
Чем платить будут, сигаретами?😂
Твоими рогами))
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Валерий Якименко
Ответ SCHOKKKK
Меня так смешит как секта сразу о Челси начинает говорить на ветке их цирка, словно Челси виноват в том, что они побираются, милостыню просят благодаря их президентам😂
Вы до сих пор смеетесь после Классико?))
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василий иванов
Ответ DolJun
фк мем в своем репертуаре)
буквально на днях твой любимый Челси побил рекорд Барсы по тратам и заслуженно забрал это звание! придумывай новое оскорбление, пупсик!
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Валерий Якименко
Ответ DolJun
фк мем в своем репертуаре)
А вот и главный клоун)))
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Егор...Зуев
Ответ DolJun
ты про чави что-нить слышал?)
Ты что-нибудь слышал о Боули?)
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Игорь Замаруев
Ответ rigobersong
А чего нет, за сотку впарить Рафинью, и взять в ротацию опытного игрока:)
Рафинью хотя бы за 60 продать бы...
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Vladis2009
А нужен он барсе?у барсы и так очень много флангтвых игроков
0
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DolJun
Ответ •milord•
Что за аббревиатуру фк ты все время используешь для описания своих действий? Феерический клоун?
ты про чави что-нить слышал?)
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-4
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Егор...Зуев
Ответ Данил Луговский
каждый же может тратить по пол лярда, и спокойно жить, или думаете Чукотку это не коснется?
Не лезь к нему, он ищет.... Кхм кхм "партнёра")))
У него необычная ориентация)
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Данил Луговский
Ответ SCHOKKKK
Ты из будущего?😂 Когда Путин уйдет, не подскажешь?
каждый же может тратить по пол лярда, и спокойно жить, или думаете Чукотку это не коснется?
0
-1
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SCHOKKKK
Ответ Данил Луговский
Чукотка опять будет забанена, а так у вас радости много конечно, фофаны за 80, и 10 место🤣🤣
Ты из будущего?😂 Когда Путин уйдет, не подскажешь?
0
-1
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Егор...Зуев
Ответ DolJun
фк мем в своем репертуаре)
Взять в аренду игрока - ФК мем.
Кстати, Феликс согласен))
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Егор...Зуев
Ответ SCHOKKKK
Меня так смешит как секта сразу о Челси начинает говорить на ветке их цирка, словно Челси виноват в том, что они побираются, милостыню просят благодаря их президентам😂
Вижу ты нашел своего "партнёра"😉.
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Данил Луговский
Ответ SCHOKKKK
Меня так смешит как секта сразу о Челси начинает говорить на ветке их цирка, словно Челси виноват в том, что они побираются, милостыню просят благодаря их президентам😂
Чукотка опять будет забанена, а так у вас радости много конечно, фофаны за 80, и 10 место🤣🤣
+1
-1
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•milord•
Ответ DolJun
фк мем в своем репертуаре)
Что за аббревиатуру фк ты все время используешь для описания своих действий? Феерический клоун?
+9
-4
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SCHOKKKK
Ответ DolJun
фк мем в своем репертуаре)
Меня так смешит как секта сразу о Челси начинает говорить на ветке их цирка, словно Челси виноват в том, что они побираются, милостыню просят благодаря их президентам😂
+8
-15
-7
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