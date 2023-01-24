«Реал» и Асенсио договорились о сроке нового контракта – 4 года. Игрока не устраивает предлагаемая зарплата
«Реал» и Марко Асенсио обсуждают продление контракта.
Действующее соглашение между мадридским клубом и полузащитником рассчитано до конца этого сезона. Стороны ведут переговоры о его продлении и уже договорились о сроке нового контракта – он должен действовать четыре сезона.
Однако игрока не устраивает зарплата, предлагаемая «Реалом». Асенсио хочет зарабатывать больше.
В текущем сезоне Ла Лиги хавбек провел 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
Иначе немного субъективно оценивать ситуацию
Пиар рано ил и поздно заканчивается, вот и на Асенсио закончился.
Кто верил в этот пиар-тот молодец)))