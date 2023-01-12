Асенсио о победе над «Валенсией»: «Мы хотели избежать пенальти, но мяч не шел в ворота. Было тяжело, но «Реал» в финале, и это главное»
Марко Асенсио поделился впечатлениями от победы над «Валенсией».
«Реал» обыграл «Валенсию» (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/2 финала Суперкубка Испании.
– Это было сложно. Обеим командам не хватало ритма. Нам было тяжело, но мы в финале, и это самое главное.
– Что произошло?
– Ранний гол во втором тайме все испортил. «Валенсия» также провела отличный матч, и это надо признать.
– Физически вы подошли к концу с большим запасом топлива, чем «Валенсия»?
– Мы хотели забить, чтобы избежать пенальти, но мяч не шел в ворота. Мы счастливы, мы там, где хотим быть, – в финале.
– «Барса» или «Бетис» в финале?
– Мне все равно, – сказал Асенсио.
Не примем его в великую семью)
Поздравляю всех с выходом в финал!
HALA MADRID!
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