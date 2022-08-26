Представлены мячи для мужской и женской Лиги чемпионов: «Дизайн напоминает об отсутствии в космосе света»

УЕФА представил мяч для группового этапа Лиги чемпионов-2022/23.
Мячи для мужской и женской Лиги чемпионов от компании adidas отличает собственная цветовая палитра, в дизайнах обоих присутствует традиционная звезда.
«Дизайн мяча напоминает об отсутствии в космосе света, а звезды будто заполняют темное пространство, преломляясь и пересекаясь в разных измерениях. Это символизирует битву за главный трофей мужского клубного футбола.
Мячи выполнены в соответствии с новейшими технологиями, а особое покрытие PRISMA обеспечивает еще большую точность.
Новый внешний слой делает мячи еще более качественными и вместе с термальными бесшовными соединениями гарантирует максимальный контроль», – сказано в заявлении УЕФА.
Мяч для мужской Лиги чемпионов 👇
Мяч для женской Лиги чемпионов – слева 👇
Фото: ru.uefa.com