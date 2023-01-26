Уциев о мечте: «Выиграть с «Ахматом» медали. За Кубок зацепиться в этом году»

Капитан « » рассказал о своих целях.

— Что изменилось при Ташуеве?

— Требования у всех тренеров одинаковые. Главное — надежность в обороне, результат. Сейчас в атаке начали более комбинационно играть, на это больший акцент.

— Чего хотите достичь с «Ахматом»? Какая мечта?

— Выиграть какие‑то медали. Надеемся в этом году за зацепиться. В чемпионате максимально подняться в таблице, — сказал Уциев.

После 17 туров грозненцы занимают в таблице Мир 6-е место.

В 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) «Ахмат» сыграет с «Уфой».