«Тавареш – молодой, быстрый и выносливый игрок, но ему будет сложно привыкнуть к РПЛ. Для игры в России нужен железный характер». Агент Барбоза о новичке «Спартака»
Агент Паулу Барбоза оценил трансфер Томаша Тавареша в «Спартак».
Московский клуб купил 21-летнего защитника у «Бенфики». Контракт с ним рассчитан до 2026 года и содержит опцию продления на один сезон.
«Тавареш – очень хорошее приобретение для «Спартака». Томаш – молодой, быстрый и выносливый игрок. Также большим плюсом является то, что его знает Абаскаль – они уже работали вместе. Именно поэтому он перешел в «Спартак», у них отличные взаимоотношения с тренером.
В «Бенфике» он получал мало игрового времени, а потом получил травму. Сейчас он полностью восстановился и чувствует себя очень хорошо.
Не думаю, что на родине будут какие-то проблемы для Томаша из-за переезда в Россию, но для Тавареша сложно будет привыкнуть к РПЛ. Для игры в России нужен железный характер. Но думаю, от этого перехода выиграют все», – сказал Барбоза.
https://m.sports.ru/football/1114835252-spartak-obyavil-o-podpisanii-zashhitnikov-tavaresha-i-duarte.html