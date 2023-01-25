«У нас есть президент, это его уровень решений. Пока Запад не найдет с Россией взаимопонимания, ничего не будет». Силкин о возвращении к международным матчам

высказался о возможном возвращении российских команд в международные турниры.

Вчера состоялась встреча представителей и по этому вопросу.

– Футбол – одна из сфер жизни нашей страны. Пока Запад не найдет с нашей страной какого-то взаимопонимания и точек соприкосновения, ничего не будет. Они могу встречаться двести раз – толку не будет никакого. Пока не поставят главную точку, ничего случится. Поставят точку – начнутся подвижки. УЕФА и ФИФА сейчас ничего не могут нам предложить, они зависят от политики.

– УЕФА дает понять: нам, дескать, надо узнать, сколько стран не будут против с вами играть, вы должны проводить домашние матчи на нейтральном поле... Вот такие условия, если верить сведениям из кулуаров.

– Тут наша сторона тоже должна себя уважать. Нельзя давать о себя ноги вытирать. Не мы вышли из соревнований – это вы нас выставили. Теперь приглашайте обратно, если хотите. Надо прекратить платить взносы в УЕФА, раз мы нигде не играем. Пусть они там сами колупаются.

– То есть такие встречи – больше формальность?

– Конечно. У нас есть президент страны – это его уровень решений. Не бывает так, что наверху так, а внизу – этак. Кругом пожар, а мы тут в песочнице в мячик играем. Так не будет, – сказал бывший главный тренер «Динамо».