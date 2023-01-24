«Реал» и Асенсио договорились о сроке нового контракта – 4 года. Игрока не устраивает предлагаемая зарплата

« » и обсуждают продление контракта.

Действующее соглашение между мадридским клубом и полузащитником рассчитано до конца этого сезона. Стороны ведут переговоры о его продлении и уже договорились о сроке нового контракта – он должен действовать четыре сезона.

Однако игрока не устраивает зарплата, предлагаемая «Реалом». Асенсио хочет зарабатывать больше.

В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.