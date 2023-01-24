Тарасова о встрече РФС и УЕФА: «Не верю в возвращение футболистов или других спортсменов в ближайшее время, нас просто водят за нос»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова УЕФА Сборная России по футболу РФС Политика Футбол

Татьяна Тарасова прокомментировала встречу представителей РФС и УЕФА.

24 января делегация РФС провела встречу с представителями УЕФА по вопросам возвращения российских команд в международные турниры.

«Не знаю, насколько имеет значение то, что делает руководство российского футбола. Наверное, они делают правильно. Надо ездить и разговаривать, что-то пытаться решить.

Но я не верю в возвращение футболистов или других спортсменов в ближайшее время. Нас просто водят за нос», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине (Sky Sports)

Возвращение России в турниры УЕФА может начаться с юношеских и женских команд («Чемпионат»)

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74 комментария

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Фанат Торшера
Ответ Realist2022
А что диктаторы Ирана, Йемена, Сирии - белые и пушистые, репрессии в своих странах не устраивали, сами себя не назначали, не короновали? Ах да, в наших российских новостях говорят, что да, диктаторы - белые и пушистые. А в новостях врать не будут. А я вот думаю, когда у нас в стране вещи своими именами начнут называть, причём самые обычные люди хотя бы, в частности диктатора - тем, кем он является на самом деле, а именно негодяем, который репрессиями несогласных с его политикой, вседозволенностью силовиков и т.п., подчинил себе лично всю страну, сделав её частной и личной собственностью. И вдобавок сделал иллюзию благополучия, запугав людей настолько, что они от страха расстрела, боялись сказать хоть что-то против?
Политический строй в стране не отменяет факт вторжения, не отменяет гибели людей от боевых действий и последствий. Ну вот нет теперь диктаторов в Ливии и Ираке, наконец-то зажили нормально (нет). Это полное игнорирование региональных особенностей со стороны США и их союзников. Лишь бы убрать невыгодного конкретно для них монарха, а дальше хоть трава не расти.
Специально добавил в список Йемен, чтобы посмотреть насколько ты вообще понимаешь, о чём идёт речь. Вторжение в Йемен осуществляла "Лига арабских государств" (сунниты преимущественно), целая горсть таких же диктатур во главе с Саудовской Аравией. Ну не понравилось им, что в Йемене могут прийти к власти хуситы, шиитская группировка, то есть союзники Ирана. Турция чуть ли не круглогодично осуществляет военные операции на территории Сирии и Ирака. Там такие официальные причины озвучиваются для начала операций, прям один в один российская пропаганда на телеке. Где отстранение спортсменов из этих стран? Да, пусть называют всё своими именами и отстраняют от международных соревнований всех участников вторжений на территорию других государств, либо не отстраняют никого.
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dereds
Ответ Валерий Якименко
Похмелье будет жестким!) придется тикать скоро, очень скоро…до конца 23 года Луганская область будет деоккупирована
Смешно) тут люди уже многие получили паспорта России и не жду вашу укропию, или ты сам будешь деоккупировать???
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sergey-ld
Ответ Realist2022
Пора бы уже излечиться от великодержавия и шовинизма, ну и начать адекватно смотреть на вещи, как минимум на технологии. Где Россия, а где Япония?
Мы до сих пор со времён СССР в космосе, хотя в последнее время и потеряли технологию производства подшипников и, главное, и что обидно – гвоздей, но зато заваливаем Японию чавычей, сёмгой и крабами по 3 коп. за кг. Можем себе позволить – мы – Великая Держава, а Япония где?
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Валерий Якименко
Ответ dereds
Они уже стали частью России это я тебе как уроженец Луганщины говорю, нас регион всегда был против нахождения на украине.
Похмелье будет жестким!) придется тикать скоро, очень скоро…до конца 23 года Луганская область будет деоккупирована
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dereds
Ответ Валерий Якименко
Каких новых регионов? Они никогда не будут в рф) очнитесь! Скоро потеряете еще больше
Они уже стали частью России это я тебе как уроженец Луганщины говорю, нас регион всегда был против нахождения на украине.
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Валерий Якименко
Ответ dereds
Нам нужно принимать команды с новых регионов России и входить в Азию другого не дано.
Каких новых регионов? Они никогда не будут в рф) очнитесь! Скоро потеряете еще больше
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sergey-ld
"Кто о чём, а вшивый о бане"...Уважаемая Татьяна Анатольевна вновь затянула песнь о "возвращении"... Татьяна Анатольевна – с такой силой настальгии можно желать возвратиться только на Родину, но никак ни в направлении америкосии или европии... Приведите свои чувства в порядок, наконец, – ощутите полноценной и без Орсера с Сизероном, тем более, что мы по прежнему вас любим – и разве вам не хватает нашей любви?
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Новый Орлеан
Ответ Realist2022
Нет, один кремлевский товарищ
Неужели Люся?
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Realist2022
Ответ Валерий Петров
Это наверное так, но трепыхаться всё-таки надо, пока есть спортивный суд, то пытаться хотя бы озвучивать позицию.
А есть и другой способ - вывести войска из Украины и организовать нечто подобное культу личности Сталина (ну как оно с приходом Хрущева было сделано) по отношению к, сами понимаете, каким товарищам
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Realist2022
Ответ Irina Kistler
Предполагаю, что победа только на поле боя, откроет нам двери на Чемпионаты, грустно, но кроме силы международные институты давно уже ничего не понимают и надо отбросить иллюзии и признать, что мы живём в мире глухих
Как же грустно читать подобные комментарии от соотечественников. Ну реально ведь развращен человек вседозволенностью и безнаказанностью, на формирование его как личности главное влияние оказали бездарные малообразованные пустышки, которые кроме как "сила есть - ума не надо" больше ничего не умеют, ну и естественно лживая гос. пропаганда. И человек этих дуболомов никчемных считает умными, образованными и интеллигентными.
И правильно говорят, что страну нашу лечить надо, особенно людей, больных имперскостью и шовинизмом. И таких людей нельзя допускать к определению судьбы страны, пока они не излечатся.
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Igor_Smr
Ответ Pavelaznaurov
Раньше с уважением к ней относился,она профи в ФК, но в последнее время полезла футбол,ведь чушь несет , как дура какая то
Хорошо, что чушь, а то я расстроился, что наших футболистов на международные турниры не пустят. Но это оказалось чушью. Ура.
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tyuiop tyuiop
Ответ Stivi M.D.
Она перестала быть СВО когда не взяли Киев за 3 дня. С тех пор это самая настоящая война по своей сути. И то что ее не объявляют официально, ее не отменяет
Это с самого начала никакая не сво была
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Realist2022
Ответ Фанат Торшера
Большинство "развитых цивилизованных стран" считают нормальным вторжение в Ирак, Йемен или Сирию. Абсолютно все претензии по поводу отстранения российских спортсменов могут быть только к международным спортивным организация. Либо отстраняете всех, кто проводит операции на территории других стран, либо никого.
А что диктаторы Ирана, Йемена, Сирии - белые и пушистые, репрессии в своих странах не устраивали, сами себя не назначали, не короновали? Ах да, в наших российских новостях говорят, что да, диктаторы - белые и пушистые. А в новостях врать не будут.
А я вот думаю, когда у нас в стране вещи своими именами начнут называть, причём самые обычные люди хотя бы, в частности диктатора - тем, кем он является на самом деле, а именно негодяем, который репрессиями несогласных с его политикой, вседозволенностью силовиков и т.п., подчинил себе лично всю страну, сделав её частной и личной собственностью. И вдобавок сделал иллюзию благополучия, запугав людей настолько, что они от страха расстрела, боялись сказать хоть что-то против?
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Александр Иванов
Ответ Realist2022
Пора бы уже излечиться от великодержавия и шовинизма, ну и начать адекватно смотреть на вещи, как минимум на технологии. Где Россия, а где Япония?
Хм, по-моему, мы вообще о разном.
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Realist2022
Ответ Александр Иванов
Да это понятно. Тут будет как с вопросом Южных Курил: каждый новый японский премьер уверяет своих граждан. что вот уж теперь-то он точно решит этот вопрос, и так уже много-много лет. А мы делаем вид, что всерьез это обсуждаем. Так же будет и тут- мы в положении японцев, которые верят, что им что-то дадут, а УЕФА делает вид, что готов что-то дать.
Пора бы уже излечиться от великодержавия и шовинизма, ну и начать адекватно смотреть на вещи, как минимум на технологии. Где Россия, а где Япония?
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YOKODZUMA
Ответ Фанат Торшера
Это до введение российских войск на Украину, была чёткая и ясная позиция. За проведение военных операций на территории другого государства никто не отстранял спортсменов из стран, которые эти операции проводили. Теперь нормально быть уже ничего не может. Американцам не понравится мой комментарий на спортсе и они своей прислуге из международных спортивных организаций скажут, что надо отстранять российских спортсменов.
Как отличить ненациста? Он считает что некоторые нации могут быть свободными а некоторые нет. У свободных наций обычно есть несменяемый вождь.
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Фанат Торшера
Ответ Ранальду с пивком
Целое поколение российских спортсменов лишатся международных турниров, а век спортсмена как говорится и так короткий … И все из-за того что кто-то в Героев 4 захотел поиграть в реальной жизни …
Нет, всё из-за того, что какие-то идиоты из УЕФА перестали пользоваться мозгом и начитались информационных помоек типа "радио свободы" и "ббс".
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Realist2022
Ответ Новый Орлеан
Зеленский?
Нет, один кремлевский товарищ
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Ковид 07.10.52
Ответ andrej shabanov
и каким образом?
Ищем виновного год...
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Новый Орлеан
Ответ Ранальду с пивком
Целое поколение российских спортсменов лишатся международных турниров, а век спортсмена как говорится и так короткий … И все из-за того что кто-то в Героев 4 захотел поиграть в реальной жизни …
Зеленский?
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Фанат Торшера
Ответ YOKODZUMA
Как вас водят за нос? Есть четкая и ясная позиция: убирайте войска из Украины и все будет нормально.
Это до введение российских войск на Украину, была чёткая и ясная позиция. За проведение военных операций на территории другого государства никто не отстранял спортсменов из стран, которые эти операции проводили. Теперь нормально быть уже ничего не может. Американцам не понравится мой комментарий на спортсе и они своей прислуге из международных спортивных организаций скажут, что надо отстранять российских спортсменов.
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Pavelaznaurov
Раньше с уважением к ней относился,она профи в ФК, но в последнее время полезла футбол,ведь чушь несет , как дура какая то
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ранальду с пивком
Целое поколение российских спортсменов лишатся международных турниров, а век спортсмена как говорится и так короткий … И все из-за того что кто-то в Героев 4 захотел поиграть в реальной жизни …
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Фанат Торшера
Ответ Дмитрий Сологубов
Комментарий удален пользователем
Большинство "развитых цивилизованных стран" считают нормальным вторжение в Ирак, Йемен или Сирию. Абсолютно все претензии по поводу отстранения российских спортсменов могут быть только к международным спортивным организация. Либо отстраняете всех, кто проводит операции на территории других стран, либо никого.
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
YOKODZUMA
Как вас водят за нос? Есть четкая и ясная позиция: убирайте войска из Украины и все будет нормально.
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