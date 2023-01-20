Хави о Фати после 5:0 с «Сеутой»: «Это снова был тот Ансу, которого мы хотим видеть. Необыкновенный игрок»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Д3 Испания Сеута Ансу Фати Футбол

Хави похвалил Ансу Фати после победы над «Сеутой» (5:0) в 1/8 финала Кубка Испании.

20-летний вингер забил через 10 минут после выхода на замену на 60-й минуте.

«Мы договорились, что он сыграет полчаса, потому что в воскресенье [на игру Ла Лиги с «Хетафе»] выйдет в старте.

Фати сыграл на очень хорошем уровне. Он снова показал нам того Ансу, которого мы хотим видеть. Это необыкновенный игрок», – сказал тренер «Барселоны».

В этом сезоне на счету Фати 6 голов и 3 результативные передачи в 26 играх за «Барселону» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lionel Andres Messi 10
Ответ Кукич
Ансу до травмы был Мбаппеподобным игроком. Резкий, быстрый, идущий смело в обводку
Они сильно различаются: у Мбаппе главные козыри скорость и физика, у Фати – голевое чутьё и реализация.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blaugrana_man
Ответ Rusik Magomedov
Что насчёт Бетиса?)
Да против кого угодно. Он боится и это понятно. А пока боится играть - прежним он не станет никогда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KendrickistheKing!
Ответ Константин Эсперов
Что с его коленом ,когда операция ?
Прошла же уже. Удалили мениск на левой ноге, теперь вот набирает форму. Из последнего, в январе Фати получил травму подколенного сухожилия, однако он отказался лечь под нож еще раз.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rusik Magomedov
Ответ blaugrana_man
О господи, это команда третьего дивизиона. Да, это именно тот Ансу, которого мы хотим видеть. Втордив - это его понятный и реальный уровень
Что насчёт Бетиса?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
Ответ AdequateMan
Ждем возвращения того самого Ансу, который был до травмы. Это был совсем другой игрок
Ансу до травмы был Мбаппеподобным игроком. Резкий, быстрый, идущий смело в обводку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blaugrana_man
О господи, это команда третьего дивизиона. Да, это именно тот Ансу, которого мы хотим видеть. Втордив - это его понятный и реальный уровень
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Sragovich
Прежним он был в прошлой игре. Сейчас хоть и забил неплохой гол, в движении опять была тяжесть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
breeze1989
Ответ mjordan
Когда он уже начнет показывать "того Ансу" каждую игру хотя бы минут по 60?
Когда его хотя бы по 60 минут на поле будут выпускать. По соотношению результативных действий к проведенному на поле времени он сравним с Левандовски.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор_Зуев
Надеюсь, он окончательно восстановится от травмы и снова будет разрывать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mjordan
Когда он уже начнет показывать "того Ансу" каждую игру хотя бы минут по 60?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
С Ансу Фати можно связывать серьёзные надежды.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AdequateMan
Ждем возвращения того самого Ансу, который был до травмы. Это был совсем другой игрок
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Эсперов
Что с его коленом ,когда операция ?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий