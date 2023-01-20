Хави о 5:0 с «Сеутой»: «Я ошибся, заявив, что «Барселоне» повезло с жеребьевкой»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Д3 Испания Мемфис Депай Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Сеутой» (5:0) в Кубке Испании.

«У нас недавно был положительный опыт, и здорово, что мы не стали снижать планку. В первом тайме были проблемы, но во втором мы их решили и сыграли хорошо. У нас была очень высокая мотивация, мы отнеслись к делу серьезно и профессионально. Мы рады и показали, что у нас отличный состав.

Это не второстепенные футболисты. Мы команда, и это очень важно. Эти игроки участвовали в очень важных матчах и сыграют важную роль в дальнейшем.

Если мы никого не подпишем, трагедией это не будет. Но было бы гораздо лучше, если бы мы усилились. Мемфис лично попросил меня отпустить его.

Мы прибавляем во многих аспектах. Две или три недели назад мы были не в такой форме, теперь же мы окрепли. И победа в Суперкубке Испании должна позволить нам поверить, что мы можем бороться с кем угодно. Она пошла нам на пользу.

Поездка к «Сеуте» оказалась неприятной, я удивлен, что у нее такие результаты, учитывая уровень игры, который она показала. Мне ее игра понравилась. Я удивлен, что у команды так мало очков, желаю ей успехов. Я был неправ, когда заявил, что нам повезло с жеребьевкой», – сказал Хави.

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19 комментариев

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Goofts
Хави о 5:0 с «Сеутой»: «Я ошибся, заявив, что «Барселоне» повезло с жеребьевкой»
Хави: "исправлю ошибку - Невероятно повезло
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Егор_Зуев
Хотя бы извинился, молодец 👏
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Егор_Зуев
Ответ SCHOKKKK
Позорный пучеглазый лицемер 😂
Зачем ты описываешь себя?)
+3
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+3
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muzaffer
гнилой был игроком, еще гнилее стал тренером!
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Dmitriy Semenchenko
Ответ Igor Shalamov
Лицемер
Всё в твоих руках. Ты ещё сможешь исправиться, если захочешь
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Hugo Sanchez
Понятно, что хотел выправить ситуацию с тем высказыванием. Но после такого счета звучит как глум)
+5
-1
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XavIniesta2008-2015
Хави неправильно выразился тогда,но выступление тренера Сеуты на прессухе-это лучшее, что показала его команда в этом противостоянии
+1
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Assandro Journey
Хави: "Мы доминировали".
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-1
-1
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Ramin Mamedov
В первую очередь Хави говорил что не прав из-за того, что это не очень правильно и красиво так говорить по отношению к сопернику
+9
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alberto-m
5-0 это повезло???????????
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+3
0
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WelcomeBackPURE
Очень слабый тренер
+2
-4
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ALMANAC
Суету не навела Сеута
+2
0
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SCHOKKKK
Позорный пучеглазый лицемер 😂
+3
-7
-4
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Н.Ф.
На зубах вырвали победу.
+18
-1
+17
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Bekhruz B.B
Да, но счёт говорит что ты опять за своё
+2
0
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david lamer
Ответ Igor Shalamov
Лицемер
Извинился - лицемер, не извинился - козёл, в любом случае вам не угодишь
+56
-4
+52
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Artem15
Правильно, вам ОЧЕНЬ повезло
+4
-4
0
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GuruFutbola
Хороший тролинг пижона на тренере сеуты от маэстро)
+3
-3
0
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Igor Shalamov
Лицемер
+7
-15
-8
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