Левандовски, Дембеле, Араухо, де Йонг, Педри и Гави – в старте «Барселоны» на матч с «Реалом»

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«Барселона» представила заявку на финал Суперкубка Испании против «Реал Мадрид».

Главный тренер Хави выпустит в стартовом составе следующих футболистов:

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген;

Защитники: Алекс Бальде, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Рональд Араухо;

Полузащитники: Серджи Бускетс, Педри, Гави, Френки де Йонг, Усман Дембеле;

Нападающий: Роберт Левандовски.

Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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35 комментариев

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Oraz
Бальде? Мне кажется или лучше было бы Альбу на такой матч?
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Muhammad Juraev
Ответ Berekella 999
С таким составом Барселона должна уничтожить реал
Не будь как высокомерные фанаты Реала!
+4
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Ахмедияр Алланиян
Удачи ребята
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pq
опа без фланга
0
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Халид Бин Валид
Два звездных состава, ждём красивой игры!
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SCHENN
Прям отдельно выкатили состав как новость)
0
0
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Барса сила
Ответ Barcelona&Forever
4-5-1?🤨 Что-то новое
Вингеры считаются как полузащитники
0
0
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Барса сила
Вперёд, сине-гранатовые
+2
0
+2
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Игорь Климов
Барселона вперёд к победе, удачи!
+2
-3
-1
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Barcelona&Forever
Ответ GuruFutbola
Не догадался бы)
А то)))
+1
-1
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GuruFutbola
Ответ Barcelona&Forever
Если, что, это я егорчик)
Не догадался бы)
+2
-1
+1
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Barcelona&Forever
Ответ corazón blanco
Как его не выпускать, если опубликован стартовый состав Барселоны в котором он находится?
Пон
0
-1
-1
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corazón blanco
Ответ Barcelona&Forever
Самое главное не выпускать Бускетса
Как его не выпускать, если опубликован стартовый состав Барселоны в котором он находится?
+1
-1
0
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Александр Жорницкий
Ответ kelreybtch@gmail.com
Вперёд!!!
РАЗОРВАТЬ ДОЛЖНЫ - ДОЛЖОК ЕСТЬ!!!
+3
-2
+1
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Barcelona&Forever
Ответ GuruFutbola
https://ibb.co/MkbqC15 Ждем ;)
Если, что, это я егорчик)
+1
-2
-1
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Экселлент
Ответ Денис Козлов
Что за схема? 4-5-1?
442 перерастающая в 433
0
0
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Экселлент
Давайте ребята,порадуйте нас сегодня красивым футболом и победой!
+3
-1
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Barcelona&Forever
4-5-1?🤨
Что-то новое
0
0
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Денис Козлов
Что за схема? 4-5-1?
0
0
0
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Barcelona&Forever
Ответ GuruFutbola
https://ibb.co/MkbqC15 Ждем ;)
Батя и сын, как это мило🥺🤧
+3
-3
0
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Владимир Кудинов
Только Барса , только Победа
+2
0
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Рамазан Амиров
Ответ Senin0
ну... типА лучший опорник в команде... альтернатив нет
можно было педри сместить в центр, дембеля на лево, а рафинью на право
0
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GuruFutbola
https://ibb.co/MkbqC15
Ждем ;)
+3
-3
0
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Garik Avetyan
Viśca Barca🔵🔴
+2
-1
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Alexander Sragovich
Ответ Рамазан Амиров
почему бускетс?
Будут играть в 5 полузащитников с упором на левый фланг и с забросами на дембеле. Хотят создать численное преимущество в центре поля.
+1
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