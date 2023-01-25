«У нас есть президент, это его уровень решений. Пока Запад не найдет с Россией взаимопонимания, ничего не будет». Силкин о возвращении к международным матчам

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС Владимир Путин Сергей Силкин Футбол

Сергей Силкин высказался о возможном возвращении российских команд в международные турниры.

Вчера состоялась встреча представителей РФС и УЕФА по этому вопросу. 

– Футбол – одна из сфер жизни нашей страны. Пока Запад не найдет с нашей страной какого-то взаимопонимания и точек соприкосновения, ничего не будет. Они могу встречаться двести раз – толку не будет никакого. Пока не поставят главную точку, ничего случится. Поставят точку – начнутся подвижки. УЕФА и ФИФА сейчас ничего не могут нам предложить, они зависят от политики.

– УЕФА дает понять: нам, дескать, надо узнать, сколько стран не будут против с вами играть, вы должны проводить домашние матчи на нейтральном поле... Вот такие условия, если верить сведениям из кулуаров.

– Тут наша сторона тоже должна себя уважать. Нельзя давать о себя ноги вытирать. Не мы вышли из соревнований – это вы нас выставили. Теперь приглашайте обратно, если хотите. Надо прекратить платить взносы в УЕФА, раз мы нигде не играем. Пусть они там сами колупаются.

– То есть такие встречи – больше формальность?

– Конечно. У нас есть президент страны – это его уровень решений. Не бывает так, что наверху так, а внизу – этак. Кругом пожар, а мы тут в песочнице в мячик играем. Так не будет, – сказал бывший главный тренер «Динамо».

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53 комментария

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Ole Gunor
Ответ Заяцволк
А, я помню коммент, там было написано, что президента нет ) Смотри какая тут штука, сейчас расскажу. Есть такое слово - "демократия". Что это такое ? "Власть большинства". В России это явление присутствует - приоритетом являются нужды большинства. Если какой-то один чувак выйдет на улицу с требованием испечь ему торт, то власть над ним поржёт, и скажет, чтобы он сам себе его готовил. Потому, что он не большинство, это только 0,00...01% населения. Вот и с президентом так. Большинство (ну там от 60% и выше, где-то говорят даже про 80%) его выбрали по принципам демократии, поэтому с ним всё нормально. А если кто-то один (ну и те единицы, кто плюсы поставят) считает, что он не президент - это выглядит просто жалко ) Вас 0, 00...01%, поэтому вообще не важно, что вы там себе возомнили )
Пропустил прием таблеток что ли?
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SidSide
Ответ Мельников Михаил
Ок, если Силкин есть мерило "Жалкого некомпетентного днища", значит процентов 60 населения планеты так же должны быть удостоены минимум аналогичного звания в этом ранжире. Всех топить надо? А про себя что можешь сказать? Ты в своей профессии оказался в числе 3% лучших в отрасли? Потому что Силкин оказался. И что в сравнении с топовыми 3%, отсортированными пов сему миру, он оказался слабоват, это вопрос ко всему пелотону, что стоит за ним. Абсолютное большинство футбольных тренеров страны никогда не дорастут до работы в команде РПЛ вообще, не то, что до роли главного в ней. P.S. Меня иногда поражает, как люди в комментариях легко разбрасываются словами, в принципе не отдавая себе отчета в их значении.
Сергей Николаевич, держите себя в руках.
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Андрей Рядькин
Ответ Злобный Конь
Силкин и прочие, что мне делать : государство заморозило мои пенсионные накопле6ия,а на работе с меня всё равно отчисляют туда часть зарплаты.
у нас человек для государства, а не государство для человека
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Паук, вощем-та!
Ответ centavr1
у нас есть президент?
Не, у него (Силкина) есть.
Думал, что Силкин умнее.((
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Алексей Полиенков
Глубоко лизнул. А теперь замените слово "президент" на слово "царь" и сблевните от отвращения к такому раболепию.
+3
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BananaMama
Ответ окечуква
Всем и так уже давно ясно когда и при каких условиях Россию вернут в европейский футбол. Это исключительно вопрос имиджа, потому что нам эти все лиги европ и чемпионов ничего не дают, уровень футбола и до 24 числа падал по синусоиде год от года… И мы им ничего не даём, потому что наши клубы находятся глубоко на периферии всех этих соревнований.
Позвольте вас поправлю как математик. Падение сейчас идёт не по синусоиде, а по экспоненте. Даже выведу формулу, что выглядит оно как график функции f(x) = -(a) *e^x, где a - параметр больше 0, x - коэффициент невменяемости бункерного обнуленыша
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Pb-SE
Ответ Дядя ТУРА
Там взнос три копейки вроде. А то что УЕФА миллионы нам даёт на развитие это ничего
К сожалению, про последнее предложение многие не в курсе. Их познания ограничены ЧЕ и еврокубками.
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BananaMama
Ответ Sergey Parashchenko
Сегодня день рождения у Владимира Зеленского,хочу пожелать, чтобы господь Бог его охранял. Чтобы Святой Георгий сопутствовал  во всех  начинаниях. А Николай Чудотворец дал  крепкое здоровье и удачу.
Чтобы Святой Хаймарс сопутствовал во всех начинаниях. А Леопард Чудотворец дал крепкое здоровье и удачу.

Присоединяюсь к поздравлениям, только поправлю немного)
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centavr1
у нас есть президент?
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mg-3
Ответ trav
В Германии Меркель избирали на 5 сроков подряд если что
У немецкого канцлера нет столько власти как у российского царя
+2
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Инженер-конструктор
Ответ окечуква
Всем и так уже давно ясно когда и при каких условиях Россию вернут в европейский футбол. Это исключительно вопрос имиджа, потому что нам эти все лиги европ и чемпионов ничего не дают, уровень футбола и до 24 числа падал по синусоиде год от года… И мы им ничего не даём, потому что наши клубы находятся глубоко на периферии всех этих соревнований.
"Падал по синусоиде" это почти "стрелка осциллографа".
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Lev Kondratchik
то есть мы должны доверить президенту решение о вопросах футбола, при том, что сам президент считает Олимпиаду главным показателем в футбольных вопросах
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Инженер-конструктор
В таком случае – за российский футбол не чокаясь!
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Валерий Йованович
Ответ Заяцволк
А, я помню коммент, там было написано, что президента нет ) Смотри какая тут штука, сейчас расскажу. Есть такое слово - "демократия". Что это такое ? "Власть большинства". В России это явление присутствует - приоритетом являются нужды большинства. Если какой-то один чувак выйдет на улицу с требованием испечь ему торт, то власть над ним поржёт, и скажет, чтобы он сам себе его готовил. Потому, что он не большинство, это только 0,00...01% населения. Вот и с президентом так. Большинство (ну там от 60% и выше, где-то говорят даже про 80%) его выбрали по принципам демократии, поэтому с ним всё нормально. А если кто-то один (ну и те единицы, кто плюсы поставят) считает, что он не президент - это выглядит просто жалко ) Вас 0, 00...01%, поэтому вообще не важно, что вы там себе возомнили )
Вот это ты рассказал, в зеркало расскажи
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Hong Kil
Ответ Злобный Конь
Сколько олимпийских чемпионов в итоге сделали великолепные карьеры? Месси,Неймар,Тевес,Агуэро. А если игрок едет из дубля "Барселоны" в "Зенит" и никому не нужен,когда клубы могут нахаляву забирать игроков из РПЛ - грош цена таким олимпионикам.
Это всего лишь мнение неотесанной деревеншины. Для любителей спорта есть объективные показатели. Есть олимпийские чемпионы и какие то неизвестные гайичи и карскали.
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Kit244098
Силкин типичный совок. Даже Кокорин и тот умнее. Хоть и стульями дерется))
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Wiley Fox
У нас есть президент, это его уровень решений

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А клоуны клянут запад и как боты пишут тут "спорт вне политики"
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Злобный Конь
Ответ Hong Kil
"Зенитовские бразильцы" - чемпионы Олимпийских игр, на минуточку. К сожалению я не знаю, что это за спорт "игроков покупают". Это только среди деревенских менеджеров может вызвать интерес.
Сколько олимпийских чемпионов в итоге сделали великолепные карьеры? Месси,Неймар,Тевес,Агуэро. А если игрок едет из дубля "Барселоны" в "Зенит" и никому не нужен,когда клубы могут нахаляву забирать игроков из РПЛ - грош цена таким олимпионикам.
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nick-basil
Очевидная правда.
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-1
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snork
Хлеб за животом бегать не будет, так не получится, Серёжа.
+1
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OldRedWhite
Ответ Дядя ТУРА
Там взнос три копейки вроде. А то что УЕФА миллионы нам даёт на развитие это ничего
Честь дороже кровавых денег УЕФА !
Украденных у трудящихся , в перерыве между линчеванием негров и истреблением индейцев !
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NIK7478
Взаимопонимания с Западом не будет, никогда и не было, кстати!
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-5
-5
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Cavalleria
Ответ Злобный Конь
Силкин и прочие, что мне делать : государство заморозило мои пенсионные накопле6ия,а на работе с меня всё равно отчисляют туда часть зарплаты.
Тебя государство еще и ограбило, проведя пенсионную реформу. У тебя отняли 5 лет жизни и украли твою пенсию за эти 5 лет. Да и не факт, что ты вообще теперь до пенсии доживешь. В РФ мужская средняя продолжительность жизни во многих регионах ниже 65 лет.
+10
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Hong Kil
Ответ Злобный Конь
И игроков украинских покупают,а про зенитовских бразильцев и слыхом никто не слыхивал 🤣🤣🤣
"Зенитовские бразильцы" - чемпионы Олимпийских игр, на минуточку. К сожалению я не знаю, что это за спорт "игроков покупают". Это только среди деревенских менеджеров может вызвать интерес.
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-3
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LifeSpartak
Вижу здесь много аналитиков и "великих" писак, которых можно прямо сейчас в президенты!
+1
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