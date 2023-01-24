Колосков о встрече РФС и УЕФА: «Итог максимально положительный, с моей точки зрения. Обрубать никто не собирался, окончательного исключения в повестке нет»

подвел итоги встречи представителей РФС и УЕФА.

Рабочая встреча состоялась во вторник, 24 января. По данным Sky Sports, отстранение российских команд от международных турниров оставлено в силе. Представители РФС сообщили о согласовании порядка взаимодействия с и анонсировали следующую встречу в феврале.

«Дело все в том, что обрубать никто не собирался, окончательного исключения в повестке дня нет – в повестке стоит вопрос, каким образом российским клубам и сборным вернуться. Очень полезная была поездка наших руководителей. Формулировка о том, что стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, чтобы эту проблему решить, очень обнадеживающая. Считаю, что на данном этапе это максимум, чего можно было добиться. Наверняка наша делегация уехала с какими-то конкретными инструкциями, что нужно сделать – понятно, что пока они опубликованы не будут.

Но сам факт взаимодействия и пролонгация этого на ближайшее будущее говорит о том, что УЕФА заинтересован в том, чтобы эту проблему решить. Естественно, положительное, если бы был другой итог, то перспектив мы не увидели бы. С моей точки зрения, итог максимально положительный», – сказал почетный президент РФС.