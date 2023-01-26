Россия сможет поучаствовать в выборах президента УЕФА – голос учтут. На пост претендует только Чеферин

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Александер Чеферин Спорт-Экспресс Футбол

Россия сможет проголосовать на выборах президента УЕФА.

По данным «Спорт-Экспресса», представитель РФС имеет право поучаствовать в выборах президента УЕФА. Его голос будет учтен при подсчете голосов.

На возможное участие представителя РФС в выборах главы УЕФА отстранение российских команд от международных турниров не влияет.

Выборы президента УЕФА состоятся 5 апреля. На пост претендует один кандидат – действующий глава организации Александер Чеферин.

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54 комментария

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А.Э.РАСИМ
Ответ FoLL
Прочел новость, хотел написать точно такой же коммент. А он уже есть. Хотел ответить под этим комментом, что это плагиат, а такой ответ уже есть. Я в панике.
Встретимся в суде.
Найдите лучшего адвоката.
Я ищу.
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Stewee
Ответ Valeriy50
Хают тут больше не Россию, а тех кто ею сейчас управляет, как по мне то это разные вещи.
Нелюбовь к российской власти переросла в нелюбовь к России в целом. Это заметно в ходе многолетних наблюдений за оппозиционно настроенными персонажами.
Плюс играет роль и уже старая традиция на автомате российское = плохое.
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rv1929
Ну в выборах единоличного кандидата они точно без нас не справятся, тут мы точно знаем толк, как и они тоже собственно)
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Alexander Kochet
Так символично
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TheSportNik
Что это за выборы при одном кандидате, и они могут еще другие народы учить демократии, хотя еще в Древней Греции выбирали из нескольких людей.
Ну наши Дюков и Митрафанов за него проголосуют, тут даже никто не сомневается надеюсь.
Умом Россию не понять , только можно верить.
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ЛысыйСый
Ответ FoLL
Цитату приписывают Твену, но... FactCheck связался с Робертом Хёрстом — куратором коллекции записей и документов Марка Твена, которая хранится в библиотеке Калифорнийского университета в Беркли. Эксперт опроверг связь фразы о бессмысленности выборов и знаменитого писателя, отметив, что «половина цитат в Сети, приписываемых Марку Твену, — это не Марк Твен». Более того, проверяемое утверждение противоречит взглядам самого литератора, который в 1905 году заявил: «В этой стране у нас есть огромное преимущество, которого нет в других странах. Когда что-то становится для людей абсолютно невыносимым, люди могут подняться и сбросить это. Это лучший актив, который у нас есть, — урна для голосования».
Эксперт признает, что Сэмуэль Клеменс (настоящее имя Марка Твена) довольно цинично относился к представительной власти, уровню осведомленности избирателей и коррупции во время выборов.

«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» ...
фразу приписывают Геббельсу.

«не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают» ....Наполеон III.

«В буржуазных странах важно не как проголосуют, а как посчитают»..... И Сталин.
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FoLL
Ответ А.Э.РАСИМ
Прочел новость. Хотел написать точно такой коммент. Открываю комменты, и вы первый. Это не честно. Вы плагиатор. Я подам на вас в суд.
Прочел новость, хотел написать точно такой же коммент. А он уже есть. Хотел ответить под этим комментом, что это плагиат, а такой ответ уже есть. Я в панике.
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FoLL
Ответ ЛысыйСый
Если бы от выборов что-то зависело, то нам не позволили бы в них участвовать. Не знаю кто сказал, но попал в яблочко
Цитату приписывают Твену, но...

FactCheck связался с Робертом Хёрстом — куратором коллекции записей и документов Марка Твена, которая хранится в библиотеке Калифорнийского университета в Беркли. Эксперт опроверг связь фразы о бессмысленности выборов и знаменитого писателя, отметив, что «половина цитат в Сети, приписываемых Марку Твену, — это не Марк Твен». Более того, проверяемое утверждение противоречит взглядам самого литератора, который в 1905 году заявил: «В этой стране у нас есть огромное преимущество, которого нет в других странах. Когда что-то становится для людей абсолютно невыносимым, люди могут подняться и сбросить это. Это лучший актив, который у нас есть, — урна для голосования».
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СИ
Ответ <~Inter~>
Так в мировом футболе всегда такое. Ни один разумный человек не захочет лезть в это болото, где вокруг сплошная политика и минимум самого футбола
Ага, не захочет. В футболе денег немерено лежат под ногами не ленись только подбирай.
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Антимосковский
Ответ Valeriy50
Хают тут больше не Россию, а тех кто ею сейчас управляет, как по мне то это разные вещи.
особенно когда поливают с ног до головы менталитет/культуру/народ, да-да, управляющих хают, хватит пытаться скрыть, что ненависть направлена именно по отношению ко всей России, а не только к власти (даже если относительно нее она справедлива)
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goshforever
Какое счастье. Дюков и Митрофанов смогут получить пакетик гречки в буфете при УЕФА.
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на наши выборы в рфс похоже..
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.ru
вот это я понимаю, Европа... там даже приговорённый может выбрать своего палача...
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StHappyOne
Ответ Фарид Харисов
А Чеферин по регламенту может проиграть? Естественно такого не будет, но в теории есть хотя бы вариант "против всех"?
Конечно, может проиграть. Если не наберет нужный процент и будет больше против
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timerassl
Ответ Никому_никабельный
Может Мутко выдвинуть? Я думаю справится, если выиграет
Евро ацесейшен обещал как раз
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vals1702
цирк шапито = выбора нет - продлить пожизненно )))
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Александр Тараканов
Ну надо же какое одолжение!
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Glukinho
Ответ Фарид Харисов
А Чеферин по регламенту может проиграть? Естественно такого не будет, но в теории есть хотя бы вариант "против всех"?
Тот неловкий момент, когда проиграл, будучи единственным кандидатом...
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dskyheimdalen@yahoo.com
Ответ Mancar Camoran 2.0
Чем-то выборы президента УЕФА похожи на наши... хоть в чем-то мы Европа)
что то я не вижу тут подставных кандидатов, которые появляются неожиданно перед выборами, а потом на несколько лет затихают. такое как раз только у нас и у таких демократических стран как казахстан и турменистан
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mr.snooker
🇷🇺🧎🏻‍♀️
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<~Inter~>
Ответ Stewee
Когда у нас безальтернативно выбирали главой РПЛ Прядкина, тут все выли, мол какой беспредел. Зато тут сразу тыкают пальцами, что прям как в России. У некоторых комментаторов спортса похоже день прожит зря, если не обхаял в чем-то Россию.
Так в мировом футболе всегда такое. Ни один разумный человек не захочет лезть в это болото, где вокруг сплошная политика и минимум самого футбола
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Bleffinho
А будут говорить, что в Европе нет демократии, потому что кандидат один?
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А.Э.РАСИМ
Ответ rarrih
Выборы с одним кандидатом - в этом мы эксперты )
Прочел новость.
Хотел написать точно такой коммент.
Открываю комменты, и вы первый.
Это не честно.
Вы плагиатор.
Я подам на вас в суд.
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+2
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Никому_никабельный
Главу РФС кажется по такой же системе выберали
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Никому_никабельный
Может Мутко выдвинуть? Я думаю справится, если выиграет
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