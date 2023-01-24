Нагельсманн не против посещения Гнабри парижской недели моды: «Нельзя предписывать работнику, чтобы он пошел в церковь в 10 утра, пообедал, вздремнул и посмотрел фильм про зоопарк»
Юлиан Нагельсманн не стал осуждать Сержа Гнабри за посещение парижской недели моды.
Нападающий «Баварии» посетил мероприятие в свободное время и выложил несколько фотографий в новой одежде.
«Здесь нет никаких ограничений. В целом, как тренер, конечно, ты думаешь о многом. Я убежден, что игрок может делать все, что он хочет, в свободное время. Важно, чтобы правильное отношение всегда было на поле.
Мне также приходится оправдывать определенные вещи и выходные дни перед моим начальством и объяснять, почему воскресенье было выходным днем. Почему мы не тренируемся после 1:1.
Все ответы должны быть на поле. Там не имеет значения, был ты в Париже или нет. Если из-за этого ты в плохой форме, это нехорошо. Но я также открыто говорю об этом.
В общем, нельзя предписывать работнику, чтобы он пошел в церковь в 10 утра, пообедал в 12 часов дня, вздремнул в 2 часа дня и посмотрел «Леопард, лев и Ко» (документальный фильм про зоопарк – прим.) на ARD в 4 часа дня. Он должен организовать свое свободное время таким образом, чтобы он был счастлив.
Но это всегда должно быть полезно для работы. Если он готов играть во вторник, то я не против, если он не готов, то это не нормально. И тогда будут последствия».
Об одежде, которую примерял Гнабри
«Я мало что видел, мне прислали всего несколько фото. Вкусы у всех разные, но его она устраивает. Я бы не стал ее носить», – сказал главный тренер «Баварии».
Что ты , черт возьми, такое несешь?!
И в голове сразу заиграла мелодия :
Ведь я ищу таких как я сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных ееееее
Вот ведь, сто лет не слышал )