Уциев о мечте: «Выиграть с «Ахматом» медали. За Кубок зацепиться в этом году»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Ризван Уциев Футбол

Капитан «Ахмата» Ризван Уциев рассказал о своих целях.

— Что изменилось при Ташуеве?

— Требования у всех тренеров одинаковые. Главное — надежность в обороне, результат. Сейчас в атаке начали более комбинационно играть, на это больший акцент.

— Чего хотите достичь с «Ахматом»? Какая мечта?

— Выиграть какие‑то медали. Надеемся в этом году за Кубок зацепиться. В чемпионате максимально подняться в таблице, — сказал Уциев.

После 17 туров грозненцы занимают в таблице Мир РПЛ 6-е место.

В 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) «Ахмат» сыграет с «Уфой».

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2 комментария

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Valentin Kompaneytsev
Мечта это хорошо. Желаю успехов в достижении цели.
+3
0
+3
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himagomedov@icloud.com
Как бы этот клуб не любили, Ризван капитан этого Ахмата, и всегда вел себя достойно на поле, желаю достичь, желаемых целей!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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