Представлены мячи для мужской и женской Лиги чемпионов: «Дизайн напоминает об отсутствии в космосе света»

УЕФА представил мяч для группового этапа -2022/23.

Мячи для мужской и женской Лиги чемпионов от компании adidas отличает собственная цветовая палитра, в дизайнах обоих присутствует традиционная звезда.

«Дизайн мяча напоминает об отсутствии в космосе света, а звезды будто заполняют темное пространство, преломляясь и пересекаясь в разных измерениях. Это символизирует битву за главный трофей мужского клубного футбола.

Мячи выполнены в соответствии с новейшими технологиями, а особое покрытие PRISMA обеспечивает еще большую точность.

Новый внешний слой делает мячи еще более качественными и вместе с термальными бесшовными соединениями гарантирует максимальный контроль», – сказано в заявлении .

Мяч для мужской Лиги чемпионов 👇

Мяч для женской Лиги чемпионов – слева 👇

Фото: ru.uefa.com