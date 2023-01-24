Тарасова о встрече РФС и УЕФА: «Не верю в возвращение футболистов или других спортсменов в ближайшее время, нас просто водят за нос»

Татьяна Тарасова прокомментировала встречу представителей РФС и .

24 января делегация провела встречу с представителями УЕФА по вопросам возвращения российских команд в международные турниры.

«Не знаю, насколько имеет значение то, что делает руководство российского футбола. Наверное, они делают правильно. Надо ездить и разговаривать, что-то пытаться решить.

Но я не верю в возвращение футболистов или других спортсменов в ближайшее время. Нас просто водят за нос», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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