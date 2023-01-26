«Барселона» выиграла 7 матчей подряд и 11 из последних 12. После 0:3 от «Баварии» поражений нет
«Барселона» продлила серию без поражений до 12 матчей.
Команда Хави обыграла «Сосьедад» (1:0) в четвертьфинале Кубка Испании.
В последний раз каталонцы проигрывали 26 октября – «Баварии» (0:3). С тех пор у них 11 побед за 12 матчей, единственная ничья – с «Эспаньолом» (1:1) 31 декабря.
На данный момент серия побед «блауграны» насчитывает 7 игр. Далее она встретится с «Жироной» в Ла Лиге – это произойдет 28 января.
По-моему подстилка тут как раз полосатый кабинет)
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