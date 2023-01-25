ФИФА представила мяч для женского ЧМ-2023. Его оформляли художница из числа аборигенов Австралии и художница-маори
ФИФА официально представила мяч для женского чемпионата мира.
Мяч OCEAUNZ, созданный брендом adidas, оснащен новейшей технологией Connected Ball, помогающей полуавтоматической системе определения офсайда и предоставляющей судьям-видеоассистентам мгновенную информацию, что позволяет оптимизировать процесс принятия решений.
Дизайн мяча вдохновлен пейзажами принимающих стран турнира – Австралии и Новой Зеландии. В разработке дизайна принимали участие представительница коренных народов Австралии Черни Саттон и художница-маори Фиона Коллис.
Женский чемпионат мира по футболу пройдет с 20 июля по 20 августа 2023 года.
Фото: fifa.com
- Хотели лучше, а получилось как всегда, а-ля с 50 оттенков цвета Аргентины.
Наверное Месси их вдохновил.