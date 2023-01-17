Агент Барбоза: «Любой игрок из Европы может приехать в Россию при хорошем предложении. Футболисты политикой не занимаются»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Паулу Барбоза агенты Политика Футбол

Паулу Барбоза считает, что игроки из Европы открыты для предложений российских клубов.

«Нужно понимать, что футболисты не занимаются политикой, им это не нужно. Если будет хорошее предложение из России, то любой футболист из Европы может приехать сюда. Вопрос только в том, готовы ли клубы РПЛ рисковать.

Если будет реальный интерес к тому или иному футболисту, то все возможно. Речь идет не только про большие клубы РПЛ, но и остальные могут себе позволить футболиста из Европы», — сказал португальский агент.

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4 комментария

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Леван Мкртчян
Барбоза про переходы в экипаж Летучего Голландца
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Peter Parker
Горетцка: 🙊🙊🙊
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Доктор Верховцев
А те, которые из России лыжи намылили — это другое?
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Sevuska
Только некоторые занимаются .

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0
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