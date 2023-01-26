«Барселона» выиграла 7 матчей подряд и 11 из последних 12. После 0:3 от «Баварии» поражений нет

Теги Барселона Реал Сосьедад Хави Ла Лига Кубок Испании Футбол

«Барселона» продлила серию без поражений до 12 матчей.

Команда Хави обыграла «Сосьедад» (1:0) в четвертьфинале Кубка Испании.

В последний раз каталонцы проигрывали 26 октября – «Баварии» (0:3). С тех пор у них 11 побед за 12 матчей, единственная ничья – с «Эспаньолом» (1:1) 31 декабря.

На данный момент серия побед «блауграны» насчитывает 7 игр. Далее она встретится с «Жироной» в Ла Лиге – это произойдет 28 января.

47 комментариев

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DJLCD
Ответ Falsegoalkeeper
Зависит от соперника. Если соперник играет с насыщенным центром и в 5 защитников, то лучше играть с четверкой полузащитников (ложный вингер). Это позволяет команде атаковать через центр, а не сбиваться на навесы. В начале сезона Барса играла с двумя вингерами против таких команд (Майорка, Интер) и испытывала проблемы. Поэтому Барсе приоритетнее купить опорника в пару к Де Йонгу, то есть на позицию Бускетса.
Бускетс не заменим пока вообще! Хави придется туго. Де Йонг не справится с этой ролью.
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DJLCD
Ответ Falsegoalkeeper
Зависит от соперника. Если соперник играет с насыщенным центром и в 5 защитников, то лучше играть с четверкой полузащитников (ложный вингер). Это позволяет команде атаковать через центр, а не сбиваться на навесы. В начале сезона Барса играла с двумя вингерами против таких команд (Майорка, Интер) и испытывала проблемы. Поэтому Барсе приоритетнее купить опорника в пару к Де Йонгу, то есть на позицию Бускетса.
Ну сегодня Барса атаковала и через центр и через навесы (в конце), а как забили победный? У Барсы острая нехватка левого фланга атаки. Бальде не то.
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Falsegoalkeeper
Ответ DJLCD
Продать Рафинью и Торреса, купить Хвичу - вот это было бы круто! Трио Хвича - Лёва - Дембеле...
Зависит от соперника. Если соперник играет с насыщенным центром и в 5 защитников, то лучше играть с четверкой полузащитников (ложный вингер). Это позволяет команде атаковать через центр, а не сбиваться на навесы. В начале сезона Барса играла с двумя вингерами против таких команд (Майорка, Интер) и испытывала проблемы. Поэтому Барсе приоритетнее купить опорника в пару к Де Йонгу, то есть на позицию Бускетса.
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DJLCD
Продать Рафинью и Торреса, купить Хвичу - вот это было бы круто! Трио Хвича - Лёва - Дембеле...
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Yoursistersboyfriend
Ответ Анвар Масимов
Реал же главная подстилка Барсы. Столько раз их громили и вытирали об них ноги
Ахахаха, 2 из 9 последних матчей взяли и в себя поверили))) Забыли видимо уже по 5 поражений подряд
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белошип
Ответ Анвар Масимов
Реал же главная подстилка Барсы. Столько раз их громили и вытирали об них ноги
101-97
По-моему подстилка тут как раз полосатый кабинет)
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AminO2
Ответ Анвар Масимов
Реал же главная подстилка Барсы. Столько раз их громили и вытирали об них ноги
Вот, в отличие от "Мадрида", у "Сосьедада", не так давно еще, была рекордная серия дома против топовой "Барсы". Они лет десять им не проигрывали на "Аноэте". Никому больше в Испании подобного не удавалось даже и близко.
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Max Payne
Ответ Raul14
Летом выиграют очередной кубок памперса))
>>>Raul14

14 это твой возраст?
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a2wai
Да это просто еврокубки не начались.
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Alexander Sragovich
И вот этого Зубименди они хотят купить?! Да его на поле не видно
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Raul14
Ответ Pelerin
1 пока... очередной ))
Летом выиграют очередной кубок памперса))
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нелюбитель футбола
Хорошая серия..
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Pelerin
Ответ rigobersong
Ждем очередной титул Хави!:)
1 пока... очередной ))
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Анвар Масимов
Ответ gPk
Ну Барселона вообще соперников не умеет додавливать.Забивают постоянно первыми ,если после первого гола сразу же не забивают второй ,то начинаются проблемы.В этом матче ,c Хетафе,Эспаньолом,с Сельтой,Мальоркой это было прям отчетливо видно
Ну Реала же добили по классике
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Анвар Масимов
Ответ Yoursistersboyfriend
Какие же Сосьедад нереальные позорники, это что-то. Просто вдуматься, слили каталонцам 14 из 15 очных матчей крайних. Это главная подстилка гранатовых в истории по моему
Реал же главная подстилка Барсы. Столько раз их громили и вытирали об них ноги
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DonBrazzo
хОТЬ ТАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ бАВАРИИ
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Arkadios Avgitidis
Ответ VictorVallecano
Это с Кубком Гампера или без?
С ним,-4)
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VictorVallecano
Ответ Barca, Liverpool_forever
Суперкубок взят. Впереди еще 3 трофея! Верим!
Это с Кубком Гампера или без?
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AdequateMan
Ответ Егор Зуев
А зачем тратить силы на ещё два гола, выигрывая, если через три дня ты уже должен сыграть с Жироной
Не думаю что дело в этом, эта болезнь у нас давно уже, ну не умеем мы сушит игру, наш стиль это добивать и сломать психологически
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Falsegoalkeeper
Ответ gPk
Ну Барселона вообще соперников не умеет додавливать.Забивают постоянно первыми ,если после первого гола сразу же не забивают второй ,то начинаются проблемы.В этом матче ,c Хетафе,Эспаньолом,с Сельтой,Мальоркой это было прям отчетливо видно
Научаться. В прошлом сезоне еще проседали в концовке. В этом уже лучше контролируют концовки. Если не забивают, то стараются прижимать. Хетафе как пример, ничего толком не создал в конце и сидел на своей половине
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fcb812
Всех кулес с победой очень насыщенный матч получился 🔥❤️💙
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pq
больший развод - рафинья или антони?
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инок
Барселону с победой! Так продолжать и дальше
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Егор Зуев
Ответ AdequateMan
Во втором тайме опять бросили играть, первый тайм был намного лучше хоть и не забили.
А зачем тратить силы на ещё два гола, выигрывая, если через три дня ты уже должен сыграть с Жироной
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AdequateMan
Дембеле просто разрывал оба фланга!
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