«Барселона» включила опцию покупки Карраско за 15-20 млн евро в соглашение с «Атлетико» по Депаю

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы ESPN Мемфис Депай Янник Феррейра Карраско Футбол

«Барселона» допускает приобретение хавбека Янника Карраско ближайшим летом.

По данным ESPN, каталонцы включили опцию покупки бельгийца за 15-20 млн евро в соглашение с «Атлетико» по нападающему Мемфису Депаю.

Сообщалось, что в результате продажи нидерландского форварда «блауграна» получит 3-4 млн евро.

В текущем сезоне Карраско провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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vovchikkuz
Ответ Алексей Муравьёв
чет я не врубился продать Депая за 3-4млн, а Карраско купить за 15? Если так, то руководство Барсы не дружит с башкой! это из оперы купить Рафинью и Торреса за 65 мультов каждого, и тот и тот пока ни о чем!!!
Ну ты тоже учитывай, что у Карраско не 6 месяцев по контракту с Атлетико осталось
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XavIniesta2008-2015
Ответ Вячеслав Новиков
Ну продать можно было и подороже, другие клубы это как то делают же
Можно топ самых дорогих продаж игрока за полгода до истечения контракта ? Если уверены, что другие клубы это как-то делают, то наверняка располагаете точной информацией
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predMBAPPE
Ответ Экселлент
Ансу тот же
Не тянет весь матч
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красная_карточка
Карраско хороший игрок быстрый, лучше депая
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Вячеслав Новиков
Ответ Destro7451
А почему? Он приходил бесплатно, он не играет, у него большая зп и меньше чем полгода до завершения контракта
Ну продать можно было и подороже, другие клубы это как то делают же
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-1
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alinho11
Ответ Экселлент
Спортс не спи,я эту новость с утра знал))) А так мне кажется эта отличная цена за такого уровня игрока! Карраско Левандовски Дембеле Отлично бы смотрелись) Но с другой стороны,на фига еще одного вингера)
Думаю, это подстраховка на случай продажи Рафиньи
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Экселлент
Ответ predMBAPPE
Предлагаешь дальше слева выпускать Торреса?)
Ансу тот же
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Roman Pavlenko
Как в серии Южного Парка, Барселоне продают лобковые волосы за 10 баксов😀😀😀
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Олег Петров
Да зачем он нужен. Нужно отдавать рафинью арсеналу, пока за него дают норм бабло. Торреса сплавить в челсю за 100ку, и купить топ вингера. Хватит уже экспериментов.
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Quiet Space
Понимаю лошику продажи Куньи и аренды Феликса, но Карраско один из лучших игроков матрасов и без конской зп, непонятно зачем им с ним расставаться даже с учётом покупки Депая
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DolJun
Ответ Зуев Егор
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все верно, я тут обсуждаю футбол) попробуй, может понравится)
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Destro7451
Ответ Вячеслав Новиков
Полностью согласен, продажи Барселоны последнее время это дикий ужас
А почему? Он приходил бесплатно, он не играет, у него большая зп и меньше чем полгода до завершения контракта
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Alex Legend
Ответ Зуев Егор
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По моему он впишется в команду лучше Феликса, уже в эти 6 месяцев мы всё сами увидим.
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Ответ Alex Legend
Депай очень даже может пригодиться Симеоне.
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Alex Legend
Ответ Karl0709
Лучше бы Депая на 3 года подписали , а летом продать за 100 в Челси.
Им зарплаты нечем платить, какие 3 года? 🤣
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Ответ DolJun
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Alex Legend
Ответ Зуев Егор
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Депай очень даже может пригодиться Симеоне.
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Akezhan Kutvarov
Чёт развод вообще не детский.
То Гризмана скинули, Депая за копейки, и ещё тут это щас
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DolJun
Ответ Зуев Егор
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Дмитрий Яруллин
А чо не Феликса ?)
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Alibaba51
Ответ gPk
Да что за бред?Кто есть на левом краю? Травмированный Фати и всё?Ферран всю свою карьеру играл на позиции правого вингера/полузащитника.Это Пеп пару раз его выпускал слева при ротации/травмах.Дембеле и Рафинья - профильные правые вингеры .Как только они в этом сезоне появлялись на левом краю ,так выглядели просто ужасно.По итогу на позиции левого вингера только один Фати ,но рассчитывать на него с учетом его травм и того факта что он до сих пор набрать толком форму не может - глупо
С Бетисом на суперкубке Дембеле великолепно играл левым вингером
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Tutto Putto
И суть этого трансфера?! Делай тоже мог играть левого вингера на замене, зачем переплачивать то. Надеюсь Алемани знает что делает.
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Ответ Экселлент
За Карраско Атлетико 60 млн просил,а так видно же сколько скинули, но лично мне не нравится,что Барса усилила соперника
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Alexander Sragovich
Дорого. 10-15 максимум
+3
0
+3
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Вячеслав Новиков
Ответ Ivan Valizer
Мне кажется за Депая 3-4 млн это фактически даром! Какая то заниженная цена
Полностью согласен, продажи Барселоны последнее время это дикий ужас
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-1
-1
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