Тьерри Анри: «Если тен Хаг все сделает правильно, «МЮ» будет играть привлекательнее, чем при Фергюсоне. Дайте Эрику год и поддержите трансферами»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Тьерри Анри премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг Футбол

Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри описал будущее «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

«Канониры» обыграли манкунианцев со счетом 3:2 в 21-м туре АПЛ.

«Мы видели команду, которую строят три года, и команду, которую строят полгода. Команду, которая отдыхала неделю, и команду, которая получила два дня отдыха. При этом вторая команда, «Манчестер Юнайтед», билась до последнего, что меня удивило. Я думал, что «Арсенал» будет иметь подавляющее преимущество с начала матча, а «МЮ» будет отсиживаться в обороне, но я ошибался.

«МЮ» даже лучше контролировал мяч в первом тайме. Дайте тен Хагу еще год и поддержите его трансферами, и он сделает из «МЮ» силу, с которой надо считаться.

При всем уважении к Алексу Фергюсону, если тен Хаг все сделает правильно, его «МЮ» будет играть в более привлекательный футбол, чем «МЮ» Фергюсона», – сказал Анри в эфире CBS Sports.

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40 комментариев

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Александра Александрова
Ответ Тимур Кабиров
При чем тут возраст? Я на орфографию кривую к чёрту указал Очевидно, я не дорос до того, чтобы смотреть, как 25 мужиков бегают по траве мяч пинают Для этого необходимы неверноятные умственные способности и житейский опыт, не иначе Самой не смешно, бабуля?
Я всех одноклеточных отправляю в чёрный список
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Тимур Кабиров
Ответ Александра Александрова
Вам бы мультики смотреть ! До футбола вы еще не доросли , а я футбол уже смотрю лет так 30, вы наверное еще под стол пешком ходили тогда ,если вообще родились !
При чем тут возраст?
Я на орфографию кривую к чёрту указал
Очевидно, я не дорос до того, чтобы смотреть, как 25 мужиков бегают по траве мяч пинают
Для этого необходимы неверноятные умственные способности и житейский опыт, не иначе

Самой не смешно, бабуля?
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Александра Александрова
Ответ Тимур Кабиров
Саша, вам бы подучить слегка орфографию, а не футбол смотреть c:
Вам бы мультики смотреть ! До футбола вы еще не доросли , а я футбол уже смотрю лет так 30, вы наверное еще под стол пешком ходили тогда ,если вообще родились !
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Тимур Кабиров
Ответ Александра Александрова
Барселона Гвардиолы лучшая команда, которую я видел в своей тренерской карьере Саф !! Мю 2007 -2008 это тот Мю ,что в 2008 отскочил от уже потухшей Барселоны Райкаарда ? Был лучшим ?) выигранный матч Мю 7 ударов 2 в ствоор Барселона 14 ударов 3 в створ это в гостях так Барселона на олд трафорд играла , шальной гол Скоулза спас Мю и ещё судейка в пером матче, который поставил пенальти в ворота Барселоны , но в ворота Мю такой же чистый пенальти за снос Иньесты в штрафной не поставил , не смешите меня Барса Гвардиолы снесла бы тот Мю, как карточный домик , что она и сделала потом два раза , оба раза был просто декласс !
Саша, вам бы подучить слегка орфографию, а не футбол смотреть c:
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Александра Александрова
Ответ MU RD2
Ну так пиковая Барса Пепа играла не против пикового МЮ САФа...
А когда Мю был пиковым?? 2008 года ? Тот что ли который еле отскочил от уже потухшей , дохлой Барселоны Райкарда это типа пиковый Мю был ?))
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Александра Александрова
Ответ ManUtd8082
Ну и сравнения. Против Барселоны Пепа играл один из самых слабых состав МЮ при Ферги. МЮ 2007-2008 годов был куда сильнее.
Барселона Гвардиолы лучшая команда, которую я видел в своей тренерской карьере Саф !! Мю 2007 -2008 это тот Мю ,что в 2008 отскочил от уже потухшей Барселоны Райкаарда ? Был лучшим ?) выигранный матч Мю 7 ударов 2 в ствоор Барселона 14 ударов 3 в створ это в гостях так Барселона на олд трафорд играла , шальной гол Скоулза спас Мю и ещё судейка в пером матче, который поставил пенальти в ворота Барселоны , но в ворота Мю такой же чистый пенальти за снос Иньесты в штрафной не поставил , не смешите меня Барса Гвардиолы снесла бы тот Мю, как карточный домик , что она и сделала потом два раза , оба раза был просто декласс !
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-3
-3
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ManUtd8082
Ответ Александра Александрова
Как будто при Сафе был какой то красивый супертфутбол , при нем выигрывали , вот главное что у него было ! Пиковая Барселона Гвардиолы смотрелась на фоне Мю Сафа , как Феррари и Форд фокус ) а Эрик Тен Хаг хочет поставить более сложный тотальный футбол , но материала ему не хватает конечно , есть ощущение что у этого тренера большое будущее , только дайте ему тех футболистов , которых он хочет !
Ну и сравнения. Против Барселоны Пепа играл один из самых слабых состав МЮ при Ферги. МЮ 2007-2008 годов был куда сильнее.
+2
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BeastI666I
Эрик , верим!
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Диер Ташкент
Ответ Eden Hazard
Без больших вложений? Фердинанд, Нистелрой, Верон были в топ3 трансферов в истории АПЛ. Фердинанд ваще жесть был по тем временам. Тратили они сколько хотели до Глэйзеров. Что не умаляет того что как тренер САФ безусловно Великий.
МЮ много тратит начал после нулевых
По 90-00-х МЮ 5-мы или 6-мы были по суммарным тратам
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Michael Irvine
Во главе МЮ стоят Смородская и Федун. Никагого развития и побед не светит!
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yurchik07
Мю-это мыльный пузырь.Его надувают,он лопается,потом надувают следующий и так бесконечно.
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yurchik07
Сколько их таких было,им давали два-три года,а воз и ныне там.
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андрей калуцких
Ответ MU RD2
Ну так пиковая Барса Пепа играла не против пикового МЮ САФа...
Откуда глорше, которая в футболе, как Моргенштерн в атомной физике, знать, что МЮ был на спаде, а Барса на пике?
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-6
-6
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jzx
Ответ Александра Александрова
Как будто при Сафе был какой то красивый супертфутбол , при нем выигрывали , вот главное что у него было ! Пиковая Барселона Гвардиолы смотрелась на фоне Мю Сафа , как Феррари и Форд фокус ) а Эрик Тен Хаг хочет поставить более сложный тотальный футбол , но материала ему не хватает конечно , есть ощущение что у этого тренера большое будущее , только дайте ему тех футболистов , которых он хочет !
Красивый не красивый, но он был атакующий, вперед неслись как скакуны, не говоря о том как прижимали в концовках, такой фишки не было даже у пиковой Барсы
+8
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+8
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Danubio
Ответ coldplay777
Эти слова Анри - фейк. Глупый спортс...
Последний абзац

https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/manchester-united-ten-hag-ferguson-26050411
+1
-1
0
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Александра Александрова
Как будто при Сафе был какой то красивый супертфутбол , при нем выигрывали , вот главное что у него было ! Пиковая Барселона Гвардиолы смотрелась на фоне Мю Сафа , как Феррари и Форд фокус ) а Эрик Тен Хаг хочет поставить более сложный тотальный футбол , но материала ему не хватает конечно , есть ощущение что у этого тренера большое будущее , только дайте ему тех футболистов , которых он хочет !
Я фанат МЮ. И давно слежу за командой, с 96 года. При САФе был характер и игра до последней минуты матча, даже если этот матч уже был проигран по факту. У многих склероз похоже, почему-то думают, что МЮ играл красиво)) красивые матчи у МЮ были только на Олд Траффорд. И то, это в основном было в первом тайме, когда МЮ пытался подавить соперника. Красиво, именно с желанием обострять и создавать моменты, на моем веку играл только Арсенал Венгера. То была команда, которая играла очень красиво именно по той философии и тактике, что прививал ей тренер. Тот же Гвардиола при всей своей гениальности хочет контролировать мяч ради самого контроля. Поэтому истинные ценители футбола пусть лучше посмотрят матчи Арсенала и насладятся настоящим искусством атакующего футбола. Аякс Тен Хага, кстати, тоже был очень причтен глазу, пока его не раскупили.
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MU RD2
Ответ Александра Александрова
Как будто при Сафе был какой то красивый супертфутбол , при нем выигрывали , вот главное что у него было ! Пиковая Барселона Гвардиолы смотрелась на фоне Мю Сафа , как Феррари и Форд фокус ) а Эрик Тен Хаг хочет поставить более сложный тотальный футбол , но материала ему не хватает конечно , есть ощущение что у этого тренера большое будущее , только дайте ему тех футболистов , которых он хочет !
Ну так пиковая Барса Пепа играла не против пикового МЮ САФа...
+17
-1
+16
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mqh9pzrxgf
Ответ Александра Александрова
Как будто при Сафе был какой то красивый супертфутбол , при нем выигрывали , вот главное что у него было ! Пиковая Барселона Гвардиолы смотрелась на фоне Мю Сафа , как Феррари и Форд фокус ) а Эрик Тен Хаг хочет поставить более сложный тотальный футбол , но материала ему не хватает конечно , есть ощущение что у этого тренера большое будущее , только дайте ему тех футболистов , которых он хочет !
Еще лямов 500)
+1
-4
-3
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Goofts
Тьерри, скоро будем знать сделал ли Лапорта правильно назначив Хави вместо ЭТХ.
Барса МЮ не за горами
0
0
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Ман Сити
Комментарий скрыт
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-9
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Konstantin Meerov
при ферги МЮ не играл очень привлекательно. арсенал всегда играл эффектнее, но МЮ был эффективнее
0
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Я Гражданин Мира
До Фергюссона ему очень далеко
Анри носить чушь какой-то.
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-2
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Мохнатый55
Ответ Eden Hazard
Без больших вложений? Фердинанд, Нистелрой, Верон были в топ3 трансферов в истории АПЛ. Фердинанд ваще жесть был по тем временам. Тратили они сколько хотели до Глэйзеров. Что не умаляет того что как тренер САФ безусловно Великий.
19-летний Руни обошёлся в 37 миллионов. Да и за 18-летнего португальца заплатили немалую сумму по тем временам.
0
0
0
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ta-tosha
Да, Эрика нужно поддерживать - купить ему ещё пару тройку Антони по 100
+1
-3
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MU RD2
Ответ Eden Hazard
Без больших вложений? Фердинанд, Нистелрой, Верон были в топ3 трансферов в истории АПЛ. Фердинанд ваще жесть был по тем временам. Тратили они сколько хотели до Глэйзеров. Что не умаляет того что как тренер САФ безусловно Великий.
Наверное под большими вложениями имели ввиду, что не покупали 1.5 состава за 2 ТО)))) насколько помню, он начинал делать громкие покупки, после того как костяк начинал закладываться...
+2
0
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