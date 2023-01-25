Аршавин считает высокими шансы «Арсенала» на титул: «Они во всем лучше конкурентов. «Ман Сити» периодически оступается»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Англия Арсенал Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин высказался о лидерстве «Арсенала» в АПЛ.

— Как оцените шансы «Арсенала» на чемпионство с учетом того, что отрыв от конкурентов 5 очков плюс матч в запасе, но чемпионат только перевалил за экватор?

— Шансы очень высокие, потому что они хорошо играют, а «Манчестер Сити» периодически оступается.

— «Арсенал» практически не теряет очки с аутсайдерами и середняками.

— «Арсенал» вообще хорош. Они пока просто во всем лучше конкурентов, в том числе «Ман Сити». У лондонцев поставлена игра, здорово выглядят их лучшие игроки — Парти, Сака, Мартинелли помогает, тоже забивает. Хорошо выглядят лидеры.

— Будет ли интрига держаться до последнего?

— «Манчестер Сити» вряд ли сдастся, но в этом году, в любом случае, в плане интриги и противостояния команд, претендующих на титул, все будет сложнее, – сказал экс-игрок «Арсенала», а ныне заместитель гендиректора «Зенита».

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10 комментариев

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Billy_Shears
Ответ Rhett Butler
Очень многое будет зависеть от личных встреч и от здоровья лидеров Арсенала. Потеря условного Парти, Сака, Эдогора для команды может стать невосполнимой, слишком разные скамейки у команд...
Можно сказать, что потеря КДБ и Сильвы будет невосполнимой для Сити.. Троссард, Смит-Роу и Виейра - не самая плохая скамейка
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Wekil Halylow
Ответ Rhett Butler
Очень многое будет зависеть от личных встреч и от здоровья лидеров Арсенала. Потеря условного Парти, Сака, Эдогора для команды может стать невосполнимой, слишком разные скамейки у команд...
Парти да но скоро вернётся Жезус и он может заменит и Мартинелли и Саку
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Вячеслав Новиков
Мы надеемся, но чемпионат очень длинный и к сожалению скамейка у Арсенала очень уступает Сити, Парти, Сака и Эдегор вообще не заменимые
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Billy_Shears
Ответ Бухгалтер2021
если будут такие судьи как на матче с мушками то апл заберут
Надеюсь, такого судейства как на олд трафорд не будет, и все будет по честному
+12
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+12
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В Питере Пять
Ответ Hella black
Верим что этот год наш 💪🏼 Арсенал Let’s Go Кстати чудо покер Аршавина на Энфилде,возвёл Андрюху в ранг Легенды Арсенала 😅 Действительно Never Walk Alone
Просто факт: если на Ютуб канале Арсенала отсортировать видео по популярности, то первое будет называться ARSHAVIIIIIIIN. И это не про покер даже, а обзор матча с Барселоной, когда Шава забил победный.
+9
0
+9
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Denis Spiridenock
Ответ Бухгалтер2021
если будут такие судьи как на матче с мушками то апл заберут
О, ничего себе, а что уже в матче с мю судьи судили в пользу Арсенала?
+22
-2
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Бухгалтер2021
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PIT-BUL
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-9
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Hella black
Верим что этот год наш 💪🏼 Арсенал Let’s Go
Кстати чудо покер Аршавина на Энфилде,возвёл Андрюху в ранг Легенды Арсенала 😅
Действительно Never Walk Alone
+11
-3
+8
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Rhett Butler
Очень многое будет зависеть от личных встреч и от здоровья лидеров Арсенала. Потеря условного Парти, Сака, Эдогора для команды может стать невосполнимой, слишком разные скамейки у команд...
+8
0
+8
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