Уциев о мечте: «Выиграть с «Ахматом» медали. За Кубок зацепиться в этом году»
Капитан «Ахмата» Ризван Уциев рассказал о своих целях.
— Что изменилось при Ташуеве?
— Требования у всех тренеров одинаковые. Главное — надежность в обороне, результат. Сейчас в атаке начали более комбинационно играть, на это больший акцент.
— Чего хотите достичь с «Ахматом»? Какая мечта?
— Выиграть какие‑то медали. Надеемся в этом году за Кубок зацепиться. В чемпионате максимально подняться в таблице, — сказал Уциев.
После 17 туров грозненцы занимают в таблице Мир РПЛ 6-е место.
В 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) «Ахмат» сыграет с «Уфой».
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