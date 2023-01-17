Карраско попросил руководство «Атлетико» отпустить его в «Барселону» (Diario Sport)

хочет перейти в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, « » связывалась с игроком во время чемпионата мира в Катаре. Карраско ведет переговоры с руководством «Атлетико» о переходе в «Барселону» в рамках обмена на . В сделке участвует агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего Роберта Левандовского.

Ранее сообщалось, что « » отклонил предложение «Барселоны» по обмену Депая на Карраско, несмотря на интерес к Мемфису.