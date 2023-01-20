Хави о 5:0 с «Сеутой»: «Я ошибся, заявив, что «Барселоне» повезло с жеребьевкой»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча с «Сеутой» (5:0) в Кубке Испании.

«У нас недавно был положительный опыт, и здорово, что мы не стали снижать планку. В первом тайме были проблемы, но во втором мы их решили и сыграли хорошо. У нас была очень высокая мотивация, мы отнеслись к делу серьезно и профессионально. Мы рады и показали, что у нас отличный состав.

Это не второстепенные футболисты. Мы команда, и это очень важно. Эти игроки участвовали в очень важных матчах и сыграют важную роль в дальнейшем.

Если мы никого не подпишем, трагедией это не будет. Но было бы гораздо лучше, если бы мы усилились. Мемфис лично попросил меня отпустить его.

Мы прибавляем во многих аспектах. Две или три недели назад мы были не в такой форме, теперь же мы окрепли. И победа в Суперкубке Испании должна позволить нам поверить, что мы можем бороться с кем угодно. Она пошла нам на пользу.

Поездка к «Сеуте» оказалась неприятной, я удивлен, что у нее такие результаты, учитывая уровень игры, который она показала. Мне ее игра понравилась. Я удивлен, что у команды так мало очков, желаю ей успехов. Я был неправ, когда заявил, что нам повезло с жеребьевкой», – сказал Хави.