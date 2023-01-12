РФС получил 8 млн долларов от УЕФА по одной из финансовых программ

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Спорт-Экспресс деньги Футбол

Максим Митрофанов рассказал, что РФС получил от УЕФА 8 млн долларов по финансовой программе.

– Была информация, что РФС внес членский взнос УЕФА накануне заседания исполкома. Так ли это?

– Членский взнос РФС оплачивает каждый год. Во взаимоотношениях РФС с УЕФА и ФИФА мы являемся благоприобретателями. Это не легкая атлетика, где участие в международной ассоциации стоит десятки тысяч в иностранной валюте. У нас это стоит 250 швейцарских франков.

– Тем не менее это выглядит так, что РФС платит взнос – а потом думает о возможном переходе в Азию.

– Если бы мы даже приняли решение о выходе, то полгода гарантировано являлись членами УЕФА. Процедура финансовой сверки, наверное, подтвердила бы нам, что 125 франков нам надо вернуть. Смешно, но тем не менее.

При этом от УЕФА мы только что получили 8 миллионов долларов по одной из финансовых программ. Мы их получили. Это большие деньги, но это не та сумма, из-за которой РФС задался бы вопросом что для нас лучше: спорт или деньги. Конечно, спорт. Мы бы вернули их не задумываясь, – сказал генеральный секретарь РФС.

Генсек РФС Митрофанов: «УЕФА намекал, что не хочет нас терять. У нас добрые отношения»

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дураки поверят толстому школьнику

А умные сопоставят это с лишением Газпром арены финала ЛЧ. Потому что нет никаких других поводов выделять сейчас России такие деньги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ёсик
Нужно демонстративно направить всю сумму на поддержку СВО. Троллинг дело тонкое.
Это было бы отменно !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заяцволк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Marcus-light
Неплохая русофобия - дали 270 франков взноса, получили 8 млн евро
Угарная ситуация получается ) Жалкие "борцы с режимом" очень не любят, когда что-то складывается в пользу России, они всегда радовались, когда отстраняли, когда выгоняли из УЕФА, с ЧМ и т.п. А теперь, когда будут полезные для России решения, они будут кричать "Смотрите, русофобии нет, это всё пропаганда врала, на самом деле там все добрые, и любят нас" ))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ёсик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ catcher69
типичное рассуждение корупционера...куш распил на карман за крышу... налоги ? нет не слышал...такие близкие каждому крепкому хозяйственнику слова...
Это формула успеха.
Пиво за науку занесешь по случаю ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeny
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Налом в коробках из под ксерокса?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
catcher69
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ёсик
Для команды медиалиги, если кто болеет например за Дротс(есть там такая команда), это были бы деньги. А так, по большому счету, 8 лямов это куш для одного человека, двоим тут уже нечего делить . А если еще платить с этих копеек налоги....
типичное рассуждение корупционера...куш распил на карман за крышу... налоги ? нет не слышал...такие близкие каждому крепкому хозяйственнику слова...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
catcher69
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ damondiamond
Сейчас УЕФА влетит по полной
от тебя???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Marcus-light
От кого? Опять американцев?
Ну да, они и в российских подъездах ссут, и ФИФА отчитывают, а ещё они Землю создали в биолабораториях, так что спасибо им скажите, что живёте
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что то раньше молчали про эти деньги.Мутят питерские клерки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Продались питерские управители футболом врагам....Вы или крест снимите или порты оденьте....тьфу...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В киеве сейчас будет разрыв пердаков! А ХА ХА
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Честный контроль
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мы бы вернули их не задумываясь, – сказал генеральный секретарь РФС.
Чтооооооо???
Да где это видано, чтоб чиновник, без суда и следствия, САМ, ДОБРОВОЛЬНО, деньги возвращал.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ёсик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Marcus-light
Неплохая русофобия - дали 270 франков взноса, получили 8 млн евро
Для команды медиалиги, если кто болеет например за Дротс(есть там такая команда), это были бы деньги.
А так, по большому счету, 8 лямов это куш для одного человека, двоим тут уже нечего делить . А если еще платить с этих копеек налоги....
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ёсик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
Нужно демонстративно направить всю сумму на поддержку СВО. Троллинг дело тонкое.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Русофобы европейские. Дали жалкие 8 млн. всего
+29
-7
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arman FCSM
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
РФС и УЕФА. Оттепель
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
андрэ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Щас наши запоют что это знак того что УЕФА не хочет чтобы мы уходили в Азию
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ damondiamond
Сейчас УЕФА влетит по полной
От кого? Опять американцев?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сейчас УЕФА влетит по полной
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот это откат ! И в обход санкций 🧐
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Неплохая русофобия - дали 270 франков взноса, получили 8 млн евро
+45
-8
+37
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий