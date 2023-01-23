Тьерри Анри: «Если тен Хаг все сделает правильно, «МЮ» будет играть привлекательнее, чем при Фергюсоне. Дайте Эрику год и поддержите трансферами»
Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри описал будущее «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.
«Канониры» обыграли манкунианцев со счетом 3:2 в 21-м туре АПЛ.
«Мы видели команду, которую строят три года, и команду, которую строят полгода. Команду, которая отдыхала неделю, и команду, которая получила два дня отдыха. При этом вторая команда, «Манчестер Юнайтед», билась до последнего, что меня удивило. Я думал, что «Арсенал» будет иметь подавляющее преимущество с начала матча, а «МЮ» будет отсиживаться в обороне, но я ошибался.
«МЮ» даже лучше контролировал мяч в первом тайме. Дайте тен Хагу еще год и поддержите его трансферами, и он сделает из «МЮ» силу, с которой надо считаться.
При всем уважении к Алексу Фергюсону, если тен Хаг все сделает правильно, его «МЮ» будет играть в более привлекательный футбол, чем «МЮ» Фергюсона», – сказал Анри в эфире CBS Sports.
Я на орфографию кривую к чёрту указал
Очевидно, я не дорос до того, чтобы смотреть, как 25 мужиков бегают по траве мяч пинают
Для этого необходимы неверноятные умственные способности и житейский опыт, не иначе
Самой не смешно, бабуля?
По 90-00-х МЮ 5-мы или 6-мы были по суммарным тратам
https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/manchester-united-ten-hag-ferguson-26050411
Барса МЮ не за горами
Анри носить чушь какой-то.