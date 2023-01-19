«Барселона» включила опцию покупки Карраско за 15-20 млн евро в соглашение с «Атлетико» по Депаю
«Барселона» допускает приобретение хавбека Янника Карраско ближайшим летом.
По данным ESPN, каталонцы включили опцию покупки бельгийца за 15-20 млн евро в соглашение с «Атлетико» по нападающему Мемфису Депаю.
Сообщалось, что в результате продажи нидерландского форварда «блауграна» получит 3-4 млн евро.
В текущем сезоне Карраско провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
То Гризмана скинули, Депая за копейки, и ещё тут это щас