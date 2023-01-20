Хави о Фати после 5:0 с «Сеутой»: «Это снова был тот Ансу, которого мы хотим видеть. Необыкновенный игрок»
Хави похвалил Ансу Фати после победы над «Сеутой» (5:0) в 1/8 финала Кубка Испании.
20-летний вингер забил через 10 минут после выхода на замену на 60-й минуте.
«Мы договорились, что он сыграет полчаса, потому что в воскресенье [на игру Ла Лиги с «Хетафе»] выйдет в старте.
Фати сыграл на очень хорошем уровне. Он снова показал нам того Ансу, которого мы хотим видеть. Это необыкновенный игрок», – сказал тренер «Барселоны».
В этом сезоне на счету Фати 6 голов и 3 результативные передачи в 26 играх за «Барселону» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
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