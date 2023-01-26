Хави о голе Дембеле «Сосьедаду»: «Он перевернул игру. Высококлассный игрок с огромным потенциалом»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Усман Дембеле Футбол

Хави высоко отозвался о вингере «Барселоны» Усмане Дембеле.

Француз забил победный гол в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Сосьедадом» (1:0),

«Он сыграл здорово не только сегодня. Это футболист, сильно возмужавший с тех пор, как мы работаем вместе. Мы даем ему возможности, и я вижу перед собой высококлассного игрока.

При этом Дембеле – игрок с огромным потенциалом. Я очень верю в него. Крайние защитники всегда мучаются, когда им приходится против него обороняться. Он хороший парень. Он перевернул игру, и я очень рад за него», – сказал главный тренер «Барселоны».

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32 комментария

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Евгений Фатьянов
https://youtube.com/shorts/qREWF-mHgi4?feature=share
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Remix
Барселона перевоспитала Усмана!
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corazón blanco
Ответ Ruslan Shulz
необязательное удаление перевернуло игру
Сосьедад даже лучше стал играть в 10-м, чем в полных составах, парадокс. Больше стали создавать моментов у ворот Тёр Штегена.
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Falsegoalkeeper
Ответ Кино Музыка
Какой потенциал, у него середина карьеры. С учетом того что многие переписаны, вообще неизвестно, какого он возраста.
Он француз и родился во Франции, в таком случае вероятность, что он переписанный очень мала. Да и выглядит он на свои годы
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Falsegoalkeeper
Ответ KenyaKana
Да, спору нет. Талантлив, есть много качеств. Но ему через 3-4 месяца исполнится 26. При всем уважении к футболисту и клубу, до этого времени о вечнопотенциальным считается. Месси и Рон в этом возрасте уже были на высоте. Да и другие игроки тоже. Для его позиции всегда требуется высокая скорость. После тридцати и скорость снизиться и молодежь будет давление оказывать.
Никто не говорит что он Месси. Но его скорость, дриблинг приносят очень много пользы Барсе. При всех косяках Дембеле (он прибавил и в завершении и в принятии решений при Хави), он может обыграть 1-1 любого игрока и выдать передачу конфетку
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NartApsua
Ответ екибастосЪ
Не забываем, да, но тут уже не благодарность.
Согласен
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до лампочки
И где все которые до сих пор считают Дембеле провальным трансфером?
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KenyaKana
Да, спору нет. Талантлив, есть много качеств. Но ему через 3-4 месяца исполнится 26. При всем уважении к футболисту и клубу, до этого времени о вечнопотенциальным считается. Месси и Рон в этом возрасте уже были на высоте. Да и другие игроки тоже. Для его позиции всегда требуется высокая скорость. После тридцати и скорость снизиться и молодежь будет давление оказывать.
+1
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Falsegoalkeeper
Ответ Ruslan Shulz
необязательное удаление перевернуло игру
Сосьедад не знал что делать с Барсой и неоправданно фолил, что и привело к удалению. Помню на момент удаления у Сосьедада была в 5-6 раз больше фолов по статистике в трансляции
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Falsegoalkeeper
Ответ NartApsua
Не забываем, что он еще и для Ливерпуля выиграл долгожданную Лигу Чемпионов)
Да даже бы если бы он забил бы. Ливерпуль забил бы
5. По игре если бы не Месси и невезение, Ливерпуль еще на Камп должен был забивать. Ну ты ответном матче, виновата вся команда, упустившая преимущество в 4 мяча
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Muhammad Orhan
Ответ Spiker1606
Судьялона не может, судья поможет
Барса играла лучше и фол там 100%
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екибастосЪ
Ответ NartApsua
Не забываем, что он еще и для Ливерпуля выиграл долгожданную Лигу Чемпионов)
Не забываем, да, но тут уже не благодарность.
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NartApsua
Ответ екибастосЪ
До сих пор с благодарностью вспоминаю его неоценимый вклад в чемпионство сборной Аргентины!
Не забываем, что он еще и для Ливерпуля выиграл долгожданную Лигу Чемпионов)
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Валентин Шишкин
Ответ Ruslan Shulz
необязательное удаление перевернуло игру
В каком месте оно было необязательным??
Очевидная красная, это было сразу ясно, как судья обратился к вар
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demchuk79
Огромный талант в голове порядок будет будет еще номинантом на з м в будущем
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Егор Зуев
Ответ Spiker1606
Судьялона не может, судья поможет
Хватит плакать 🤣
+5
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Zorro
Дембеле просто расцвел!
+16
-2
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Юрий Музыка
Ответ екибастосЪ
До сих пор с благодарностью вспоминаю его неоценимый вклад в чемпионство сборной Аргентины!
Молодец,в сборной пусть даёт,а за барсу играет по полной.
+4
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Artem Loyter
Хорош Дембеле , прогресс на лицо , главное без травм
+17
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Кино Музыка
Какой потенциал, у него середина карьеры. С учетом того что многие переписаны, вообще неизвестно, какого он возраста.
+3
-11
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Рома Алиев
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Spiker1606
Ответ Тимофей Кушнир
Барса забила с пенки? Нет. Из оффсайда? Нет. С фолом? Нет. Удаление ничего не поменяло, Сосьедад сразу продемонстрировал отсутствие зубов.
Удаление ещё как повлияло. Судьялона не может, судья поможет.
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Spiker1606
Ответ Muhammad Orhan
Каким ещё судьям ты о чём вообще
Судьялона не может, судья поможет
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Black Bei
Диколютое везение тоже когда нибудь закончится !
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екибастосЪ
До сих пор с благодарностью вспоминаю его неоценимый вклад в чемпионство сборной Аргентины!
+98
-8
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