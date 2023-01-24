«Тавареш – молодой, быстрый и выносливый игрок, но ему будет сложно привыкнуть к РПЛ. Для игры в России нужен железный характер». Агент Барбоза о новичке «Спартака»

Агент Паулу Барбоза оценил трансфер в «Спартак».

Московский клуб купил 21-летнего защитника у «Бенфики». Контракт с ним рассчитан до 2026 года и содержит опцию продления на один сезон.

«Тавареш – очень хорошее приобретение для « ». Томаш – молодой, быстрый и выносливый игрок. Также большим плюсом является то, что его знает Абаскаль – они уже работали вместе. Именно поэтому он перешел в «Спартак», у них отличные взаимоотношения с тренером.

В «Бенфике» он получал мало игрового времени, а потом получил травму. Сейчас он полностью восстановился и чувствует себя очень хорошо.

Не думаю, что на родине будут какие-то проблемы для Томаша из-за переезда в Россию, но для Тавареша сложно будет привыкнуть к . Для игры в России нужен железный характер. Но думаю, от этого перехода выиграют все», – сказал Барбоза.