Тарасова о встрече РФС и УЕФА: «Не верю в возвращение футболистов или других спортсменов в ближайшее время, нас просто водят за нос»
Татьяна Тарасова прокомментировала встречу представителей РФС и УЕФА.
24 января делегация РФС провела встречу с представителями УЕФА по вопросам возвращения российских команд в международные турниры.
«Не знаю, насколько имеет значение то, что делает руководство российского футбола. Наверное, они делают правильно. Надо ездить и разговаривать, что-то пытаться решить.
Но я не верю в возвращение футболистов или других спортсменов в ближайшее время. Нас просто водят за нос», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине (Sky Sports)
Возвращение России в турниры УЕФА может начаться с юношеских и женских команд («Чемпионат»)
Специально добавил в список Йемен, чтобы посмотреть насколько ты вообще понимаешь, о чём идёт речь. Вторжение в Йемен осуществляла "Лига арабских государств" (сунниты преимущественно), целая горсть таких же диктатур во главе с Саудовской Аравией. Ну не понравилось им, что в Йемене могут прийти к власти хуситы, шиитская группировка, то есть союзники Ирана. Турция чуть ли не круглогодично осуществляет военные операции на территории Сирии и Ирака. Там такие официальные причины озвучиваются для начала операций, прям один в один российская пропаганда на телеке. Где отстранение спортсменов из этих стран? Да, пусть называют всё своими именами и отстраняют от международных соревнований всех участников вторжений на территорию других государств, либо не отстраняют никого.
И правильно говорят, что страну нашу лечить надо, особенно людей, больных имперскостью и шовинизмом. И таких людей нельзя допускать к определению судьбы страны, пока они не излечатся.
А я вот думаю, когда у нас в стране вещи своими именами начнут называть, причём самые обычные люди хотя бы, в частности диктатора - тем, кем он является на самом деле, а именно негодяем, который репрессиями несогласных с его политикой, вседозволенностью силовиков и т.п., подчинил себе лично всю страну, сделав её частной и личной собственностью. И вдобавок сделал иллюзию благополучия, запугав людей настолько, что они от страха расстрела, боялись сказать хоть что-то против?