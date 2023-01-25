ФИФА представила мяч для женского ЧМ-2023. Его оформляли художница из числа аборигенов Австралии и художница-маори

Теги женский футбол ФИФА adidas чемпионат мира среди девушек Футбол

ФИФА официально представила мяч для женского чемпионата мира.

Мяч OCEAUNZ, созданный брендом adidas, оснащен новейшей технологией Connected Ball, помогающей полуавтоматической системе определения офсайда и предоставляющей судьям-видеоассистентам мгновенную информацию, что позволяет оптимизировать процесс принятия решений.

Дизайн мяча вдохновлен пейзажами принимающих стран турнира – Австралии и Новой Зеландии. В разработке дизайна принимали участие представительница коренных народов Австралии Черни Саттон и художница-маори Фиона Коллис.

Женский чемпионат мира по футболу пройдет с 20 июля по 20 августа 2023 года.

Фото: fifa.com

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15 комментариев

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Геворг-Цветной Ара-Первый
Ответ Hilperico
Название читается как OCEANUZ. Они шутят?)
пацанам стрёмно, а для баб ништяк!
0
0
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Shadow1882
Ответ Peter Parker
Да, всего-то 65-40 тысяч лет назад.
Да вот практически вчера было, да
0
0
0
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BVB09
Ответ простокрокодил
Да, шар очень красивая форма... (я не видел некрасивых мячей, если что, по крайней мере такого уровня)
Душно
+2
0
+2
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zlatan24
Посмотрели пиратку нового Аватара, и отрисовали мячик
+1
0
+1
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простокрокодил
Ответ Владислав Харламов
Красивый мячик
Да, шар очень красивая форма... (я не видел некрасивых мячей, если что, по крайней мере такого уровня)
+1
-1
0
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Peter Parker
Ответ Shadow1882
Но австралийские аборигены это же буквально переселенцы из Юго-Восточной Азии
Да, всего-то 65-40 тысяч лет назад.
+4
0
+4
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OSHO - ऊर्जा
Дизайн мяча вдохновлен пейзажами принимающих стран турнира – Австралии и Новой Зеландии. В разработке дизайна принимали участие представительница коренных народов Австралии Черни Саттон и художница-маори Фиона Коллис.

- Хотели лучше, а получилось как всегда, а-ля с 50 оттенков цвета Аргентины.

Наверное Месси их вдохновил.
+2
-1
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Shadow1882
Но австралийские аборигены это же буквально переселенцы из Юго-Восточной Азии
0
0
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Hilperico
Название читается как OCEANUZ. Они шутят?)
+8
0
+8
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Spaten
Нормуль теткам погонять)
+1
0
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Sevuska
Как напоминание колониальной политики наглосаксов , и фифа их проводник 😎
+2
-2
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Mr Hgaar
Аргентинский)
0
-3
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Джон Джонон
Прикольный..⚽️👍🏼
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-2
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TheCreator
Стиль 2000 годов, такое себе, может разве что для ностальгии, но зачем тогда художник?
+1
-8
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Владислав Харламов
Красивый мячик
+25
-2
+23
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