Салихамиджич о посещении Гнабри недели моды в Париже: «Дилетантство. Не хотим, чтобы игрок носился куда-то вместо отдыха»
Хасан Салихамиджич раскритиковал Сержа Гнабри за то, как тот провел свободное время.
Нападающий «Баварии» посетил парижскую неделю моды в выходной и выложил несколько фотографий в новой одежде.
«Это дилетантство. Когда игрок, вместо того, чтобы отдыхать, носится куда-то, – это именно то, чего мы не хотим, чего не хочет мюнхенская «Бавария».
Выходной нужен для того, чтобы отдохнуть, а затем иметь возможность отыграть следующий матч. Мы поговорим об этом», – сказал спортивный директор «Баварии».
Нагельсманн не против посещения Гнабри парижской недели моды: «Нельзя предписывать работнику, чтобы он пошел в церковь в 10 утра, пообедал, вздремнул и посмотрел фильм про зоопарк»
А вообще потерять Ханси это конечно сильно, Салихамиджич вредит иногда своим нравом клубу
Может еще сотрудники клуба будут дома как няньки укладывать игроков спать?
Вроде еще не дед старый, чтобы такую ахинею нести. Странный мужик
А вот как раз менеджер более-менее спокойно может и покритиковать и в прессе. То есть Салихамиджич взял удар на себя. И если критиковать, то лучше так делать, где спорт директор берет критику на себя за происходящее вне поля
В контракте не прописано «чувак играешь плохо - тренируешься в выходные».
Может, он играет плохо потому что психологически перегрузился и ему надо сменить физнагрузки и скучный Мюнхен на что-то более веселое? Отвлечься, так сказать, да мотивации набраться.
Много чего можно выдумать, но такие комментарии со стороны руководства излишни, такое надо решать внутри команды.
Я ж говорю - рабское мышление)