Салихамиджич о посещении Гнабри недели моды в Париже: «Дилетантство. Не хотим, чтобы игрок носился куда-то вместо отдыха»

Хасан Салихамиджич раскритиковал Сержа Гнабри за то, как тот провел свободное время.

Нападающий «Баварии» посетил парижскую неделю моды в выходной и выложил несколько фотографий в новой одежде.

«Это дилетантство. Когда игрок, вместо того, чтобы отдыхать, носится куда-то, – это именно то, чего мы не хотим, чего не хочет мюнхенская «Бавария».

Выходной нужен для того, чтобы отдохнуть, а затем иметь возможность отыграть следующий матч. Мы поговорим об этом», – сказал спортивный директор «Баварии».

Нагельсманн не против посещения Гнабри парижской недели моды: «Нельзя предписывать работнику, чтобы он пошел в церковь в 10 утра, пообедал, вздремнул и посмотрел фильм про зоопарк»