Карраско попросил руководство «Атлетико» отпустить его в «Барселону» (Diario Sport)

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Пини Захави Мемфис Депай Янник Феррейра Карраско Футбол

Янник Феррейра Карраско хочет перейти в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, «Барселона» связывалась с игроком во время чемпионата мира в Катаре. Карраско ведет переговоры с руководством «Атлетико» о переходе в «Барселону» в рамках обмена на Мемфиса Депая. В сделке участвует агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего Роберта Левандовского.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» отклонил предложение «Барселоны» по обмену Депая на Карраско, несмотря на интерес к Мемфису.

15 комментариев

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Леван Мкртчян
Ответ Кирилл Польский
Постоянно играет только Левандовски
Кунде когда здоров железный игрок основы. Кристинсен последними матчами , тоже, доказывает Хави, что он основной центрдеф команды и играет полные матчи.
Рафинья знал куда шел, что на его позиции прямой конкурент по позиции - это Дембеле
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Кирилл Польский
Ответ Леван Мкртчян
А что не так ,сейчас,у Левандовски, Рафиньи ,Кунде , Кристинсена ?
Постоянно играет только Левандовски
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ASH11
Ответ corazón blanco
Карраско зря в свое время поехал в Китай. Тогда был лидером Атлетико, как же шикарно играл в финале Лиги Чемпионов против Мадрида в 2016 году. Шикарная техника, поставленный удар, но погнался за деньгами. А после Китая даже и 1/3 не показывает прежнего себя.
Проблемы начались, когда из Карраско стали лепить вингбека сначала в сборной, а потом и Симеоне.
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Эден Азаров
Ответ Кирилл Польский
Ему там Гризманн не может рассказать, что это так себе идея? 😀 Да и он сам как дружит с головой, не может что - ли посмотреть, как поживают летние "мечтатели играть за Барселону"?)
Да судя по источнику, новость не стоит воспринимать всерьез, очередное бездарное раскачивание лодки от сми барсы
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Нико Росберг
Ответ Aleksandr Danilov
Впарить Рафинью за 100, и обменять Мемфиса на Карраско, было бы просто идеально
Атлетико не совсем дебилы, просто так они менять не будут
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Нико Росберг
Ответ corazón blanco
Карраско зря в свое время поехал в Китай. Тогда был лидером Атлетико, как же шикарно играл в финале Лиги Чемпионов против Мадрида в 2016 году. Шикарная техника, поставленный удар, но погнался за деньгами. А после Китая даже и 1/3 не показывает прежнего себя.
Абсолютно неверное мнение, построенное на каких-то предрассудках. В чемпионский сезон 20/21 Карраско был одним из ключевых игроков, иногда просто в одиночку вытаскивая матчи
+3
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+2
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Леван Мкртчян
Ответ Кирилл Польский
Ему там Гризманн не может рассказать, что это так себе идея? 😀 Да и он сам как дружит с головой, не может что - ли посмотреть, как поживают летние "мечтатели играть за Барселону"?)
А что не так ,сейчас,у Левандовски, Рафиньи ,Кунде , Кристинсена ?
+12
-2
+10
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Кирилл Польский
Ему там Гризманн не может рассказать, что это так себе идея? 😀 Да и он сам как дружит с головой, не может что - ли посмотреть, как поживают летние "мечтатели играть за Барселону"?)
0
-3
-3
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AXEL7
Ответ rigobersong
Да, помню тот финал и 3х метровый офсайд Рамоса, один из самых позорных моментов в истории футбола:))
Это другое
+5
-4
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Aleksandr Danilov
Впарить Рафинью за 100, и обменять Мемфиса на Карраско, было бы просто идеально
+5
-1
+4
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Константин Федяев
Ответ rigobersong
Да, помню тот финал и 3х метровый офсайд Рамоса, один из самых позорных моментов в истории футбола:))
Комментарий скрыт
+5
-14
-9
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Карраско зря в свое время поехал в Китай. Тогда был лидером Атлетико, как же шикарно играл в финале Лиги Чемпионов против Мадрида в 2016 году. Шикарная техника, поставленный удар, но погнался за деньгами. А после Китая даже и 1/3 не показывает прежнего себя.
Да, помню тот финал и 3х метровый офсайд Рамоса, один из самых позорных моментов в истории футбола:))
+26
-13
+13
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corazón blanco
Карраско зря в свое время поехал в Китай. Тогда был лидером Атлетико, как же шикарно играл в финале Лиги Чемпионов против Мадрида в 2016 году. Шикарная техника, поставленный удар, но погнался за деньгами. А после Китая даже и 1/3 не показывает прежнего себя.
+16
-7
+9
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Burel
играть в Барсе - главная мечта всех футболистов
+14
-8
+6
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rigobersong
Все хотят поработать с топарем Хави и поиграть в одной команде с топарем Гави!:) У Карасько последний шанс поиграть за топ клуб:)
+2
-7
-5
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