Колосков о встрече РФС и УЕФА: «Итог максимально положительный, с моей точки зрения. Обрубать никто не собирался, окончательного исключения в повестке нет»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Вячеслав Колосков Политика ТАСС Футбол

Вячеслав Колосков подвел итоги встречи представителей РФС и УЕФА.

Рабочая встреча состоялась во вторник, 24 января. По данным Sky Sports, отстранение российских команд от международных турниров оставлено в силе. Представители РФС сообщили о согласовании порядка взаимодействия с УЕФА и анонсировали следующую встречу в феврале.

«Дело все в том, что обрубать никто не собирался, окончательного исключения в повестке дня нет – в повестке стоит вопрос, каким образом российским клубам и сборным вернуться. Очень полезная была поездка наших руководителей. Формулировка о том, что стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, чтобы эту проблему решить, очень обнадеживающая. Считаю, что на данном этапе это максимум, чего можно было добиться. Наверняка наша делегация уехала с какими-то конкретными инструкциями, что нужно сделать – понятно, что пока они опубликованы не будут.

Но сам факт взаимодействия и пролонгация этого на ближайшее будущее говорит о том, что УЕФА заинтересован в том, чтобы эту проблему решить. Естественно, положительное, если бы был другой итог, то перспектив мы не увидели бы. С моей точки зрения, итог максимально положительный», – сказал почетный президент РФС.

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22 комментария

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СИ
«Итог максимально положительный»
Совершенно верно - такой положительный что я считаю нужно срочно сокращать штат рфс в разы, урезать финансирование футбола в разы и ликвидировать офис контору РПЛ за ненадобностью и дублирующую функции рфс и клубов!
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goshforever
Ответ tigrich
Да итог в принципе ожидаем- главное пообещать. Только взносы платите. Ничему этих дюковых история не учит. Хочется назвать всё это отборными словами
250 швейцарских франков все-таки не та сумма, чтобы о ней сильно горевать. Ее спокойно и "ждуны" соберут в комментариях.
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goshforever
Старый жулик с весны на одном сплошном позитиве с УЕФА. Паника начинается у Колоска как только разговор о смене конфедерации - тогда все старые схемки, лёжки и знакомства пойдут прахом, беда. Интересно, что гражданин споёт пресловутого 31 марта? "Прогресс есть, еще подождем"?))
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Alexandr Sokolov
Ответ инок
Слетать за госсчет в Европу, да мы всегда готовы - дружно сказали наши футбольные чиновники
ну не на пенсию же летать в Европу)
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tigrich
Да итог в принципе ожидаем- главное пообещать. Только взносы платите. Ничему этих дюковых история не учит. Хочется назвать всё это отборными словами
+2
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interfutbol
Настроение хорошее, идём ко ...
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Кино Музыка
Максимально положительный облом.
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Valentin Kompaneytsev
Будем надеяться на положительный результат.
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Marienburg
У Колоскова уже была "положительная" перспектива технического поражения, как почти решенного наказания отказникам из Польши
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Wayne Gretzky 99
Итог максимально положительный - наш удел медиалига и фрик терюшков с журовой.
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TheSportNik
Что там положительного?
Развели наших лохов Дюкова с Митрофановым, а Колосков делает умное лицо, хотя сам водку пил только в УЕФА, такой же бездельник.
+2
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Харламов Никита
Ща Свищёв и Терюшков прибегут с возгласами:
- только АЗИЯ - только ХАРДКОР ✊
+6
0
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Iuasamotu
Максимально положительная отсрочка ещё на полгода
+1
-2
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инок
Слетать за госсчет в Европу, да мы всегда готовы
- дружно сказали наши футбольные чиновники
+12
-2
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Хрюкающий иблис
Да вас никто и не собирался исключать, клоуны
+3
-2
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Lionel Andres Messi 10
Как проходило совещание: длинный стол, за ним ведут громкую дискуссию представители разных лиг (к единому мнению явно не пришли), и тут раздаётся смех: ха-хо-хи-ха, после чего на сцену выходит размалёванный Дюков: я знаю что делать (пауза): мы убьём Путина.
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Леван Мкртчян
Ответ Moonlight FIFA
Похоже, шумиха с переходом в Азию- простой шантаж УЕФА)
Думаете в УЕФА начались панические атаки после того как они узнали , что Россия рассматривает вариант перехода в Азиию?)
Кажется, что данная ситуация больше похожа на восприятие ребенка, который уверен , что если он, назло маме ,откажется завтракать или обедать, то та умрет от шока и горя и поэтому пытается её на этом шантажировать)
+11
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ДМ-1чемпион
"Положительный" для чиновников, которые будут в пустую трепать языком и получать нехилые деньги!
+1
-1
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Сибирский литовец
Обком ещё ничего решил
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Sevuska
В смысле « обрубать « !? Трубу Газпрома !?
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-1
-1
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Moonlight FIFA
Похоже, шумиха с переходом в Азию- простой шантаж УЕФА)
+20
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+16
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Schiaff1no
Короче продолжаем имитировать бурную деятельность
+16
-8
+8
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