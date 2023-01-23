Тьерри Анри: «Если тен Хаг все сделает правильно, «МЮ» будет играть привлекательнее, чем при Фергюсоне. Дайте Эрику год и поддержите трансферами»

Экс-форвард « » описал будущее «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

«Канониры» обыграли манкунианцев со счетом 3:2 в 21-м туре .

«Мы видели команду, которую строят три года, и команду, которую строят полгода. Команду, которая отдыхала неделю, и команду, которая получила два дня отдыха. При этом вторая команда, « », билась до последнего, что меня удивило. Я думал, что «Арсенал» будет иметь подавляющее преимущество с начала матча, а «МЮ» будет отсиживаться в обороне, но я ошибался.

«МЮ» даже лучше контролировал мяч в первом тайме. Дайте тен Хагу еще год и поддержите его трансферами, и он сделает из «МЮ» силу, с которой надо считаться.

При всем уважении к Алексу Фергюсону, если тен Хаг все сделает правильно, его «МЮ» будет играть в более привлекательный футбол, чем «МЮ» Фергюсона», – сказал Анри в эфире CBS Sports.