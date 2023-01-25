Салихамиджич о посещении Гнабри недели моды в Париже: «Дилетантство. Не хотим, чтобы игрок носился куда-то вместо отдыха»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Серж Гнабри Футбол

Хасан Салихамиджич раскритиковал Сержа Гнабри за то, как тот провел свободное время.

Нападающий «Баварии» посетил парижскую неделю моды в выходной и выложил несколько фотографий в новой одежде. 

«Это дилетантство. Когда игрок, вместо того, чтобы отдыхать, носится куда-то, – это именно то, чего мы не хотим, чего не хочет мюнхенская «Бавария».

Выходной нужен для того, чтобы отдохнуть, а затем иметь возможность отыграть следующий матч. Мы поговорим об этом», – сказал спортивный директор «Баварии».

Нагельсманн не против посещения Гнабри парижской недели моды: «Нельзя предписывать работнику, чтобы он пошел в церковь в 10 утра, пообедал, вздремнул и посмотрел фильм про зоопарк»

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73 комментария

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gukmamop
Нет чтобы пойти в пивную у дома!
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Санитар-волк
Ответ a2wai
Салихамиджич просто ханжа. Ну захотел человек посмотреть на новые костюмы, пускай смотрит. Туда-обратно смотаться на день не такая уж проблема, тем более в свой выходной.
Просто он - "деревня" по психологии.
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Санитар-волк
Любая дярёвня всегда любит лезть в жизнь окружающих. Какое дело салихамиджичу, чем Гнабри заполнил свой ВЫХОДНОЙ день? Лучший отдых - смена занятий, парень 100% получил психологическую разгрузку.
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Макс Шева
Если нет результата,ты не забил ,запорол многим пацанам ставку,то конечно будешь ограничен в личном пространстве.Логично ,что не дав результата к парню были применены дисциплинарные санкции.Я сам вчера 30 рублей проиграл.
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Michael_the_creator
Лучше бы признали авантюру с Нагельсманном неудачной и подумали о смене тренера, пока не поздно. Минимум 2 топа с еbeйшим опытом в лч сидят без работы.
А вообще потерять Ханси это конечно сильно, Салихамиджич вредит иногда своим нравом клубу
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Jor Hakobyan
По этому весь матч с Кёлном ходил как без🧠 модель😁
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f0rmoceft
Жесть.
Может еще сотрудники клуба будут дома как няньки укладывать игроков спать?
Вроде еще не дед старый, чтобы такую ахинею нести. Странный мужик
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Давид Agabekyan
Ответ Артём Гармаев
"Хасан Салихамиджич раскритиковал Сержа Гнабри за то, как тот провел свободное время." Он же не нарушал режим, не пьянствовал, не употреблял, а просто посетил парижскую неделю моды и что-то купил там, так в чем проблема?
После Нойера уже боятся
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a2wai
Салихамиджич просто ханжа. Ну захотел человек посмотреть на новые костюмы, пускай смотрит. Туда-обратно смотаться на день не такая уж проблема, тем более в свой выходной.
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Dmitrij Lavrenkov
Хоть не на лыжный курорт и то хорошо.
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Kimmich Scream
Ответ Парень со двора Шмурнова
Уж вопросы отдыха - вопрос точно сугубо индивидуальный. Если досуг не влияет на тренировочный процесс и не нарушает режим и привычный распорядок дня, не несет угрозы получения травмы, то такого рода претензии как рад и являются дилетантством.
Если ты после этого не играешь, как кусок *****, тогда можно глаза закрыть, если играешь, значит перелеты и долгая тусовка влияет на тебя.
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Kanonir152
Ответ Артём Гармаев
"Хасан Салихамиджич раскритиковал Сержа Гнабри за то, как тот провел свободное время." Он же не нарушал режим, не пьянствовал, не употреблял, а просто посетил парижскую неделю моды и что-то купил там, так в чем проблема?
Бельерина может встретил. Усики самца у Гнабри есть, осталось наряд подобрать помодней.
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Dani_Alves92
Так его осуждает как будто он там на каблуках ходил по подиум. И теперь у него мозоли из-за которых он не успеет восстановится к ближайшей игре.
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xmoro
Ответ trav
уже февраль, а отрыв от 2 места всего 3 очка да и игра так себе. конфликт главный в том, что Нагельсман гламурный современный задрот, а Хасан и Кан хотят создать Баварию-машину. А с таким подходом получается только ФК "Гламур" пока
Умник. Свлихамиджич привёл Нагельсмана. Зачем тренеру в прессе критиковать игрока? Он спокойно может сделать это тет-а-тет.
А вот как раз менеджер более-менее спокойно может и покритиковать и в прессе. То есть Салихамиджич взял удар на себя. И если критиковать, то лучше так делать, где спорт директор берет критику на себя за происходящее вне поля
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Елена Готье
Ответ napoli_14
Чавой? Для начала, это не раб. Это свободный человек. Потом - а что он такого сделал? Бухал, кололся, нарушал режим? Интересно, если б он посетил Лувр, а не неделю моды - тоже бы докопались? Рабское мышление какое-то.
Этот свободный человек после перелётов в свой выходной, проводит отвратительный матч и получает самую худшую оценку.
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napoli_14
Ответ Макс Кидалов
Причём тут рабское мышление? Я понимаю Месси, Мбаппе, Холланд могут себе позволить отдых и улететь куда нибудь на выходные, так как они и игру показывает на уровне сейчас и в хорошей форме. А Гнабри давно уже не в физ кондициях и вместо того чтобы в выходные тренить самостоятельно, принять восстанавливающие процедуры, спа процедуры, ведь скоро Матч с Псж очень важный и гнабри нужен в лучшей форме. Он тратит это время на Показ моды. Если бы он был сейчас в крутой форме и уехал на показ моды, вопросов не было бы к нему
Дак в том и дело, что при том)
В контракте не прописано «чувак играешь плохо - тренируешься в выходные».
Может, он играет плохо потому что психологически перегрузился и ему надо сменить физнагрузки и скучный Мюнхен на что-то более веселое? Отвлечься, так сказать, да мотивации набраться.
Много чего можно выдумать, но такие комментарии со стороны руководства излишни, такое надо решать внутри команды.
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shooher
Ответ vzi
Ну типа лишние путешествия, перелёты, нагрузки. Мог бы дома посидеть. ;)
Перелеты по Европе с их расстояниями это как такси, в Норвегии народ на работу на самолётах летает каждый день, покупаешь проездной, и туда-обратно на самолёте. Даже стоячие места есть.
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shooher
Ответ Zlatan Ibra
Его видели там в четыре утра вдрызг пьяным перед игрой?
Само собой. Из туалета с бабой выходил, потом корейца стулом отоварил.
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Макс Кидалов
Ответ napoli_14
Чавой? Для начала, это не раб. Это свободный человек. Потом - а что он такого сделал? Бухал, кололся, нарушал режим? Интересно, если б он посетил Лувр, а не неделю моды - тоже бы докопались? Рабское мышление какое-то.
Причём тут рабское мышление? Я понимаю Месси, Мбаппе, Холланд могут себе позволить отдых и улететь куда нибудь на выходные, так как они и игру показывает на уровне сейчас и в хорошей форме. А Гнабри давно уже не в физ кондициях и вместо того чтобы в выходные тренить самостоятельно, принять восстанавливающие процедуры, спа процедуры, ведь скоро Матч с Псж очень важный и гнабри нужен в лучшей форме. Он тратит это время на Показ моды. Если бы он был сейчас в крутой форме и уехал на показ моды, вопросов не было бы к нему
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ kvn9
Я сильно извиняюсь, но как тогда назвать поступок Нойера?
Может из-за поступка Нойера, он сейчас критикует Гнабри, чтоб другим не повадно было. Всё таки клубы платят огромные бабки и хотят чтоб футболисты были в форме. Много футболистов просрали карьеры, увлёкшись вечеринками, неделями моды, гольфом, бургерными.
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Arman77
Нужно смотреть контракт Гнабри с Баварией. Если там нет обязательства сидеть в выходные дома, то дилетант здесь только сам Хасан
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Милчик
Все верно, ему платят огромные деньги, клуб в него вкладывается и хотят чтобы и Гнабри выкладывался, а с такими пакатушками вряд ли можно на 100 отдохнуть, он же не Марадана в конце то концов
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napoli_14
Ответ red hikkikomori
Нельзя в одном предложении употреблять фразу "топовые игроки" и Де Лигт))
Любого ЦЗ сейчас можно разбомбить на раз-два-три. Любого!
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leozavr10
мне интересно, почему Салихамиджич, из-за которого ушел флик и к работе которого есть вопросы в плане комплектования состава имеет право разбрасываться такими заявлениями вместо того, чтобы заниматься своей работой?
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napoli_14
Ответ Александр Гончаров
Пусть дома сидит и отдыхает! Для путешествий есть отпуск.
Нормально так.
Я ж говорю - рабское мышление)
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