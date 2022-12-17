Левников о Фраппар: «Маленькой хрупкой девушке было тяжело управлять мужчинами, но эксперимент на ЧМ-2022 удался»

высказался о работе женщины-арбитра на .

Матч группового этапа между сборными и Коста-Рики (4:2) стал первым в истории чемпионатов мира, который судила женщина – француженка .

– Как вам женская судейская бригада? Есть толк в том, чтобы привлекать женщин к обслуживанию мужских матчей на постоянной основе?

– Тут очень тонкий момент. Работавшая на этом чемпионате мира француженка Стефани Фраппар – очень опытный арбитр. Международные матчи она судит с 2013 года – именно тогда она стала судьей ФИФА, а матчи своего национального чемпионата обслуживает с 2007-го.

Ну а с 2018 года судит и встречи мужского чемпионата своей страны. То есть уже четыре года. И перед сезоном она сдает не женские, а именно мужские нормативы. В багаже ее опыта есть матч за Суперкубок Европы, встречи Лиги Европы и даже Лиги чемпионов.

То есть она имеет очень хорошую квалификацию, физическую подготовку и определенный опыт. И, как следствие, эксперимент с Фраппар на чемпионате мира-2022 удался. Свой матч – Германия она отсудила на приличном уровне, серьезных ошибок не совершила.

Конечно, ей – маленькой хрупкой девушке – было тяжело управлять мужчинами, особенно в сложных моментах, но в целом со своей задачей она справилась.

И у и сегодня подход такой: если судья – не важно, мужчина то или женщина – соответствует уровню турнира, то он будет назначаться на его матчи.

Ну а Стефани – это не просто судья, это талант. Кстати, помимо нее в Европе есть еще две-три девушки, которые могли бы судить мужские соревнования самого высокого уровня.

Впрочем, для «топовых» матчей – полуфиналов, финалов – опыта у них пока все-таки недостаточно, – заявил главный национальный инструктор судейского комитета .

Лапочкин о Фраппар: «Политическая история. Если женщина достойна судить мужской футбол – никаких вопросов. Но зачем – я не понимаю»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ