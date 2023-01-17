Агент Депая договорился о контракте с «Атлетико» до 2025 года

Мемфис Депай близок к переходу в «Атлетико».

Mundo Deportivo сообщает, что агент нападающего достиг соглашения с мадридским клубом о контракте до 2025 года. Переговоры между «Атлетико» и «Барселоной» продолжаются.

Ранее сообщалось, что « » предложила обмен на Янника Феррейру Карраско, однако руководство «Атлетико» отклонило предложение, несмотря на интерес к Депаю.

Карраско попросил руководство «Атлетико» отпустить его в «Барселону» (Diario Sport)