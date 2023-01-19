«Барселона» включила опцию покупки Карраско за 15-20 млн евро в соглашение с «Атлетико» по Депаю

« » допускает приобретение хавбека ближайшим летом.

По данным , каталонцы включили опцию покупки бельгийца за 15-20 млн евро в соглашение с « » по нападающему Мемфису Депаю.

Сообщалось, что в результате продажи нидерландского форварда «блауграна» получит 3-4 млн евро.

В текущем сезоне Карраско провел 15 матчей в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.