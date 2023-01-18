Футболистка Гуннарсдоттир за невыплату полной зарплаты во время беременности отсудила у «Лиона» 82 тысячи евро: «Эта победа важнее меня»

Теги Лион Ювентус лига 1 Франция женский футбол ФИФА сборная Исландии жен Лион жен FIFPro деньги Здоровье Футбол

Футболистка выиграла суд против клуба за невыплату полной зарплаты в период беременности.

Капитан женской сборной Исландии Сара Бьорк Гуннарсдоттир забеременела в начале 2021 года, когда выступала за «Лион». Девушка договорилась с клубом, что вернется домой в Исландию на время беременности после того, как врачи сказали ей, что ей следует прекратить играть в футбол.

С января 2021 года по правилам ФИФА футболистки имеют право как минимум на 14 недель отпуска по беременности с сохранением двух третей зарплаты. Однако Гуннарсдоттир обнаружила, что перестала получать платежи от «Лиона», когда прибыла в Исландию.

Из-за этого футболистка обратилась в суд и выиграла его. ФИФА обязала «Лион» выплатить Саре, сейчас играющей за «Ювентус», 82 094,82 евро долга плюс 5% годовых с 10 сентября прошлого года до тех пор, пока долг не будет погашен.

«Победа ощущается важнее меня. Это гарантия финансовой безопасности для всех футболисток, которые хотят иметь ребенка в течение своей карьеры. Я хочу убедиться, что никому больше не придется проходить через то, через что прошла», – написала Гуннарсдоттир в колонке об итогах дела.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) поддержала девушку, назвав дело «вехой».

Футболистка «Рединга» Муканди симулировала травму из-за беременности: «Вам оплачивают 14 недель, а потом нужно возвращаться. Кто это придумал? Явно не тот, кто рожал и играл в футбол»

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14 комментариев

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Адекватник
Вопрос решается максимально просто. Это же профессиональный спорт, то есть бизнес. Вводите систему единого страхования и всего делов. Профсоюз футболисток собирается, голосует за "срок декрета", например, 12 месяцев и за потолок выплат (например, 70% от зп), далее делается соответствующий расчет и для всех футболисток вводится единое социальное отчисление, скажем, в 11% от их зарплат, позволяющее покрывать эти расходы. Соответственно, при переговорах об условиях контрактов футболистка спросит: 40 000 долларов в год это включая соцналог или не включая? и так далее. пусть договариваются, а клубы пусть это учитывают в своей экономике, если уж государство установило другие общие правила для женщин. Но так не будет по двум причинам: 1. женский футбол это не бизнес, а фуфло 2. большая часть там лесби и они просто проголосуют против и возникнет гражданский конфликт внутри сообщества футболисток :)
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сушеный абрикос
Ответ Бухгалтер2021
Эта деньги важнее меня
За эти деньги можно купить нормальную ( и не более того) однушку - студию в Лионе.
Ну ничЁ так отсудила.
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Полуэктов Пётр
Ответ окечуква
В Лионе, конечно, непорядочно поступили. Но через что такое-эдакое ей «пришлось пройти»? Складывается впечатление, что большинство футболистов(сток) - как депутаты. То есть, максимально оторваны от реальности.
Я судился с работодателем. Примерно год это заняло. Это постоянный стресс, нервотрепка и какие то взаимные элементы шантажа. А я при этом даже беременным не был.
Так что приятного у нее мало было.
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trashbox
А Гуннар что сказал ? Папа в смысле ?
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Pikachu Pikachu
Ответ ZamoRano
Учитывая, сколько в целом европейские бабы рожают, то вехой скоро будет в принципе то, что европейка родила. А если ещё и белого, это уже красная книга.
У нас ситуация если и лучше, то немного
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Бухгалтер2021
Эта деньги важнее меня
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ZamoRano
Ответ Висита Эльмурзаев
судя по тому, что руским в Европу вход воспрещен, то количество белых детей должно увеличиться
Белые дети производят Мерседес, когда его научатся производить эльмурзаевы, напиши мне)
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Alexandr Sokolov
Ответ Kanan Jarrus
кто знает: если заберут в армию на срочку или мобилизуют работодатель платит зарплату?
так разве не будут выплаты по 200к+ от государства? или это очередные байки деда?
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окечуква
В Лионе, конечно, непорядочно поступили. Но через что такое-эдакое ей «пришлось пройти»? Складывается впечатление, что большинство футболистов(сток) - как депутаты. То есть, максимально оторваны от реальности.
+4
-3
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Tigranodovar
Ответ Kanan Jarrus
кто знает: если заберут в армию на срочку или мобилизуют работодатель платит зарплату?
Нет, но тебе сохраняется рабочее место.
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Kanan Jarrus
кто знает: если заберут в армию на срочку или мобилизуют работодатель платит зарплату?
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Висита Эльмурзаев
Ответ ZamoRano
Учитывая, сколько в целом европейские бабы рожают, то вехой скоро будет в принципе то, что европейка родила. А если ещё и белого, это уже красная книга.
судя по тому, что руским в Европу вход воспрещен, то количество белых детей должно увеличиться
+11
-7
+4
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ZamoRano
Учитывая, сколько в целом европейские бабы рожают, то вехой скоро будет в принципе то, что европейка родила. А если ещё и белого, это уже красная книга.
+3
-9
-6
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Nuraly Amirov
В Европе и правда жопа с декретными
+1
-4
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