«Реал» и Асенсио договорились о сроке нового контракта – 4 года. Игрока не устраивает предлагаемая зарплата

Теги Реал Мадрид Ла Лига Марко Асенсио Футбол

«Реал» и Марко Асенсио обсуждают продление контракта. 

Действующее соглашение между мадридским клубом и полузащитником рассчитано до конца этого сезона. Стороны ведут переговоры о его продлении и уже договорились о сроке нового контракта – он должен действовать четыре сезона.

Однако игрока не устраивает зарплата, предлагаемая «Реалом». Асенсио хочет зарабатывать больше. 

В текущем сезоне Ла Лиги хавбек провел 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

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29 комментариев

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Бухгалтер2021
хочет играть в королевском клубе а не у вечно 2-3
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Yerken Bektemir
Вот бы понимать о каких суммах между сторонами идет речь...сколько просит игрок, сколько предлагает клуб.
Иначе немного субъективно оценивать ситуацию
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гилберт
Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
Для Асенсио переломным моментом был первый сезон после ухода Роналду. Тогда, в отсутствии инициативы от Бэйла, Марко зарешал в нескольких матчах и пошли разговоры о создании будущей команды вокруг Асенсио, а не Бэйла. Сейчас звучит смешно и, возможно, абсурдно, но тогда такие разговоры шли реально и, надо сказать, вполне обоснованно. Вот тогда после пару статей в прессах Асенсио публично отрекся от роли лидера "нового Реала". Не знаю, в чем причина – то ли он побоялся взять на себя столь тяжелую ношу, то ли он сам не любить вызовы, а может он сам осознал, что это его пик и держать такой уровень игры долго не может. Потом, если память не изменяет, он получил травму и на месяц или больше вылетел. А вернулся он нынешним Асенсио – пассивный и незаметный. А до того момента он действительно подавал большие надежды, не был игроком только с классным ударом, а мог больше – обводить, вести игру команды, а если игра не идет у команды, мог зарешать самостоятельно. А еще он играл тогда в основном под нападающим – этаким фантазисто. Тогда были большие надежды на Асенсио и Иско, в итоге ни один из них так и не смогли стать большими звездами. Иско, мой самый любимый футболист, тоже был в то время основополагающим игроком новой сб. Испании, которую тренировал Лопетеги до увольнения и показал игру хай-класса. Сейчас он окончательно упустил свой шанс, а у Асенсио хоть и очень призрачный, но есть шанс. Надеюсь, вернется тот самый Асенсио, который своей игрой затмевал Бэйла.
Это был просто нездоровый хайп и Асенсио правильно оценивал свою роль в Реале, наредкость адекватно! Ну нет у него качеств чтобы доминировать. Его ролевая модель это Гути, а блондин никогда не был лидером команды, он был классным игроком, важным элементом, но не более. Сейчас Асенсио Реалу не нужен, он своё отыграл, его максимум быть полезным ролевиком, но он не готов принять эту роль. Значит нужно идти в середину таблицы и становиться лидером команды, если позволит здоровье.
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zs39c5xffe
Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
Для Асенсио переломным моментом был первый сезон после ухода Роналду. Тогда, в отсутствии инициативы от Бэйла, Марко зарешал в нескольких матчах и пошли разговоры о создании будущей команды вокруг Асенсио, а не Бэйла. Сейчас звучит смешно и, возможно, абсурдно, но тогда такие разговоры шли реально и, надо сказать, вполне обоснованно. Вот тогда после пару статей в прессах Асенсио публично отрекся от роли лидера "нового Реала". Не знаю, в чем причина – то ли он побоялся взять на себя столь тяжелую ношу, то ли он сам не любить вызовы, а может он сам осознал, что это его пик и держать такой уровень игры долго не может. Потом, если память не изменяет, он получил травму и на месяц или больше вылетел. А вернулся он нынешним Асенсио – пассивный и незаметный. А до того момента он действительно подавал большие надежды, не был игроком только с классным ударом, а мог больше – обводить, вести игру команды, а если игра не идет у команды, мог зарешать самостоятельно. А еще он играл тогда в основном под нападающим – этаким фантазисто. Тогда были большие надежды на Асенсио и Иско, в итоге ни один из них так и не смогли стать большими звездами. Иско, мой самый любимый футболист, тоже был в то время основополагающим игроком новой сб. Испании, которую тренировал Лопетеги до увольнения и показал игру хай-класса. Сейчас он окончательно упустил свой шанс, а у Асенсио хоть и очень призрачный, но есть шанс. Надеюсь, вернется тот самый Асенсио, который своей игрой затмевал Бэйла.
Память тебе изменяет…не на месяц или больше, а почти на целый год. В июле 2019 получил травму против Арсенала и вернулся только в июне 2020. После таких травм мало кто возвращается на прежний уровень, важна психология. На стороне Марко возраст и талант. Всё в его руках.
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ 113k
ты путаешь пиар и желание игрока. Пиар рано ил и поздно заканчивается, вот и на Асенсио закончился. Кто верил в этот пиар-тот молодец)))
Что-то непонятно. Я говорю, что тогда болельщики Реала и промадридские журналисты надеялись, что Асенсио станет новым лидером команды, а тот публично – точно знаю, в каком-то интервью он сказал что-то вроде, что ему не стоит полагаться – отрекся от этого титула. Но до этого он действительно играл очень хорошо, да и ему тогда было всего около 22-23 лет. Ничего не путаю, болельщики желали, журналисты попытались озвучит их желание, а Асенсио не желал.
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Геннадий Чеботарев
Ответ corazón blanco
Невнимательно прочитал, думал, что речь идет уже о продлении контракта. Марко второе предложение отвергает и хочет повышение в зарплате. Да, он сейчас неплохо играет, но он должен поумерить аппетиты.
У него з/п в два раза меньше чем у Винисиуса.
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ShamilK
Надеюсь, что свалит. Уже не могу смотреть на это убожество в составе такого клуба как Мадрид. По хорошему, асенсио должен бегать за какой-нибудь Урал или Сочи из рпл, так как он даже Зенит с ЦСКА не потянет, но с какого-то хрена уже 7 год в Мадриде. Я не понимаю, как вообще такие футболисты как асенсио, Родриго или всякие энрики попадают в Мадрид? Ведь вообще ничего не умеет на поле
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ShamilK
Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
Для Асенсио переломным моментом был первый сезон после ухода Роналду. Тогда, в отсутствии инициативы от Бэйла, Марко зарешал в нескольких матчах и пошли разговоры о создании будущей команды вокруг Асенсио, а не Бэйла. Сейчас звучит смешно и, возможно, абсурдно, но тогда такие разговоры шли реально и, надо сказать, вполне обоснованно. Вот тогда после пару статей в прессах Асенсио публично отрекся от роли лидера "нового Реала". Не знаю, в чем причина – то ли он побоялся взять на себя столь тяжелую ношу, то ли он сам не любить вызовы, а может он сам осознал, что это его пик и держать такой уровень игры долго не может. Потом, если память не изменяет, он получил травму и на месяц или больше вылетел. А вернулся он нынешним Асенсио – пассивный и незаметный. А до того момента он действительно подавал большие надежды, не был игроком только с классным ударом, а мог больше – обводить, вести игру команды, а если игра не идет у команды, мог зарешать самостоятельно. А еще он играл тогда в основном под нападающим – этаким фантазисто. Тогда были большие надежды на Асенсио и Иско, в итоге ни один из них так и не смогли стать большими звездами. Иско, мой самый любимый футболист, тоже был в то время основополагающим игроком новой сб. Испании, которую тренировал Лопетеги до увольнения и показал игру хай-класса. Сейчас он окончательно упустил свой шанс, а у Асенсио хоть и очень призрачный, но есть шанс. Надеюсь, вернется тот самый Асенсио, который своей игрой затмевал Бэйла.
Что за бред? В сезоне 2018/2019 асенсио был дном, как и вся команда. Он нормально играл лишь в сезоне 2016/2017 и в начале сезона 2017/2018. Ну, ещё в Эспаньоле там что-то показал. А так, это один из худших игроков когда-либо выступавших за Мадрид. И никогда это днище не было способно «затмить» Бэйла. Никакого дриблинга и уже тем более культуры паса, умения вести игру у него не было. Залетала шара 1 из 10 и прохайпили какого-то бездаря.
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113k
Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
Для Асенсио переломным моментом был первый сезон после ухода Роналду. Тогда, в отсутствии инициативы от Бэйла, Марко зарешал в нескольких матчах и пошли разговоры о создании будущей команды вокруг Асенсио, а не Бэйла. Сейчас звучит смешно и, возможно, абсурдно, но тогда такие разговоры шли реально и, надо сказать, вполне обоснованно. Вот тогда после пару статей в прессах Асенсио публично отрекся от роли лидера "нового Реала". Не знаю, в чем причина – то ли он побоялся взять на себя столь тяжелую ношу, то ли он сам не любить вызовы, а может он сам осознал, что это его пик и держать такой уровень игры долго не может. Потом, если память не изменяет, он получил травму и на месяц или больше вылетел. А вернулся он нынешним Асенсио – пассивный и незаметный. А до того момента он действительно подавал большие надежды, не был игроком только с классным ударом, а мог больше – обводить, вести игру команды, а если игра не идет у команды, мог зарешать самостоятельно. А еще он играл тогда в основном под нападающим – этаким фантазисто. Тогда были большие надежды на Асенсио и Иско, в итоге ни один из них так и не смогли стать большими звездами. Иско, мой самый любимый футболист, тоже был в то время основополагающим игроком новой сб. Испании, которую тренировал Лопетеги до увольнения и показал игру хай-класса. Сейчас он окончательно упустил свой шанс, а у Асенсио хоть и очень призрачный, но есть шанс. Надеюсь, вернется тот самый Асенсио, который своей игрой затмевал Бэйла.
ты путаешь пиар и желание игрока.
Пиар рано ил и поздно заканчивается, вот и на Асенсио закончился.
Кто верил в этот пиар-тот молодец)))
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s_kapa
Да отпустить его с миром. Не уровень Мадрида
+2
-3
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Валера Ташкентский
Странный заголовок, вроде бы договорились, а игрока не устраивает зарплата. Как тогда они договорились?
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ problemzz9
асенсио конечно не оправдал возложенных на него надежд в свое время, как и другие воспитанники реала тот же васкес, можно вспомнить еще хосе
С каких пор Асенсио воспитанник Кастильи?
+1
-1
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corazón blanco
Невнимательно прочитал, думал, что речь идет уже о продлении контракта. Марко второе предложение отвергает и хочет повышение в зарплате. Да, он сейчас неплохо играет, но он должен поумерить аппетиты.
+2
-1
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КАБАН1997
Ответ Бронислав Каминский
Или Азаров,Йовичей и других мукунок))
Да да , Коутиньо, Гриезманов, Пьяничей
+5
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Zemanuha
Ответ Бронислав Каминский
Или Азаров,Йовичей и других мукунок))
И?
+1
-2
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Garrincha_the best
Новость - top notch!👌 главное о сроках договориться!
+1
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Рауан Турсунов
Ответ lors
с 2017-2018 очень нехило расчехлял свою левую, особенно в ворота БЧК...
бчк?😂ясно
+4
-12
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Бронислав Каминский
Ответ Zemanuha
Лучше продлить, чем покупать всяких Рафинья и Торрес за 60млн.
Или Азаров,Йовичей и других мукунок))
+2
-5
-3
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Кино Музыка
В Барсе зарплата не устроит тем более. Да и ту потребуют отдать де Йонгу)
+8
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Zorro
Добили всё таки Асенсио....
+2
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problemzz9
Ответ Konvicted
Асенсио и Хесе сдали после разрыва крестов - тут никто не застрахован. А что не так с Васкесом? Человек наоборот несколько раз прыгал выше головы и добился всего, что возможно, играя не последнюю роль в команде.
ок, про кресты не знал
+1
-1
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Для Асенсио переломным моментом был первый сезон после ухода Роналду. Тогда, в отсутствии инициативы от Бэйла, Марко зарешал в нескольких матчах и пошли разговоры о создании будущей команды вокруг Асенсио, а не Бэйла. Сейчас звучит смешно и, возможно, абсурдно, но тогда такие разговоры шли реально и, надо сказать, вполне обоснованно. Вот тогда после пару статей в прессах Асенсио публично отрекся от роли лидера "нового Реала". Не знаю, в чем причина – то ли он побоялся взять на себя столь тяжелую ношу, то ли он сам не любить вызовы, а может он сам осознал, что это его пик и держать такой уровень игры долго не может. Потом, если память не изменяет, он получил травму и на месяц или больше вылетел. А вернулся он нынешним Асенсио – пассивный и незаметный. А до того момента он действительно подавал большие надежды, не был игроком только с классным ударом, а мог больше – обводить, вести игру команды, а если игра не идет у команды, мог зарешать самостоятельно. А еще он играл тогда в основном под нападающим – этаким фантазисто. Тогда были большие надежды на Асенсио и Иско, в итоге ни один из них так и не смогли стать большими звездами. Иско, мой самый любимый футболист, тоже был в то время основополагающим игроком новой сб. Испании, которую тренировал Лопетеги до увольнения и показал игру хай-класса. Сейчас он окончательно упустил свой шанс, а у Асенсио хоть и очень призрачный, но есть шанс. Надеюсь, вернется тот самый Асенсио, который своей игрой затмевал Бэйла.
+32
-4
+28
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lors
с 2017-2018 очень нехило расчехлял свою левую, особенно в ворота БЧК...
+28
-18
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ALMANAC
На 100% свой, еще несколько сезонов будет в обойме
+2
-1
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Zemanuha
Лучше продлить, чем покупать всяких Рафинья и Торрес за 60млн.
+6
-6
0
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