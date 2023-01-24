«Тавареш – молодой, быстрый и выносливый игрок, но ему будет сложно привыкнуть к РПЛ. Для игры в России нужен железный характер». Агент Барбоза о новичке «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Паулу Барбоза агенты Томаш Тавареш Футбол

Агент Паулу Барбоза оценил трансфер Томаша Тавареша в «Спартак». 

Московский клуб купил 21-летнего защитника у «Бенфики». Контракт с ним рассчитан до 2026 года и содержит опцию продления на один сезон. 

«Тавареш – очень хорошее приобретение для «Спартака». Томаш – молодой, быстрый и выносливый игрок. Также большим плюсом является то, что его знает Абаскаль – они уже работали вместе. Именно поэтому он перешел в «Спартак», у них отличные взаимоотношения с тренером.

В «Бенфике» он получал мало игрового времени, а потом получил травму. Сейчас он полностью восстановился и чувствует себя очень хорошо.

Не думаю, что на родине будут какие-то проблемы для Томаша из-за переезда в Россию, но для Тавареша сложно будет привыкнуть к РПЛ. Для игры в России нужен железный характер. Но думаю, от этого перехода выиграют все», – сказал Барбоза. 

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mnogokotin-
атмосфера в команде хорошая, надеюсь все получится )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Slavnov
кофрие там в сборные тура,во франции попадает
Так было видно по лицу, что он Человек и : ноги берегите:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Удачи, Томаш!!! Добро пожаловать!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Поливенко
Ответ AMORR 987
Судя потому что продали за 2 млн он не очень, но уж лучше Рассказова и Денисова как минимум.
Продали за минимум думаю из-за того, что не очень верили в него после крестов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Поливенко
Ответ Updated
Возможно тот факт, что Томаш уже играл под руководством Абаскаля, поможет ему быстрее адаптироваться в Спартаке.
Этот фактор ключевой. Так что всё должно быть ОК в плане адаптации
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ AMORR 987
Судя потому что продали за 2 млн он не очень, но уж лучше Рассказова и Денисова как минимум.
Вроде за три:
https://m.sports.ru/football/1114835252-spartak-obyavil-o-podpisanii-zashhitnikov-tavaresha-i-duarte.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mohnatiy
Поживём - увидим. А пока - пожелаем удачи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Круглов
Я думаю втянется в наш чемп и будет лучшим по позиции, парень, из Португалии, явно пришел играть, под гарантии и симпатию Абаскаля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Круглов
Ответ Spartakus1984
После того как человек пережил разрыв крстов и восстановился, уже характер точно железный становится
Нифига, есть куча обратных примеров
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матрёшка Ефросиьевна
Ответ AMORR 987
Судя потому что продали за 2 млн он не очень, но уж лучше Рассказова и Денисова как минимум.
Денисов неплох и он совсем на другой позиции играет. По Коле согласен.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Кофрие тут то же многие обосрали, так успехов парню!!!
кофрие там в сборные тура,во франции попадает
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AMORR 987
Судя потому что продали за 2 млн он не очень, но уж лучше Рассказова и Денисова как минимум.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
леша коваленко
И тренер и команда помогут ему адаптироваться в Спартаке, да и болельщикам надо поддержать новичка.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
Надеюсь, что после травмы (крестов) он достаточно надёжно восстановился и проблем от неё не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Анисимов
Это он не знает Рассказова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Три года назад Тавареш оценивался в 8 лямов, а сейчас всего в 2. По всей видимости в Спартаке просто терпеливо ждали понижения ценника)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Магоев
Да, попривыкнуть надо, через месяц выпустят на поляну в -15 градусов, офигеет парень. Удачи ему, хорошо, что с Абаскалем знаком, это поможет быстрее адаптироваться.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Updated
Возможно тот факт, что Томаш уже играл под руководством Абаскаля, поможет ему быстрее адаптироваться в Спартаке.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
Фланги обороны у Спартака одни из самых проблемных мест, так что Тавареш должен усилить. В любом случае удачи!🙌
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камбоджа Иванов
Может хоть не в первый день после трансфера стелить солому? Поняли, что с агентской точки зрения сделка выдающаяся, но дай парню хоть шанс.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TIMOXA1979 TIMOXIN
Кофрие тут то же многие обосрали, так успехов парню!!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
После того как человек пережил разрыв крстов и восстановился, уже характер точно железный становится
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий