Россия сможет поучаствовать в выборах президента УЕФА – голос учтут. На пост претендует только Чеферин

Россия сможет проголосовать на выборах президента .

По данным «Спорт-Экспресса», представитель имеет право поучаствовать в выборах президента УЕФА. Его голос будет учтен при подсчете голосов.

На возможное участие представителя РФС в выборах главы УЕФА отстранение российских команд от международных турниров не влияет.

Выборы президента УЕФА состоятся 5 апреля. На пост претендует один кандидат – действующий глава организации .