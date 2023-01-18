Футболистка Гуннарсдоттир за невыплату полной зарплаты во время беременности отсудила у «Лиона» 82 тысячи евро: «Эта победа важнее меня»

Футболистка выиграла суд против клуба за невыплату полной зарплаты в период беременности.

Капитан женской сборной Исландии Сара Бьорк Гуннарсдоттир забеременела в начале 2021 года, когда выступала за «Лион». Девушка договорилась с клубом, что вернется домой в Исландию на время беременности после того, как врачи сказали ей, что ей следует прекратить играть в футбол.

С января 2021 года по правилам ФИФА футболистки имеют право как минимум на 14 недель отпуска по беременности с сохранением двух третей зарплаты. Однако Гуннарсдоттир обнаружила, что перестала получать платежи от «Лиона», когда прибыла в Исландию.

Из-за этого футболистка обратилась в суд и выиграла его. обязала « » выплатить Саре, сейчас играющей за « », 82 094,82 евро долга плюс 5% годовых с 10 сентября прошлого года до тех пор, пока долг не будет погашен.

«Победа ощущается важнее меня. Это гарантия финансовой безопасности для всех футболисток, которые хотят иметь ребенка в течение своей карьеры. Я хочу убедиться, что никому больше не придется проходить через то, через что прошла», – написала Гуннарсдоттир в колонке об итогах дела.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов ( ) поддержала девушку, назвав дело «вехой».

Футболистка «Рединга» Муканди симулировала травму из-за беременности: «Вам оплачивают 14 недель, а потом нужно возвращаться. Кто это придумал? Явно не тот, кто рожал и играл в футбол»