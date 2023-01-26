Хави о голе Дембеле «Сосьедаду»: «Он перевернул игру. Высококлассный игрок с огромным потенциалом»

высоко отозвался о вингере «Барселоны» .

Француз забил победный гол в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Сосьедадом» (1:0),

«Он сыграл здорово не только сегодня. Это футболист, сильно возмужавший с тех пор, как мы работаем вместе. Мы даем ему возможности, и я вижу перед собой высококлассного игрока.

При этом Дембеле – игрок с огромным потенциалом. Я очень верю в него. Крайние защитники всегда мучаются, когда им приходится против него обороняться. Он хороший парень. Он перевернул игру, и я очень рад за него», – сказал главный тренер «Барселоны».