Россия сможет поучаствовать в выборах президента УЕФА – голос учтут. На пост претендует только Чеферин
Россия сможет проголосовать на выборах президента УЕФА.
По данным «Спорт-Экспресса», представитель РФС имеет право поучаствовать в выборах президента УЕФА. Его голос будет учтен при подсчете голосов.
На возможное участие представителя РФС в выборах главы УЕФА отстранение российских команд от международных турниров не влияет.
Выборы президента УЕФА состоятся 5 апреля. На пост претендует один кандидат – действующий глава организации Александер Чеферин.
Найдите лучшего адвоката.
Я ищу.
Плюс играет роль и уже старая традиция на автомате российское = плохое.
Ну наши Дюков и Митрафанов за него проголосуют, тут даже никто не сомневается надеюсь.
Умом Россию не понять , только можно верить.
«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» ...
фразу приписывают Геббельсу.
«не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают» ....Наполеон III.
«В буржуазных странах важно не как проголосуют, а как посчитают»..... И Сталин.
FactCheck связался с Робертом Хёрстом — куратором коллекции записей и документов Марка Твена, которая хранится в библиотеке Калифорнийского университета в Беркли. Эксперт опроверг связь фразы о бессмысленности выборов и знаменитого писателя, отметив, что «половина цитат в Сети, приписываемых Марку Твену, — это не Марк Твен». Более того, проверяемое утверждение противоречит взглядам самого литератора, который в 1905 году заявил: «В этой стране у нас есть огромное преимущество, которого нет в других странах. Когда что-то становится для людей абсолютно невыносимым, люди могут подняться и сбросить это. Это лучший актив, который у нас есть, — урна для голосования».
Хотел написать точно такой коммент.
Открываю комменты, и вы первый.
Это не честно.
Вы плагиатор.
Я подам на вас в суд.