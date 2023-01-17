Агент Барбоза: «Любой игрок из Европы может приехать в Россию при хорошем предложении. Футболисты политикой не занимаются»

считает, что игроки из Европы открыты для предложений российских клубов.

«Нужно понимать, что футболисты не занимаются политикой, им это не нужно. Если будет хорошее предложение из России, то любой футболист из Европы может приехать сюда. Вопрос только в том, готовы ли клубы РПЛ рисковать.

Если будет реальный интерес к тому или иному футболисту, то все возможно. Речь идет не только про большие клубы , но и остальные могут себе позволить футболиста из Европы», — сказал португальский агент.