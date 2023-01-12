Асенсио о победе над «Валенсией»: «Мы хотели избежать пенальти, но мяч не шел в ворота. Было тяжело, но «Реал» в финале, и это главное»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Суперкубок Испании Марко Асенсио Футбол

Марко Асенсио поделился впечатлениями от победы над «Валенсией».

«Реал» обыграл «Валенсию» (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/2 финала Суперкубка Испании.

– Это было сложно. Обеим командам не хватало ритма. Нам было тяжело, но мы в финале, и это самое главное.

– Что произошло?

– Ранний гол во втором тайме все испортил. «Валенсия» также провела отличный матч, и это надо признать.

– Физически вы подошли к концу с большим запасом топлива, чем «Валенсия»?

– Мы хотели забить, чтобы избежать пенальти, но мяч не шел в ворота. Мы счастливы, мы там, где хотим быть, – в финале.

– «Барса» или «Бетис» в финале?

– Мне все равно, – сказал Асенсио.

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6 комментариев

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Raul14
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Там Ригоберка уже начал заниматься подхалимством)) Видимо хочет менять фк банкрот на Реал))

Не примем его в великую семью)
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Алексей Смолин
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Ответ sayemlo
Да уж,напряженный матч.Все еще не тот «прежний» Реал. Много брака было сегодня у игроков,особенно у Модрича. Да и Вини запорол несколько момен тв,хотя стоит похвалить кипера Валенсии.Но уверен,что Реал будет только прибавлять и к матчам ЛЧ будет в 100% форме🙌. Поздравляю всех с выходом в финал! HALA MADRID!
Надеемся
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sayemlo
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Да уж,напряженный матч.Все еще не тот «прежний» Реал. Много брака было сегодня у игроков,особенно у Модрича. Да и Вини запорол несколько момен тв,хотя стоит похвалить кипера Валенсии.Но уверен,что Реал будет только прибавлять и к матчам ЛЧ будет в 100% форме🙌.
Поздравляю всех с выходом в финал!
HALA MADRID!
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sayemlo
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Фанаты фк рычага до последнего ждали поражения Королей, но как всегда пошли плакать в п0душку

..
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rigobersong
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Винисиус топарь, в последнее время радует:)
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Криштиану Роналду
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По пенальти спокойно на классе старая гвардия не оставила никаких шансов. Удачи в финале!
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