Левандовски, Дембеле, Араухо, де Йонг, Педри и Гави – в старте «Барселоны» на матч с «Реалом»
«Барселона» представила заявку на финал Суперкубка Испании против «Реал Мадрид».
Главный тренер Хави выпустит в стартовом составе следующих футболистов:
Вратарь: Марк-Андре тер Стеген;
Защитники: Алекс Бальде, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Рональд Араухо;
Полузащитники: Серджи Бускетс, Педри, Гави, Френки де Йонг, Усман Дембеле;
Нападающий: Роберт Левандовски.
Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
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