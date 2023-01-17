Агент Депая договорился о контракте с «Атлетико» до 2025 года

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай Янник Феррейра Карраско Футбол

Мемфис Депай близок к переходу в «Атлетико».

Mundo Deportivo сообщает, что агент нападающего достиг соглашения с мадридским клубом о контракте до 2025 года. Переговоры между «Атлетико» и «Барселоной» продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила обмен Мемфиса Депая на Янника Феррейру Карраско, однако руководство «Атлетико» отклонило предложение, несмотря на интерес к Депаю.

Карраско попросил руководство «Атлетико» отпустить его в «Барселону» (Diario Sport)

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6 комментариев

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yrok77
И где смеяться ригоберка?
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yrok77
Ответ Mega• Battman
Почему болельщики начали ругать Нусрета, хотя на поле были и другие которые трогали кубок мира. Агуэро просто болельщик но все же вышел на поле и поднимал кубок мира. Они все лицимеры и завистники.
А кто такой нусрет? Давай тогда любому разрешат выходить а поле и трогать кубок мира сразу после финала, ну бред же
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Mega• Battman
Ответ Surhay Lucmanov
Агуэро помощник тренера
Хахахахахаха. Он на трибуне сидит. Какой помощник, хватит
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Surhay Lucmanov
Ответ Mega• Battman
Почему болельщики начали ругать Нусрета, хотя на поле были и другие которые трогали кубок мира. Агуэро просто болельщик но все же вышел на поле и поднимал кубок мира. Они все лицимеры и завистники.
Агуэро помощник тренера
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mega• Battman
Почему болельщики начали ругать Нусрета, хотя на поле были и другие которые трогали кубок мира. Агуэро просто болельщик но все же вышел на поле и поднимал кубок мира. Они все лицимеры и завистники.
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rigobersong
Хороший вариант для Депая:) Хоть мимо Челси пронесло:)😀
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