Аршавин считает высокими шансы «Арсенала» на титул: «Они во всем лучше конкурентов. «Ман Сити» периодически оступается»

высказался о лидерстве «Арсенала» в .

— Как оцените шансы « » на чемпионство с учетом того, что отрыв от конкурентов 5 очков плюс матч в запасе, но чемпионат только перевалил за экватор?

— Шансы очень высокие, потому что они хорошо играют, а «Манчестер Сити» периодически оступается.

— «Арсенал» практически не теряет очки с аутсайдерами и середняками.

— «Арсенал» вообще хорош. Они пока просто во всем лучше конкурентов, в том числе «Ман Сити». У лондонцев поставлена игра, здорово выглядят их лучшие игроки — Парти, Сака, Мартинелли помогает, тоже забивает. Хорошо выглядят лидеры.

— Будет ли интрига держаться до последнего?

— «Манчестер Сити» вряд ли сдастся, но в этом году, в любом случае, в плане интриги и противостояния команд, претендующих на титул, все будет сложнее, – сказал экс-игрок «Арсенала», а ныне заместитель гендиректора «Зенита».