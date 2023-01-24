Нагельсманн не против посещения Гнабри парижской недели моды: «Нельзя предписывать работнику, чтобы он пошел в церковь в 10 утра, пообедал, вздремнул и посмотрел фильм про зоопарк»

Теги Бавария бундеслига Германия Серж Гнабри Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн не стал осуждать Сержа Гнабри за посещение парижской недели моды.

Нападающий «Баварии» посетил мероприятие в свободное время и выложил несколько фотографий в новой одежде. 

«Здесь нет никаких ограничений. В целом, как тренер, конечно, ты думаешь о многом. Я убежден, что игрок может делать все, что он хочет, в свободное время. Важно, чтобы правильное отношение всегда было на поле.

Мне также приходится оправдывать определенные вещи и выходные дни перед моим начальством и объяснять, почему воскресенье было выходным днем. Почему мы не тренируемся после 1:1.

Все ответы должны быть на поле. Там не имеет значения, был ты в Париже или нет. Если из-за этого ты в плохой форме, это нехорошо. Но я также открыто говорю об этом.

В общем, нельзя предписывать работнику, чтобы он пошел в церковь в 10 утра, пообедал в 12 часов дня, вздремнул в 2 часа дня и посмотрел «Леопард, лев и Ко» (документальный фильм про зоопарк – прим.) на ARD в 4 часа дня. Он должен организовать свое свободное время таким образом, чтобы он был счастлив.

Но это всегда должно быть полезно для работы. Если он готов играть во вторник, то я не против, если он не готов, то это не нормально. И тогда будут последствия».

Об одежде, которую примерял Гнабри

«Я мало что видел, мне прислали всего несколько фото. Вкусы у всех разные, но его она устраивает. Я бы не стал ее носить», – сказал главный тренер «Баварии».

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12 комментариев

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Фанат футбола 777
Гнабри балбес, сколько голевых моментов запорол
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Artuom Batishev
Ответ kvn9
Гнабри сегодня напоминал мужичка лет под сорок, вышедшего погонять во двор. Хотя, нужно признать, что и остальные были не сильно лучше, но тем не менее.
Если судить по всем последним матчам, он даже чуть получше играет чем Сане и Коман
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Buharoid
Ответ ТрактоПоктер
Мы уйдем из зоопарка
Не уйдем,к сожалению. Нужно убить в себе государство))
0
-5
-5
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kvn9
Гнабри сегодня напоминал мужичка лет под сорок, вышедшего погонять во двор. Хотя, нужно признать, что и остальные были не сильно лучше, но тем не менее.
+3
0
+3
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Елена Готье
Там Гнабри как раз стал худшим игроком матча...
+1
0
+1
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ТрактоПоктер
Ответ Under
А когда я их найду, мы уйдём отсюда прочь, мы уйдём отсюда в ночь.
Мы уйдем из зоопарка
+7
-1
+6
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Power Lifting
Ответ Power Lifting
Юлиан! Что ты , черт возьми, такое несешь?!
Кино про зоопарк. Где здесь мода???
0
-1
-1
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Power Lifting
Юлиан!
Что ты , черт возьми, такое несешь?!
+1
-2
-1
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Under
Ответ ТрактоПоктер
Документальный фильм про зоопарк .... И в голове сразу заиграла мелодия : Ведь я ищу таких как я сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных ееееее Вот ведь, сто лет не слышал )
А когда я их найду, мы уйдём отсюда прочь, мы уйдём отсюда в ночь.
+5
-2
+3
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ТрактоПоктер
Документальный фильм про зоопарк ....
И в голове сразу заиграла мелодия :
Ведь я ищу таких как я сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных ееееее

Вот ведь, сто лет не слышал )
+9
-2
+7
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Тиджани Бабангида
О вкусах не спорят. Главное - результат на поле
+4
-1
+3
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Enotaz24
Как могут быть пчёлы против мёда. Нагельсман сам ещё тот модник, наверняка и сам посещает.
+2
-3
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